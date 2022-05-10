Выезд из Запорожья никто не запрещал, это фейк, – секретарь горсовета

Россияне распространяют фейк о том, что в Запорожье вроде бы запретили эвакуацию гражданского населения. Это не соответствует действительности.

Об этом пишет в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают вести нечестную информационную войну. Они активно распространяют фейк о том, что в Запорожье вроде бы запретили эвакуацию гражданского населения. Оккупанты заявляют, что "любые попытки жителей покинуть город жестоко останавливают батальоны терробороны, применяя физическое насилие". Это совершенно не соответствует действительности", – написал он.

Куртев отметил, что несколько дней действительно действовало ограничений на выезд из Запорожья в направлении Васильевки и Орехова. Но его приняли исключительно чтобы не подвергать людей опасности от рашистов.

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"Мы с вами знаем, что не пропускать мирных людей на блокпостах – это методика исключительно российская, а никак не наших украинских бойцов", – добавил он.