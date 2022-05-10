В течение 10-13 мая в Полтаве будут проходить учебные стрельбы, граждан призывают сохранять спокойствие

В период 10-13 мая в Полтаве запланированы учебные стрельбы, граждан призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в период с 10 по 13 мая с 8:00 до 14:00 в Полтаве запланированы учебные стрельбы.

"Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие", - пишет ОГА.

Читайте: Украина сможет тренировать британских солдат после российско-украинской войны, - министр обороны Уоллес