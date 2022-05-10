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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 10-13 мая в Полтаве будут проходить учебные стрельбы, граждан призывают сохранять спокойствие

навчання

В период 10-13 мая в Полтаве запланированы учебные стрельбы, граждан призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в период с 10 по 13 мая с 8:00 до 14:00 в Полтаве запланированы учебные стрельбы.

"Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие", - пишет ОГА.

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Тахтаулове (772) военные учения (3462)


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Сорі за офтоп. В Вологдє, гдє
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10.05.2022 11:11 Ответить
вот и выпекли солдат
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10.05.2022 12:11 Ответить
A potom divitsja, otkuda orki takije tupije i zlostnije.
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10.05.2022 15:28 Ответить
Ще одного літачка до ювілейних 200. Слава ЗСУ!
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/693806795186767/


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10.05.2022 11:13 Ответить
Буде на ділянках 777 уже працюють успішно 333.
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10.05.2022 11:15 Ответить
Так. Вже Бутусов опублікував відео 300 30 3!
https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es
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10.05.2022 11:23 Ответить
Вже звикли ... На полігоні , під Полтавою , чи не кожен день навчання зі стрільбою .
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10.05.2022 11:21 Ответить
Лучше в сумской области, и через поребрик стрелять...
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10.05.2022 11:48 Ответить
 
 