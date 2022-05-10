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Новости Война
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Немецкий производитель готов поставить Украине БМП Marder через три недели. Нужно решение правительства

бмп,німеччина

Оружейная компания Rheinmetall в скором времени сможет поставить Украине первые БМП Marder – если будет соответствующее решение правительства.

Об этом заявил ее руководитель Армин Паппергер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Например, мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы через три недели", - сказал Паппергер.

Rheinmetall начала работать над машинами четыре недели назад, хотя конкретного заказа пока нет.

"Мы ждем решения федерального правительства. Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", - говорит Паппергер.

28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о поставках оружия Украине: "Путин не оставляет нам иного выбора"

В Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".

Германия (7074) оружие (10267)


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Топ комментарии
+12
думаю, що поставлять. тут потрібно розуміти, що військово-промислове лоббі почало активно-агресивно давити на шольців. Почули запах жертви у вигляді федерального уряду і аромат великих грошей від великих поставок.
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10.05.2022 12:01 Ответить
+10
Нічого Шольц не підпише, він хвойда... Британія і США, Польща, Фіни, Балти, Чехи, Словаки, Болгари, Шведи, Іспаньці, Італійці (частково), інші нам не друзі
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10.05.2022 11:39 Ответить
+9
этот немецкий трэшак уже задолбал, уже все всё поняли, нах публиковать такие новости
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10.05.2022 11:44 Ответить
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Нічого Шольц не підпише, він хвойда... Британія і США, Польща, Фіни, Балти, Чехи, Словаки, Болгари, Шведи, Іспаньці, Італійці (частково), інші нам не друзі
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10.05.2022 11:39 Ответить
Не болгары. Они трусливые и зависимые от россии.
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10.05.2022 11:40 Ответить
Вважаю, що не дуже стратегічно мати в себе зброю країни, яка ******** ***** та смикається в різні боки. Нагадую, там на дні моря досі лежить газова труба ПП2, на яку подивляються німці. В подальшому це може суттєво ускладнити обслуговування такої зброї, її ремонт та комплектацію. Хоча, зараз, звісно, потрібно все.
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10.05.2022 12:40 Ответить
вы полностью правы! тем более нам ее не дарят и не передают безвозмездно, а мы ее покупаем.
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10.05.2022 13:14 Ответить
этот немецкий трэшак уже задолбал, уже все всё поняли, нах публиковать такие новости
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10.05.2022 11:44 Ответить
posle voini postavjat
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10.05.2022 11:47 Ответить
Шпульц забанит
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10.05.2022 11:46 Ответить
проснулись
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10.05.2022 11:48 Ответить
Його може додавити опозиція
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10.05.2022 11:52 Ответить
думаю, що поставлять. тут потрібно розуміти, що військово-промислове лоббі почало активно-агресивно давити на шольців. Почули запах жертви у вигляді федерального уряду і аромат великих грошей від великих поставок.
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10.05.2022 12:01 Ответить
військово-промислове лоббі???
Насмешил,это ж тебе не Свинарник с договорняками.
Если бы в Германии были лоби, то Меркель через 17 лет как Канцлер не жила бы в 2х ком.квартире и бегала в соседний магазин скупляться
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10.05.2022 12:12 Ответить
ти розберися в термінах перед тим, як коментувати. Лоббі - це не корупція, це легальний тиск зацікавленої сторони на відповідний орган держави, котрий приймає рішення. розжовувати не буду. вчись сам.
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10.05.2022 12:44 Ответить
хочеш сказати що лобісти є альтруістами?
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10.05.2022 13:09 Ответить
Шольци в першу чергу хочуть металолом втюхати. Наприклад доісторичні леопарди.
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10.05.2022 12:09 Ответить
Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder Україні Джерело

редактор плуг як завжди
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10.05.2022 12:10 Ответить
P.S. німцецький сьогоднішній уряд це філіал балалайні. Тож розраховувати на допомогу від ФРН якось тупо
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10.05.2022 12:13 Ответить
броня картон минимум должно быть 600 мм с наклоном носик откой как ис 3 и с боков уточкой шоб рикошетило все виды снарядов и ракет и гранатометов..да вес будет 150тонн но двигатель можно поставить 3 штуки с миг 29..а это проторкивается с ак 47 ))лол кек ..рофлотроллинг(
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10.05.2022 12:18 Ответить
БРОНЯ КОРТОН ВЫ ШУТИТЕ
Лоб корпуса, мм/град.1А1 20 мм/75° от 20-мм БПС DM43 с Д=0 м,
от 25-мм БПС с Д=200 м
1A3: лоб корпуса от 30-мм БПС 30×165 мм с D=400 м
Борт корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль Б-32 (А1)
Корма корпуса, мм/град.от 14,5-мм пуль
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10.05.2022 12:20 Ответить
Hallo, Ukraine, ваші фе проти Німеччини не обгрунтовані, заманіпуліровані і безглузді. Рівно як і проти других. Перед критикою, подумайте Що ви самі мали! Понабігали боти рашки під українським прапором.
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10.05.2022 12:21 Ответить
Полностью согласна! Иногда аж страшно читать эти вечно недовольные коменты и постоянные требования. Научились бы лучше требовать от своего правительства и быть хоть немного благодарными как минимум за обеспечение пол миллиона беженцев. Может это действительно боты проплаченные, которые настраивают украинцев против немцев
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10.05.2022 12:32 Ответить
відверто кажучи - ви нічого від власного уряду не вмієте вимагати самі. Ви користуєтесь соціально-політичним надбанням 50-70 років. Коли був Аденауер, Ерхард, а потім Шмідт і були німці, справжні німці, виховані в протестантській парадигмі в своєї більшості. бо були ще католики. Ви - не вони, не примазуйтесь.
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10.05.2022 12:49 Ответить
Я украинка, и не имею никакого права требовать чего-либо от немецкого правительства. Но я безмерно благодарна как правительству, так и народу Германии за то, что они в данный момент делают для украинцев. В этом и разница между нами.
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10.05.2022 13:32 Ответить
100%.Германия- это руль ЕС и почти у руля НАТО.Меркель 7 лет Украиной занималась,никто больше.

Поэтому кацапоботы аж волос на жопе
рвут от ненависти к Германии.
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10.05.2022 12:35 Ответить
ну ка раскажи как бабка Штази Украиной занималась
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10.05.2022 12:44 Ответить
Вона що була президентом України?
Ти краще розкажи чим займався твій найвеличніший?
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10.05.2022 13:20 Ответить
Клоун,если бы не она то уже 8 лет назад назад бы Ху.ло Украину стёр бы.
Так она Гитлер или штази,ты определись.
Германия 7 лет Украину на себе тянула,Англия или США просто хер ложили.
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10.05.2022 13:47 Ответить
Немецкие промышленники очень заинтересованы в поставках, тем более под гарантии ленд Лиза. И таким образом давят на правительство Германии, которое саботирует поставки
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10.05.2022 13:24 Ответить
Ленг Лиз который СССР так и не выплатил назад,всего 0,4% вернули.
Де гроши на Ленг Лиз?
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10.05.2022 13:52 Ответить
Что такое ЛенГ Лиз?
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10.05.2022 15:01 Ответить
Hitler bil bi realjno udivlen - Germanija obespecivajet Ukrainu oruzijem protiv Rossiji
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10.05.2022 15:38 Ответить
БМП Marder знаходяться на озброєнні бундесверу. Якщо це буде остання модифікація, то буде гарне поповнення ЗСУ. Marder 1 A5 - Маса бронювання збільшена на 1600 кг з метою: - неушкодження машини в передньому секторі обстрілу БПС снарядами 30-мм гармати БМП-2; - для посилення захисту горизонтальних поверхонь (даху корпусу та вежі) від ураження кумулятивними бойовими елементами касетних *********** за рахунок використання рознесеної броні. Встановлено додатковий протимінний захист, повністю змінено інтер'єр з метою зменшення пошкоджень екіпажу та десанту у разі підриву на міні.
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10.05.2022 13:46 Ответить
Vot u vas seichas iz Germanii prijedet Berbok, Poprositje jei, chtobi ona sprosila u kolleg Sholca echo raz v zakuljisah Reihstaga *********
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10.05.2022 15:37 Ответить
 
 