Экономика Украины упадет на 30%, в следующем году возобновится на 25%, - ЕБРР

Падение ВВП Украины в 2022 году составит 30%, а в следующем году экономика страны вырастет на 25%.

Обновленный прогноз обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Ранее банк оценивал спад в текущем году в 20%, а рост следующего на 23%.

"Ожидается, что ВВП снизится на 30% в 2022 году, после чего в 2023 году произойдет его увеличение на 25%, если предположить, что масштабные усилия по восстановлению будут иметь место", - говорится в документе.

Такой прогноз в случае его осуществления означает, что по итогам 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже, чем на начало 2022 года.

Как сообщалось со ссылкой на оценки Всемирного банка, до войны ожидавшего роста украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу с начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

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Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году как минимум на треть, отказываясь от более подробных оценок. МВФ ожидает спада на 35% в этом году, также не давая прогнозов на будущее.