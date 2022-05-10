Сейм Литвы признал Россию государством-террористом, а агрессию РФ против Украины – геноцидом
Депутаты поддержали это решение единогласно. Причина – массовые военные преступления на Киевщине и в Мариуполе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
"За" проголосовали все 128 депутатов литовского парламента.
Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.
Он признал, что целью россиян было полное или частичное уничтожение украинской нации и ее духа путем убийства ее представителей целыми семьями с детьми, похищений, пыток, изнасилований, надругательства над телами убитых и измученных.
"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее начавшегося 24 февраля 2022 года политического и военного руководства геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции.
В ней также отмечается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины. Этот трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордера на арест, включая глав государств и правительств, а также других государственных должностных лиц.
"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - говорится в резолюции.
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І естонці теж.
Дякуємо!!!
Війна відкрила обличчя всім, кожен показав, чи він наш друг, чи він ворог!
Літовці - справжні друзі. Разом їз Латвією та Естонією, і - звісно ж, з Польщею, Британією, і Америкою!
Ну і є ще багато інших країн, настільки багато, що всій їх перелічувати буде занадто довго.
І особливо приємно мати таку кількість справжніх друзів на тлі того, що до Московії на найбільше свято їхнього Победобесія не приїхав ніхто... взагалі! Навіть з'їхавший з глузду Лука, і той вирішив, що він не настільки впав в маразм, аби їхати в країну 404!
В своё время было дело против "Газпрома", который тогда уплатил крупный штраф и убрался из Литвы.
Признание евроазиатской помойки государством-террористом - это круто. Долбанная ООН должна реагировать жёстче.
ООН тоже не сможет с террористами
договариваться о вывозе цивильных.
Не вижу выгоды.
Это хорошо.
Просто не всі ще забули старі звички!
Не судіть суворо - це точно не зі зла!