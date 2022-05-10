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Новости Война
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ВСУ уничтожили понтоны и технику врага в Белогоровке на Луганщине, россияне бежали вплавь, - Гайдай

В Белогоровке в Луганской области продолжается зачистка территории от российских военных, переправившихся по реке. Сами понтоны и вся техника уже уничтожены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В Белогоровке, где враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать технику и личный состав на нашу сторону, отчасти имел успех, но сейчас все понтонные переправы уничтожены, вся техника уничтожена и остатки оставшегося там личного состава частично уничтожены, частично они убегали и уже вплавь переправлялись на другую сторону", -  уточнил он при включении на национальном марафоне.

"На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось немного", - указал чиновник в сообщении.

Также смотрите: В течение 9 мая оккупанты 22 раза обстреляли Луганщину, - Гайдай. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 10 мая также продолжаются бои в селах Горской громады – прорывов нет, в Рубежном россияне тоже не продвинулись, Воеводовка – полностью под украинским контролем.

"Цель россиян - отрезать Луганщину от других областей, закрыть дорогу, по которой проходит эвакуация и завозится гумпомощь. Ждем "тишины", чтобы спасатели, наконец, смогли проехать в Белогоровку и Шипилово, чтобы достать людей из-под завалов", - сообщил Гайдай. .

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+32
Свинособаки умеют плавать? Для етого минимум разгрузку с брониками и оружие нужно сбросить. В одних красных труселях путинская армия побежит домой
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10.05.2022 11:08 Ответить
+26
А деякі ще й жіночих які награбували
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10.05.2022 11:09 Ответить
+24
Дай Боже все частіше чути "Окупанти тікають,тікають частинами(одна нога там,інша десь,окупанти здохли,Путлєр капут"
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10.05.2022 11:10 Ответить
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Свинособаки умеют плавать? Для етого минимум разгрузку с брониками и оружие нужно сбросить. В одних красных труселях путинская армия побежит домой
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10.05.2022 11:08 Ответить
А деякі ще й жіночих які награбували
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10.05.2022 11:09 Ответить
там турбаз багато ......лодок теж.як що не побиті
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10.05.2022 11:21 Ответить
Насчет свиней не знаю, а собаки таки хорошо плаваютт.
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10.05.2022 11:24 Ответить
Свині теж.
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10.05.2022 11:43 Ответить
І собачки і свинки прекрасні пловці. Це про фауну.
Але якщо Ви ще раз порівняєте кацапів з цими благородними тваринками - я Вас забаню.
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10.05.2022 12:07 Ответить
Свині чудово https://www.youtube.com/watch?v=7WXcygWl1Ig плавають
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10.05.2022 12:15 Ответить
Дай Боже все частіше чути "Окупанти тікають,тікають частинами(одна нога там,інша десь,окупанти здохли,Путлєр капут"
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10.05.2022 11:10 Ответить
Ну все, Чапаєв відпочиває!
Новий «твір» кацапської пропагани не за горами!
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10.05.2022 11:10 Ответить
Вони самі себе в пастку завели. Криси
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10.05.2022 11:12 Ответить
Будемо сподіватись, що рашисти там само "допливли", як і хєрой расєї Єрмак в 1585 році.

"Во время ночёвки на берегу в устье реки Вагай, Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь отряд. Сумели спастись всего несколько казаков.
Согласно воспоминаниям очевидцев событий той ночи, атаман Ермак был обременён своими доспехами, в частности, подаренными царём двумя кольчугами, и, пытаясь доплыть до стругов, утонул в Иртыше."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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10.05.2022 11:13 Ответить
Краще, щоб доплили як Титанік!
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10.05.2022 11:15 Ответить
Титаник - это всё-таки трагедия. Лучше, как русский военный корабль.
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10.05.2022 11:31 Ответить
Ермак... пытаясь доплыть до стругов, утонул в Иртыше
*********
Ну, точно, як Васілій Іванич Чапаєв. А, може, це він і був?

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10.05.2022 20:18 Ответить
"Учись плавать с детства!" Помню при совке такие плакаты на пляжах. Предлагаю новые. "Если плаваешь в дерьме - это, русский, не ко мне!"
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10.05.2022 11:14 Ответить
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10.05.2022 20:38 Ответить
бегать вплавь это круто 🤣🤣🤣
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10.05.2022 11:22 Ответить
у них все не як у людей. після біатлону на танках не здивуюся і забігам по воді акі посуху.
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10.05.2022 11:26 Ответить
Сейчас даже в стоячей воде плавать не очень жарко, а в реке тем более. Наверное доплыли не все кто пытался.
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10.05.2022 11:30 Ответить
Ширина Северского Донца в этом месте - 20 метров.
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10.05.2022 11:35 Ответить
Менше 40 ніде там немає, в середньому десь 50.
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10.05.2022 12:39 Ответить
Непринципово, якщо нема сильної течії, то що 20 що 40 можна проплисти.
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10.05.2022 12:59 Ответить
Донец несколько лет как очень сильно обмелел. Вода имеет ширину 50 метров, а глубокой реки 10.
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11.05.2022 00:07 Ответить
та й взагалі, плавати під артою - таке собі задоволення
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10.05.2022 12:51 Ответить
"Спасение утопающих дело рук самих утопающих!"(с)
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10.05.2022 11:32 Ответить
Матроси з "Москви"?
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10.05.2022 12:31 Ответить
Отак ракам і сомам буде пожива у вигляді кацапського мяса.
Щось мені після цього деякий час раків істи буде не те.
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10.05.2022 13:10 Ответить
чапаевы
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10.05.2022 13:11 Ответить
ну хоть помылись...., раз в жизни.....
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10.05.2022 13:47 Ответить
Допливли не ті, хто всі.
《Кличко°》
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10.05.2022 13:54 Ответить
Чудова новина!
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10.05.2022 14:00 Ответить
Гребіть москалі...гребіть і чим швидше з України.
..
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 15:03 Ответить
Oni tam njebosj vsju reku prismerdjeli 🤢
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10.05.2022 15:26 Ответить
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10.05.2022 16:11 Ответить
перед смертю хоть помився.
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10.05.2022 19:54 Ответить
 
 