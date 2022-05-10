РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11908 посетителей онлайн
Новости
2 285 13

США отменили пошлины на украинскую сталь: "Азовсталь" стала символом несокрушимости, а отрасль дает работу каждому тринадцатому украинцу

сталь

США в год отменили 232 таможенных тарифа на импорт украинской стали, чтобы поддержать металлургическую отрасль Украины, которая составляет значительную часть национальной экономики.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте Минторговли США, передает Цензор.НЕТ.

"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13 высокооплачиваемый украинец", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что некоторые из самых крупных сталелитейных предприятий Украины сильно пострадали от варварства России, а металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал настоящим символом несокрушимости Украины.

"Тем не менее, отрасль пытается сохранить остальные промышленные мощности. Многие металлургические заводы Украины продолжают платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия вокруг, некоторые украинские предприятия даже снова начали производство.

Создание экспортных возможностей для этих предприятий важно для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины", - подчеркивается в документе.

Смотрите: В США выпустили инвестиционные монеты с украинской символикой. ФОТОрепортаж

Крупнейшая металлургическая компания Украины, "Метинвест" Рината Ахметова, недавно возобновила работу металлургического комбината "Запорожсталь", а также начала трудоустраивать на комбинаты в Запорожье, Каменском и Кривом Роге работников из Мариуполя и Авдеевки, которые были вынуждены покинуть родные места из-за войны, сообщают в пресс-службе компании. Людям также предоставляется жилье и гуманитарная помощь через Центр реабилитации и реинтеграции, основанный компанией.

Также "Метинвест" оказывает помощь Украине и украинцам: за 70 дней войны компания направила 1,2 млрд гривен на нужды украинской армии и мирных жителей. Помощь компании охватывает много направлений: на эти деньги закупаются бронежилеты для наших бойцов, медикаменты для больниц, строятся укрытия и закупаются тысячи тонн продуктов для формирования наборов.

Напомним, ранее импортные пошлины на товары из Украины отменила Великобритания. Пока такое решение рассматривается в Европейском союзе, однако его принятие идет медленно. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в свою очередь призвал страны ЕС не медлить с этим решением, ведь из-за пошлин и роста цен на металлопродукцию страдает сам ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приостановят на год пошлины на сталь из Украины, - Минторговли

пошлина (494) США (27166) сталь (30) Метинвест (186) Азовсталь (379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
азовсталь перешла ахметову даром, как и все предприятия укррудпрома, ахметов и его подстилка православная **** годами звала русский мир на Донбасс
показать весь комментарий
10.05.2022 12:06 Ответить
+5
Это очень и очень хорошая новость. Главное, чтобы ушлые латентные подкацапники не начали под видом украинской стали продавать сталь с БМЗ (бел металлургический завод) или даже с хрюских заводов.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:10 Ответить
+4
Угу. Спасибо. Сейчас Украина только металолом может експортировать
показать весь комментарий
10.05.2022 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу. Спасибо. Сейчас Украина только металолом может експортировать
показать весь комментарий
10.05.2022 12:05 Ответить
Даже если и так, тоже нужная вещь. Если-бы вы были в теме, то знали-бы сколько ежегодно возни вокруг экспорта металлолома происходило. Даже это уже хорошо. Экспорт - это валютная выручка и уменьшение долговой нагрузки на государство.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:25 Ответить
азовсталь перешла ахметову даром, как и все предприятия укррудпрома, ахметов и его подстилка православная **** годами звала русский мир на Донбасс
показать весь комментарий
10.05.2022 12:06 Ответить
Бред... Звали-звали, а теперь решили финансами и имуществом пожертвовать ради того, чтоб этот руський мир не допустить на Украину. Не кажется, что где-то нестыковочка нарисовывается? Или рашисты уже успели мозги промыть?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:28 Ответить
Это очень и очень хорошая новость. Главное, чтобы ушлые латентные подкацапники не начали под видом украинской стали продавать сталь с БМЗ (бел металлургический завод) или даже с хрюских заводов.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:10 Ответить
Не, не будет такого. Они не пройдут сертификацию и не смогут ничего продать. Не всё ж так просто)
показать весь комментарий
10.05.2022 23:48 Ответить
це добре, але ніц не працюватиме... по-перше, вивозити немає можливості, по-друге - а чи є, що експортувати?...
показать весь комментарий
10.05.2022 12:22 Ответить
Так почему не будет работать, если уже работает? Перевозки сейчас затруднены, но и это дело решаемое. А отмена пошлин сильно развязывает на руки
показать весь комментарий
10.05.2022 23:41 Ответить
Своєчасно. Знищили завод, порти закрили, а тепер можете везти... (
показать весь комментарий
10.05.2022 12:24 Ответить
Це питання до зебілів, які роками будували дороги замість того щоб будувати армію та укріплення.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:07 Ответить
Російські ракети націлені на стратегічні об'єкти України, в тому числі і металургійні гіганти, зрозуміло, хоче підірвати економіку. Та чим більше Кремль наносить ударів, тим рішучишою має бути підтримка України світом, бо якщо впаде Україна, впаде і цивілізований демократичний світ
показать весь комментарий
10.05.2022 15:01 Ответить
Наше государство сейчас находится в таком положении, что любая посильная помощь будет только на пользу. Нужно ускорять восстановление производства в стране, восстанавливать и налаживать новые экономические связи, иначе нас ожидает очень трудные осень и зима.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:31 Ответить
И это отлично, потому что даст возможность предоставлять рабочие места и наращивать экспорт. Сейчас нам критически необходимо сохранить экономику на плаву
показать весь комментарий
10.05.2022 23:40 Ответить
 
 