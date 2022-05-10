Надо ускорить присоединение Украины к ЕС, - спикер Бундестага Бас

Спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине. Она надеется, что это "не займет десятки лет".

Об этом она сказала в эфире ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бас призвала ускорить процедуры, "чтобы можно было дать перспективу" членству.

"Это очень, очень важно для Украины: чтобы они получили дорожную карту, график", – сказала Бас. По ее словам, это даст понять, когда Украина будет отвечать критериям вступления.

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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее снизил ожидания Украины по поводу быстрого вступления в ЕС. Процесс может занять "десятки лет", сказал Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник. В то же время он выступил за усиление сотрудничества с Киевом.

"Надеюсь, что это не займет десятки лет", – отметила Бербель Бас.

Она заявила, что оптимистично настроена, "поскольку мы все хотим, чтобы Украину приняли в ЕС, то сейчас все будет ускорено".

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Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.