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Надо ускорить присоединение Украины к ЕС, - спикер Бундестага Бас

бас,бербель

Спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине. Она надеется, что это "не займет десятки лет".

Об этом она сказала в эфире ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бас призвала ускорить процедуры, "чтобы можно было дать перспективу" членству.

"Это очень, очень важно для Украины: чтобы они получили дорожную карту, график", – сказала Бас. По ее словам, это даст понять, когда Украина будет отвечать критериям вступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон предлагает создать новый формат европейского сотрудничества с участием Украины и Великобритании

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее снизил ожидания Украины по поводу быстрого вступления в ЕС. Процесс может занять "десятки лет", сказал Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник. В то же время он выступил за усиление сотрудничества с Киевом.

"Надеюсь, что это не займет десятки лет", – отметила Бербель Бас.

Она заявила, что оптимистично настроена, "поскольку мы все хотим, чтобы Украину приняли в ЕС, то сейчас все будет ускорено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС: "Нужен быстрый шаг. Я знаю, что мы готовы, и вы это знаете"

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

членство в ЕС (1059) Евросоюз (17274) Бас Бербель (3)


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Топ комментарии
+7
сейчас Залужному проще сместить ярмока
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10.05.2022 10:22 Ответить
+6
Так. Єрмак почав атаку на Залужного, хочуть перевести у Міноборони, а замість нього призначити дизертира з Іловайська Хомчака
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница"
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10.05.2022 10:36 Ответить
+5
Уже як місяць. А хто такий єрмак для такої гімнастики. Проблема в рейтингах і довірі. США і Європа не хотять говорити про зброю з оп. Пам'ятаєте, як Богдану 26 лютого наказали знищити,хто її забрав на озброєння і вона уже працює. Воплі Люсі це вступ до нового сценарію оп,не хотять вони вину за Чонгар нести і Маріуполь
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10.05.2022 10:23 Ответить
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Правда, що Залужного хочуть змістити ?
Єрмак ніби робить якісь рухи в цьому напрямку.
Хтось щось чувсь ?
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10.05.2022 10:17 Ответить
сейчас Залужному проще сместить ярмока
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10.05.2022 10:22 Ответить
Уже як місяць. А хто такий єрмак для такої гімнастики. Проблема в рейтингах і довірі. США і Європа не хотять говорити про зброю з оп. Пам'ятаєте, як Богдану 26 лютого наказали знищити,хто її забрав на озброєння і вона уже працює. Воплі Люсі це вступ до нового сценарію оп,не хотять вони вину за Чонгар нести і Маріуполь
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10.05.2022 10:23 Ответить
Так. Єрмак почав атаку на Залужного, хочуть перевести у Міноборони, а замість нього призначити дизертира з Іловайська Хомчака
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница"
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10.05.2022 10:36 Ответить
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10.05.2022 10:38 Ответить
Зеленському й без урахування війни є за що відповідати, тож я б на місці Арестовича сильно нахабством не розкидався, бо збиратиме його плоди разом із зермаками та іншими опами.
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10.05.2022 13:34 Ответить
Хочуть і можуть - це різні речі. Спочатку мають намір повісити відповідальність за південь. І як наслідок - за Маріуполь. Тоді вже спертися на резонансне питання для усунення надто популярної фігури.
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10.05.2022 13:44 Ответить
Браво!
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10.05.2022 10:19 Ответить
Не десятки років. Тільки один десяток.
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10.05.2022 10:24 Ответить
Макрон загубив половину лектората, йому половина партії не довіряє. Тому і заяви озвучує на популярність. Вибори він то виграв, вірніше Франція а не Росія.Вчора німці пройшлись по макрону
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10.05.2022 10:25 Ответить
Ось кому кому, але не німцям когось зараз повчати. Я к в нас кажуть "не на часі". При всій повноті розуміння хто такий Макрон.
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10.05.2022 11:16 Ответить
Треба - прискорюй. А мені треба сходити за хлібом. Відчуваєшь логічну конструкцію?
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10.05.2022 10:26 Ответить
Чисто европейское лукавство, ханжество, лицемерие, и.... доведенное до совершенсва папой из Рима и головой колхоза ООН, рardonne-moi, генерального секретаря ООН, Schröder-Меркель - Шольцами и прочими "жервами" Schröder-изации Европы.
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10.05.2022 10:28 Ответить
Аби щось ляпнути. Приєднати воюючу країну до ЄС? Ти чо?
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10.05.2022 10:32 Ответить
А ти ще не відчуваєш, що немитій вже недовго залишилося пручатися?
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10.05.2022 10:39 Ответить
А шлюхольц тим часом: https://novyny.live/politics/sholts-podderzhal-predlozhenie-makrona-sozdat-politicheskoe-soobshchestvo-chto-eto-znachit-dlia-ukrainy-45034.html Шольц підтримав пропозицію Макрона створити "політичну спільноту": що це означає для України
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10.05.2022 10:35 Ответить
Шо то я не понял , одни в лес , другие по дрова . А шо за дичь вчера нес Макрон ,про больше 10-ти лет
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10.05.2022 10:41 Ответить
Ето жє демократія.
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10.05.2022 10:57 Ответить
ЄС треба приєднувати. А ми будем дивитись хто підараси
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10.05.2022 10:46 Ответить
Тысячи тонн гуманитарки и вооружений в Украину идут в основном от стран НАТО и США...Байденко зна шо робе

...як казав Юрий Швець...багато крадуть...по дороге из пункта А в пункт Б...
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10.05.2022 10:52 Ответить
Треба наплювати на правила й Прийняти.
Світ Зламано! Всі правила Замано! Час думати й реагувати
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10.05.2022 11:07 Ответить
С Крымом чи как?
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10.05.2022 11:55 Ответить
Eto uzhe ot volji Ukraini zavisit.
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10.05.2022 15:07 Ответить
От є в ЄС адекватні люди, а є й такі які не бачать в цьому сенсу.
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10.05.2022 12:39 Ответить
 
 