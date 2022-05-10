Сейм Литвы признал Россию государством-террористом, а агрессию РФ против Украины – геноцидом

Депутаты поддержали это решение единогласно. Причина – массовые военные преступления на Киевщине и в Мариуполе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"За" проголосовали все 128 депутатов литовского парламента.

Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Он признал, что целью россиян было полное или частичное уничтожение украинской нации и ее духа путем убийства ее представителей целыми семьями с детьми, похищений, пыток, изнасилований, надругательства над телами убитых и измученных.

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"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее начавшегося 24 февраля 2022 года политического и военного руководства геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции.

В ней также отмечается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины. Этот трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордера на арест, включая глав государств и правительств, а также других государственных должностных лиц.

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"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - говорится в резолюции.