РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13223 посетителя онлайн
Новости Война
1 258 7

Совет ООН по правам человека соберется на спецсессию по Украине 12 мая

права,оон,рада,людини

Совет ООН по правам человека проведет в четверг, 12 мая, специальную сессию, чтобы рассмотреть ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Сессия созывается в соответствии с официальным запросом, поданным в понедельник, 9 мая, Украиной. Запрос поддержали уже 53 государства.

Отмечается, что для созыва внеочередной сессии необходима поддержка одной трети из 47 членов Совета (16 и больше). В настоящее время просьбу поддержали 16 государств-членов Совета: Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Япония, Литва, Люксембург, Маршалловы Острова, Мексика, Черногория, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Украина, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты призвали ООН начать процедуру еxtraction в отношении украинских воинов в Мариуполе

Запрос также поддержали 37 государств-наблюдателей: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия , Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Это уже будет 34-я внеочередная сессия Совета ООН по правам человека.

Напомним, 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайном специальном заседании приняла резолюцию о временном лишении прав России в Совете ООН по правам человека из-за развязывания войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это еще одно наказание России, – Зеленский об исключении РФ из Совета ООН по правам человека

ООН (4193) права человека (990)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що? Виведуть захисників Маріуполя на територію окупованої України та чи доживуть вони.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:27 Ответить
Rutube після атаки хакерів не «підлягає відновленню»


Протягом дня 9 травня в каналі компанії з'являлися повідомлення про те, що на сайті ведуться відновлювальні роботи. Увечері, трохи пізніше 20:00, у Rutube заявили, що атака стала найбільшою в історії сервісу.

За словами представників компанії, вона була дорогою, заздалегідь спланованою і була потрібна, щоб «перешкодити Rutube показати парад перемоги та святковий салют».

Як розповіло джерело, близьке до команди Rutube, внаслідок дій хакерів було «повністю видалено код сайту», і тепер відеосервіс «не підлягає відновленню».
показать весь комментарий
10.05.2022 10:39 Ответить
Язиками поляпати Поліпшувачі прав
показать весь комментарий
10.05.2022 11:03 Ответить
Цікаво, а гендерної різниці в правах вони також не помітять, чи "ета другоє!"? Чи навпаки побачать неіснуючу мізогінію, а мізандрія буде прекрасно ігноруватись?
показать весь комментарий
10.05.2022 11:32 Ответить
А толку від цього фейкового зборища, любе рішення орки заблокують й всі занепокояться та розійдуться
показать весь комментарий
10.05.2022 11:33 Ответить
занепокоєння
показать весь комментарий
10.05.2022 11:38 Ответить
капець які вони "швидкі" добре хоч цього місяця
показать весь комментарий
10.05.2022 20:38 Ответить
 
 