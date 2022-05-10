Экономика Украины упадет на 30%, в следующем году возобновится на 25%, - ЕБРР
Падение ВВП Украины в 2022 году составит 30%, а в следующем году экономика страны вырастет на 25%.
Обновленный прогноз обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Ранее банк оценивал спад в текущем году в 20%, а рост следующего на 23%.
"Ожидается, что ВВП снизится на 30% в 2022 году, после чего в 2023 году произойдет его увеличение на 25%, если предположить, что масштабные усилия по восстановлению будут иметь место", - говорится в документе.
Такой прогноз в случае его осуществления означает, что по итогам 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже, чем на начало 2022 года.
Как сообщалось со ссылкой на оценки Всемирного банка, до войны ожидавшего роста украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу с начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.
Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году как минимум на треть, отказываясь от более подробных оценок. МВФ ожидает спада на 35% в этом году, также не давая прогнозов на будущее.
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Що да ну? Порти стоять , експорт стоїть , цілі галузі зупинились і доїдають невеликі запаси.
Забули, що кацапи можуть стріляти ракетами зі своєї території ще багато років
Піднімають літак над умовним Саратовом і стріляють кинджалами до 2000 км...
Чи Іскандери підгонять до умовного Брянська і стріляють на 500 км...
1. Это означает официальное вступление в войну НАТО (иначе : а что мешает НАТО закрыть небо или ещё что-нибудь сделать ?)
2. А с технической стороны вопроса мешают заминированные русскими подходы к морским портам Украины. Вон, даже румыны с турками вылавливали мины возле своих берегов. Разминирование требует многих месяцев
Восстановительный рост может быть и будет большим (потому что база сравнения будет маленькая - проще говоря, из-за падения этого года рост относительно этого плохого года будет выглядеть внушительным - ну типа мы производили 1 спичку, а стали производить 2 = рост экономики на 100% . . .). Вот только одна проблема : чтобы был этот восстановительный рост, надо, чтобы война закончилась, агрессор ушёл и экономика не лежала в руинах полностью.
Войне конца-краю пока что не видно - если путяра прекратил бы военные действия сегодня, то окончательный вывод войск был бы до конца месяца, выезд "понаехов" с оккупированных территорий - до конца полугодия, разминирование территорий, восстановление комуслуг и постепенный возврат беженцев (кто не захочет остаться за границей) - до конца года. Но это если сегодня. А ни один эксперт не вангует, что война завершится раньше осени. Большинство уже говорит "конец 2022 - начало 2023", а НАТО и США - "несколько лет".
Так что реалистичный прогноз будет : 2022 - минус 45-50%, 2023 - минус 20%, 2024 - 0% (если война закончится и путина повесят), а дальше уже рост по 10-15% в год в течение 5-7 лет.