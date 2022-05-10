Завершено разминирование в Ирпене, но есть опасность в частном секторе, где оккупанты оставили много "подарков"

Работы по обследованию территорий на наличие взрывоопасных предметов в Ирпене в Киевской области завершили, однако остается риск выявления опасных "подарков" в частном секторе.

Об этом сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день по разминированию обследование завершено. Но я вчера показывал видео, сколько снарядов из нашего города, из пригорода Ирпеня нашими ребятами, ГСЧСниками было забрано на склады, где будут уничтожаться... И конечно еще есть опасность, когда в частном секторе, где-то в квартирах находят какие-то снаряды, какие-нибудь "подарки". Очень много, к сожалению, "подарков" оставили российские солдаты на той территории, на 30%, которые были оккупированы, в нашем городе была оккупация на 30%, и они там оставили", - сказал Маркушин.

В частности, он рассказал, что вчера еще в одной игрушке нашли гранату, а несколько дней назад обнаружили пакет с гранатами.

"Ребята просмотрели, но он был не заминирован, и гранаты были без энтузиазма. Но в комнатах, в квартирах, где они (российские захватчики. – ред.) жили, находим, к сожалению, такие "подарки". И это та опасность, когда люди приезжают, они не находились в этой беде, и они немного, скажем так, расслаблены. Ребята максимально проходят, максимально все смотрят. Но в каждую квартиру попасть невозможно физически и мы просим: если кто видит такие находки, пожалуйста, сразу звоните по телефону на горячую линию, в полицию и будем обезвреживать. Самим ни в коем случае нельзя трогать", - подчеркнул Маркушин.

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