РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11908 посетителей онлайн
Новости
3 789 18

Экономика Украины упадет на 30%, в следующем году возобновится на 25%, - ЕБРР

украина,экономика

Падение ВВП Украины в 2022 году составит 30%, а в следующем году экономика страны вырастет на 25%.

Обновленный прогноз обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Ранее банк оценивал спад в текущем году в 20%, а рост следующего на 23%.

"Ожидается, что ВВП снизится на 30% в 2022 году, после чего в 2023 году произойдет его увеличение на 25%, если предположить, что масштабные усилия по восстановлению будут иметь место", - говорится в документе.

Такой прогноз в случае его осуществления означает, что по итогам 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже, чем на начало 2022 года.

Как сообщалось со ссылкой на оценки Всемирного банка, до войны ожидавшего роста украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу с начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует угроза международной безопасности из-за военного захвата и обесточивания ЧАЭС, - ЕБРР

Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году как минимум на треть, отказываясь от более подробных оценок. МВФ ожидает спада на 35% в этом году, также не давая прогнозов на будущее.

ЕБРР (261) прогноз (698) экономика (3885)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
скажи мені, хто дєрьмак, агрохламідія, люся, пібздоляк, вєрєщючька, стіфанчюк-і я скажу тобі, хто зілєнській.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:18 Ответить
+2
але після війни все дуже швидко відновиться.
Що да ну? Порти стоять , експорт стоїть , цілі галузі зупинились і доїдають невеликі запаси.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:09 Ответить
+2
Это ещё очень оптимистический прогноз. Буду рад если сбудется.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Економіка впаде не меньше ніж на 70%
показать весь комментарий
10.05.2022 11:49 Ответить
Да ну
показать весь комментарий
10.05.2022 11:53 Ответить
але після війни все дуже швидко відновиться.
Що да ну? Порти стоять , експорт стоїть , цілі галузі зупинились і доїдають невеликі запаси.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:09 Ответить
Экспорт немного сейчас переориентируют на ЖД. А потом через порты стран ЕС доставка куда нужно
показать весь комментарий
10.05.2022 12:21 Ответить
я так понимаю, что б переориентировать жд, то нужно целые новые ветки протягивать, причем в нескольких странах и на европейскую коллею, что б не менять тележки (а у нас ветка 1.6 км в Борисполь была целым событием). А еще терминалы где вагоны будут загружать разными видами грузов. И все это рф точно долбанет ракетой. А если закончится война и станут доступны порты, то это потеряет актуальность в значительной степени
показать весь комментарий
10.05.2022 12:40 Ответить
какие порты стоят после победы сразу все заработает а без освобождения всей територии не будет победы..
показать весь комментарий
10.05.2022 12:53 Ответить
скажи мені, хто дєрьмак, агрохламідія, люся, пібздоляк, вєрєщючька, стіфанчюк-і я скажу тобі, хто зілєнській.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:18 Ответить
Это ещё очень оптимистический прогноз. Буду рад если сбудется.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:18 Ответить
З нетерпінням очікуємо підрахунок збитків від найвеличнішого лідера **********, завданих панікою, яку спричинив прогноз ****:

показать весь комментарий
10.05.2022 12:19 Ответить
Не наступного року, а наступного після закінчення війни і нашої Перемоги, року.

Забули, що кацапи можуть стріляти ракетами зі своєї території ще багато років
показать весь комментарий
10.05.2022 12:25 Ответить
ты идиот а кто им даст стрелять с их территории?
показать весь комментарий
10.05.2022 12:50 Ответить
А хіба зараз не стріляють зі своєї території?
Піднімають літак над умовним Саратовом і стріляють кинджалами до 2000 км...
Чи Іскандери підгонять до умовного Брянська і стріляють на 500 км...
показать весь комментарий
10.05.2022 15:47 Ответить
Російська версія «Бабеля» закінчилася з початком війни. Її більше ніколи не буде. Проте є англійська
показать весь комментарий
10.05.2022 12:35 Ответить
Что мешает военным кораблям НАТО сопровождать судна Украины с зерном, чтобы разблокировать порты Украины и тогда миллионы людей в мире не умирали бы с голоду через полгода, как об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце?!
показать весь комментарий
10.05.2022 13:13 Ответить
Мешают 2 фактора :

1. Это означает официальное вступление в войну НАТО (иначе : а что мешает НАТО закрыть небо или ещё что-нибудь сделать ?)

2. А с технической стороны вопроса мешают заминированные русскими подходы к морским портам Украины. Вон, даже румыны с турками вылавливали мины возле своих берегов. Разминирование требует многих месяцев
показать весь комментарий
10.05.2022 13:55 Ответить
Как обычно дают оптимистический прогноз, а потом "ой, не сбылся".

Восстановительный рост может быть и будет большим (потому что база сравнения будет маленькая - проще говоря, из-за падения этого года рост относительно этого плохого года будет выглядеть внушительным - ну типа мы производили 1 спичку, а стали производить 2 = рост экономики на 100% . . .). Вот только одна проблема : чтобы был этот восстановительный рост, надо, чтобы война закончилась, агрессор ушёл и экономика не лежала в руинах полностью.

Войне конца-краю пока что не видно - если путяра прекратил бы военные действия сегодня, то окончательный вывод войск был бы до конца месяца, выезд "понаехов" с оккупированных территорий - до конца полугодия, разминирование территорий, восстановление комуслуг и постепенный возврат беженцев (кто не захочет остаться за границей) - до конца года. Но это если сегодня. А ни один эксперт не вангует, что война завершится раньше осени. Большинство уже говорит "конец 2022 - начало 2023", а НАТО и США - "несколько лет".

Так что реалистичный прогноз будет : 2022 - минус 45-50%, 2023 - минус 20%, 2024 - 0% (если война закончится и путина повесят), а дальше уже рост по 10-15% в год в течение 5-7 лет.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:53 Ответить
 
 