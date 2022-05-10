Победа – это не возвращение к 24 февраля, это освобождение всех наших территорий, – Кулеба

Победа для Украины изначально означала отвод войск РФ на позиции до 24 февраля. Теперь победа – это освобождение остальных наших территорий, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела в отводе российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за нанесенный ущерб. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, так что, безусловно, победа для нас в этой войне будет освобождением остальных наших территорий", - заявил Кулеба.

Он добавил, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и восстановить экспортную экономику.

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