Надо ускорить присоединение Украины к ЕС, - спикер Бундестага Бас
Спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине. Она надеется, что это "не займет десятки лет".
Об этом она сказала в эфире ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Бас призвала ускорить процедуры, "чтобы можно было дать перспективу" членству.
"Это очень, очень важно для Украины: чтобы они получили дорожную карту, график", – сказала Бас. По ее словам, это даст понять, когда Украина будет отвечать критериям вступления.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее снизил ожидания Украины по поводу быстрого вступления в ЕС. Процесс может занять "десятки лет", сказал Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник. В то же время он выступил за усиление сотрудничества с Киевом.
"Надеюсь, что это не займет десятки лет", – отметила Бербель Бас.
Она заявила, что оптимистично настроена, "поскольку мы все хотим, чтобы Украину приняли в ЕС, то сейчас все будет ускорено".
Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
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Єрмак ніби робить якісь рухи в цьому напрямку.
Хтось щось чувсь ?
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница"
...як казав Юрий Швець...багато крадуть...по дороге из пункта А в пункт Б...
Світ Зламано! Всі правила Замано! Час думати й реагувати