Немецкий производитель готов поставить Украине БМП Marder через три недели. Нужно решение правительства
Оружейная компания Rheinmetall в скором времени сможет поставить Украине первые БМП Marder – если будет соответствующее решение правительства.
Об этом заявил ее руководитель Армин Паппергер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Например, мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы через три недели", - сказал Паппергер.
Rheinmetall начала работать над машинами четыре недели назад, хотя конкретного заказа пока нет.
"Мы ждем решения федерального правительства. Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", - говорит Паппергер.
28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.
В Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.
Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".
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Насмешил,это ж тебе не Свинарник с договорняками.
Если бы в Германии были лоби, то Меркель через 17 лет как Канцлер не жила бы в 2х ком.квартире и бегала в соседний магазин скупляться
редактор плуг як завжди
Лоб корпуса, мм/град.1А1 20 мм/75° от 20-мм БПС DM43 с Д=0 м,
от 25-мм БПС с Д=200 м
1A3: лоб корпуса от 30-мм БПС 30×165 мм с D=400 м
Борт корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль Б-32 (А1)
Корма корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль
Поэтому кацапоботы аж волос на жопе
рвут от ненависти к Германии.
Ти краще розкажи чим займався твій найвеличніший?
Так она Гитлер или штази,ты определись.
Германия 7 лет Украину на себе тянула,Англия или США просто хер ложили.
Де гроши на Ленг Лиз?