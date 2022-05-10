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За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов ранены 15 человек

миколаївщина

В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов за минувшие сутки получили ранения 15 человек. Всех их доставили в больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала она.

По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 163 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

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