Совет ООН по правам человека соберется на спецсессию по Украине 12 мая

Совет ООН по правам человека проведет в четверг, 12 мая, специальную сессию, чтобы рассмотреть ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Сессия созывается в соответствии с официальным запросом, поданным в понедельник, 9 мая, Украиной. Запрос поддержали уже 53 государства.

Отмечается, что для созыва внеочередной сессии необходима поддержка одной трети из 47 членов Совета (16 и больше). В настоящее время просьбу поддержали 16 государств-членов Совета: Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Япония, Литва, Люксембург, Маршалловы Острова, Мексика, Черногория, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Украина, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты призвали ООН начать процедуру еxtraction в отношении украинских воинов в Мариуполе

Запрос также поддержали 37 государств-наблюдателей: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия , Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Это уже будет 34-я внеочередная сессия Совета ООН по правам человека.

Напомним, 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайном специальном заседании приняла резолюцию о временном лишении прав России в Совете ООН по правам человека из-за развязывания войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это еще одно наказание России, – Зеленский об исключении РФ из Совета ООН по правам человека