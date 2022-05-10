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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сейм Литвы признал Россию государством-террористом, а агрессию РФ против Украины – геноцидом

рф,росія

Депутаты поддержали это решение единогласно. Причина – массовые военные преступления на Киевщине и в Мариуполе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"За" проголосовали все 128 депутатов литовского парламента.

Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Он признал, что целью россиян было полное или частичное уничтожение украинской нации и ее духа путем убийства ее представителей целыми семьями с детьми, похищений, пыток, изнасилований, надругательства над телами убитых и измученных.

Читайте: ВР просит США признать Россию государством-спонсором терроризма

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее начавшегося 24 февраля 2022 года политического и военного руководства геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции.

В ней также отмечается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины. Этот трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордера на арест, включая глав государств и правительств, а также других государственных должностных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей США Пелоси: Путин – трус, а Россию следует признать спонсором международного терроризма

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - говорится в резолюции.

Литва (2507) россия (96216) терроризм (18692) сейм (98)


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Топ комментарии
+45
Litovci.
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10.05.2022 12:52 Ответить
+30
Начало положено. Теперь по нарастающей - США, Великобритания, Канада и другие страны должны признать помойку террористами
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10.05.2022 12:53 Ответить
+27
Литовцы, а не латвийцы. Но латыши тоже хороши!!!
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10.05.2022 12:53 Ответить
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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10.05.2022 12:47 Ответить
Молодцы Латвийцы ,молодцы !
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10.05.2022 12:49 Ответить
Litovci.
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10.05.2022 12:52 Ответить
Литовцы, а не латвийцы. Но латыши тоже хороши!!!
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10.05.2022 12:53 Ответить
Да там всі карасавчики!
І естонці теж.
Дякуємо!!!
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10.05.2022 13:15 Ответить
От кляті бандерівці
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10.05.2022 12:52 Ответить
О, круті. Дякуємо. Це тавро на віки.
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10.05.2022 12:53 Ответить
Начало положено. Теперь по нарастающей - США, Великобритания, Канада и другие страны должны признать помойку террористами
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10.05.2022 12:53 Ответить
А німці всеруться від страху. як завжди...
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10.05.2022 12:58 Ответить
А Ізраїль всереться?
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10.05.2022 13:03 Ответить
Уже. Они практически то же делают на земле Палестины.
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10.05.2022 13:21 Ответить
По моему кто то еще признавал. Кто?
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10.05.2022 12:54 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/28/7138527/ Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом
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10.05.2022 12:56 Ответить
1 квітня Україна.
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10.05.2022 12:58 Ответить
Дякую Літовцям!

Війна відкрила обличчя всім, кожен показав, чи він наш друг, чи він ворог!

Літовці - справжні друзі. Разом їз Латвією та Естонією, і - звісно ж, з Польщею, Британією, і Америкою!

Ну і є ще багато інших країн, настільки багато, що всій їх перелічувати буде занадто довго.

І особливо приємно мати таку кількість справжніх друзів на тлі того, що до Московії на найбільше свято їхнього Победобесія не приїхав ніхто... взагалі! Навіть з'їхавший з глузду Лука, і той вирішив, що він не настільки впав в маразм, аби їхати в країну 404!
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10.05.2022 12:54 Ответить
Теперь надо подавать в интерпол на поимку террористов
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10.05.2022 13:03 Ответить
Суздаль Володимірське князівство, Московське князівство , Московія, росія - ця країна ніколи не припиняла бути терористичним обєданням
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10.05.2022 13:04 Ответить
Кстати, президент и глава МИД страны-террориста теряют дипломатический иммунитет. Их можно арестовывать. Литовцы интресные процессы запустили
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10.05.2022 13:04 Ответить
а французи які нас підтримують Макрон до всіх біга і дзвонить ніяк не наважуються визнати, позорисько
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10.05.2022 13:06 Ответить
Отак має і Конгрес США вчинити. Касапія - держава-терорист; а їїдиктатори - перші терористи.
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10.05.2022 13:07 Ответить
А ещё в Литве возбуждено дело против Михаила Горбачёва и прочих последующих ГКЧПистов.

В своё время было дело против "Газпрома", который тогда уплатил крупный штраф и убрался из Литвы.
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10.05.2022 13:09 Ответить
Респект! Литва всегда на стороне добра. Зла они достаточно хватанули от угоро-мокшей.
Признание евроазиатской помойки государством-террористом - это круто. Долбанная ООН должна реагировать жёстче.
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10.05.2022 13:11 Ответить
Хоть в Литве понимаю истинное положение дел!
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10.05.2022 13:13 Ответить
Все, що справді потрібно Україні, литовська влада робить раніше за українську. Я би дозволив литовським депутатам балотуватися й у ВР.
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10.05.2022 13:16 Ответить
Так...Верхня Палата - Україна, Польща, Литва...Нижня Палата - національні Парламенти...також, як спостерігачі - Велика Британія, США і т.д. і т.п...
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10.05.2022 13:35 Ответить
Штатам і Британії я б віддав повністю судову систему, тоді решта одразу саме запрацює краще, ніж в Швейцарії. А армія - тільки українська.
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10.05.2022 19:36 Ответить
Так Украина теперь террористов будет о гуманитарных коридорах просить?
ООН тоже не сможет с террористами
договариваться о вывозе цивильных.
Не вижу выгоды.
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10.05.2022 13:19 Ответить
выгода тут может быть, только одна....полное уничтожение страны - террориста....
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10.05.2022 16:20 Ответить
Остается это же признать в самой Украине!
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10.05.2022 13:19 Ответить
А Зебуины думают признать росию терористическим государством?
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10.05.2022 13:23 Ответить
це не на часі. Прийдеться ще й бакланова разом зі-зрадниками сбушними, які Херсон здали, терористами призначати, а з друзями дитинства так не поводяться
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10.05.2022 13:26 Ответить
Что интересно - это как опозиция при голосовании хвости поджали и тоже голосовали ЗА. А там много прокремлёвких сидят и до нападения на Украину часто квакали - дружить с Россией надо!
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10.05.2022 13:32 Ответить
Кто "стравливал" украинцев с рабсианами до возникновения США на карте мира?...
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10.05.2022 13:42 Ответить
Аерика ввела войска,хочет отжать территории оккупировала Крым? Посмотри на интервью Жириновского за 2008 год он уже тогда за это все говорил,это планировали кремль
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10.05.2022 13:49 Ответить
Даа! Америка виновата, рррряя! А не **#ные животные с имперскими амбициями, которые на своем материке успели за#бать всех соседей.
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10.05.2022 13:50 Ответить
Це Україна приперлася з війною до росії та розповіда по тв що наша країна та нація не має права на існування? До чого тут американці, і які два братні народи вони стравили коли путін завжди наголошує що ми один народ, щось у вашій методичці не збігається.
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10.05.2022 13:53 Ответить
Да!!!!!11 А єщо Польща хочєт захватіть і прісоєдініть к сібє Україну, и на єта дольжньі срєагіровать трі славянскіх народа! - Україна, ******** и парашьія! Дьідиваравалі мьішебратья! А я вам пакажу аткуда ілі куда Польща гатовіт нападєніє!!!111
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10.05.2022 14:27 Ответить
Дякуэмо, Друзi!
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10.05.2022 13:54 Ответить
Теперь ЯнеЛох откажется с террористами переговоры вести?
Это хорошо.
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10.05.2022 14:29 Ответить
Литовцы, как всегда лучшие! Прибалты, спасибо большое!
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10.05.2022 14:40 Ответить
Baltijci. Pribaltjika - kacapskoe pogonjalo Baltijskim stranam.
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10.05.2022 15:59 Ответить
Саме так!

Просто не всі ще забули старі звички!

Не судіть суворо - це точно не зі зла!
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10.05.2022 16:48 Ответить
Касапе - от саме туди і йди!
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10.05.2022 16:49 Ответить
топай *****! кацапская тварь!
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10.05.2022 18:58 Ответить
Ну ти і дідько,Україна була завжди ,це з московитоми, нескладно зробилося ,а переписуватими вони під себе ,а у ті казочки ,мля мля тфу мля ,залиши для себе
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10.05.2022 16:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cDR1aFb24fA
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10.05.2022 16:51 Ответить
низкий поклон от всех народов Литовцам за их мужество!
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10.05.2022 17:07 Ответить
Сейм Литви визнав, а сейм, чи пак,Верховна Рада України ще ні?!
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10.05.2022 17:16 Ответить
Слава Литве! Думаю скоро и Латвия с Эстонией подтянутся!
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10.05.2022 17:23 Ответить
Спасибо литовцам!
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10.05.2022 18:03 Ответить
Маю великий життєвий досвід і мушу сказати що в нелюбові до москальщини литовці не мають конкурентів.
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10.05.2022 21:42 Ответить
Наша Верховна Зрада прийме щось схоже уже у наступному скликаннi?
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10.05.2022 22:21 Ответить
 
 