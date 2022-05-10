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Новости
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Выезд из Запорожья никто не запрещал, это фейк, – секретарь горсовета

запоріжжя

Россияне распространяют фейк о том, что в Запорожье вроде бы запретили эвакуацию гражданского населения. Это не соответствует действительности.

Об этом пишет в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают вести нечестную информационную войну. Они активно распространяют фейк о том, что в Запорожье вроде бы запретили эвакуацию гражданского населения. Оккупанты заявляют, что "любые попытки жителей покинуть город жестоко останавливают батальоны терробороны, применяя физическое насилие". Это совершенно не соответствует действительности", – написал он.

Куртев отметил, что несколько дней действительно действовало ограничений на выезд из Запорожья в направлении Васильевки и Орехова. Но его приняли исключительно чтобы не подвергать людей опасности от рашистов.

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"Мы с вами знаем, что не пропускать мирных людей на блокпостах – это методика исключительно российская, а никак не наших украинских бойцов", – добавил он.

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в телеге писали выезд на юг зокрыт а телега официальнее арестовича в 24488 раза..читай матчасть..а не танки т 90 снимай)
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10.05.2022 12:10 Ответить
Да, куча наших СМИ это напечатали. Как всегда без комментариев, что вызывало недоумение
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10.05.2022 12:10 Ответить
"нечестную информационную войну" - это юксюморон, дорогая редакция.
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10.05.2022 12:17 Ответить
А это - цинично ведут разведку с БПЛА - . Какой-то бот выдает интервью в запорожской ОВА
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10.05.2022 12:23 Ответить
Російська версія «Бабеля» закінчилася з початком війни. Її більше ніколи не буде. Проте є англійська
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10.05.2022 12:36 Ответить
Фейк, чи брехня?
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10.05.2022 12:42 Ответить
 
 