ВСУ уничтожили понтоны и технику врага в Белогоровке на Луганщине, россияне бежали вплавь, - Гайдай

В Белогоровке в Луганской области продолжается зачистка территории от российских военных, переправившихся по реке. Сами понтоны и вся техника уже уничтожены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В Белогоровке, где враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать технику и личный состав на нашу сторону, отчасти имел успех, но сейчас все понтонные переправы уничтожены, вся техника уничтожена и остатки оставшегося там личного состава частично уничтожены, частично они убегали и уже вплавь переправлялись на другую сторону", - уточнил он при включении на национальном марафоне.

"На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось немного", - указал чиновник в сообщении.

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По состоянию на утро 10 мая также продолжаются бои в селах Горской громады – прорывов нет, в Рубежном россияне тоже не продвинулись, Воеводовка – полностью под украинским контролем.

"Цель россиян - отрезать Луганщину от других областей, закрыть дорогу, по которой проходит эвакуация и завозится гумпомощь. Ждем "тишины", чтобы спасатели, наконец, смогли проехать в Белогоровку и Шипилово, чтобы достать людей из-под завалов", - сообщил Гайдай. .