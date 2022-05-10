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Новости Агрессия России против Украины Война
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Задержан предатель, корректировавший ракетный удар РФ по оборонному предприятию в Николаеве

ракета

В Николаеве задержали и отправили за решетку местного жителя, корректировавшего ракетный удар России по оборонному предприятию в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, задержанному сообщили о подозрении.

"По данным следствия, 4 апреля 2022 года подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети "Вконтакте" предоставил пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаева", – говорится в сообщении.

В итоге по указанному им месту Россия ударила ракетами и уничтожила, а также отчасти повредила объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Николаев (2161) обстрел (27913) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+30
На шибеницю гниду!
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10.05.2022 14:04 Ответить
+22
мені завжди було цікаво, як так можна жити в Україні, чи якійсь іншій, ненавидіти ту країну, але всеодно жити і паскудити, хоч якесь пояснення цьому є?
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10.05.2022 14:05 Ответить
+15
Ну, відпустить його під заставу, це ж звичайна справа під час війни.
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10.05.2022 14:04 Ответить
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На шибеницю гниду!
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10.05.2022 14:04 Ответить
Він не один такий. Тут стоїть питання, чи вистачить нам дерев на шибениці.
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10.05.2022 14:21 Ответить
Навіщо нам дерева? Петардочку в зад (як цигарка величиною) - і все! І ніяких дерев не потрібно Чи шприц з повітрям у вену - якщо вже "край"!
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10.05.2022 15:19 Ответить
Ну, відпустить його під заставу, це ж звичайна справа під час війни.
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10.05.2022 14:04 Ответить
Ага. Випустити вбивцю, це нормально.
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10.05.2022 14:06 Ответить
Так, як почитаєш новини про рішення українських суддів.
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10.05.2022 14:16 Ответить
мені завжди було цікаво, як так можна жити в Україні, чи якійсь іншій, ненавидіти ту країну, але всеодно жити і паскудити, хоч якесь пояснення цьому є?
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10.05.2022 14:05 Ответить
є
Якщо хотіти жити в імперії, в монархії, в диктатурі.
На зразок касапської московщини. Яка є останньою імперією в Європі.
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10.05.2022 14:12 Ответить
Саме цікаве що вони чомусь думають що їх там будуть цінувать! Та кацапам "насрать" на зрадників бо вони прекрасно розуміють що той хто зрадив раз - зрадить і вдруге! Але ж ці ідіоти впевнені що саме їх "оцінять" і дадуть "ласий шматок"!!! І не розуміють що для "ласих шматків" у Кацапії є свої бажаючі! А його (в кращому випадку) - по голові погладять! А буде гавкать - і під сраку дадуть!
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10.05.2022 15:15 Ответить
Це сутність кацапа вони люмпени по натурі і не уявляють як це можна жити вільно , тому поки вони будуть в Україні ми будемо мати проблеми
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10.05.2022 14:40 Ответить
Спроси у кивы
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10.05.2022 17:33 Ответить
Накормите его до сымерти!
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10.05.2022 14:07 Ответить
А можно их заставить давать цели в чисто поле? Пусть пуляют в никуда.
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10.05.2022 14:07 Ответить
вітаю, ви тільки що винайшли подвійних агентів
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10.05.2022 14:57 Ответить
Паскудно те, що наш самий гуманний суд на світі дасть йому рік, або два умовно - бо ватна адвокатура не дасть пропасти своєму пацану. І сидить мабуть в одиночній камері, щоб сокамерники абсолютно випадково не завдали йому моральних і фізичних страждань.
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10.05.2022 14:13 Ответить
Таких гандонів , ще багато .

вичищення від ник потрібно поставити на потік , ніякого толерування кацапів , їх культури, літератури , брехливої історії , їх ватажків і т д , все вичіщати щоб їм тут навіть почви для проростання небуло ніколи !

задача кожного хто любить Україну
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10.05.2022 14:14 Ответить
гандонів, і не тільки таких, є багато, справді...
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10.05.2022 14:16 Ответить
Вот тут ты попал в друзья к гитлеру, сталину и подобным, земляк... сначала книги жечь на площадях, потом концлагеря и гулаг, депортации по нацпризнаку и тд.
Похоже, ты путлеровский тролль, работаешь на гэбню ... а не на Украину...
Слава Украине!
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10.05.2022 15:04 Ответить
Це падло ще живий?
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10.05.2022 14:18 Ответить
разодрать
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10.05.2022 14:21 Ответить
Віддайте його родичам загиблих і постраждалих
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10.05.2022 14:22 Ответить
Прив'язати до стовпа і дати його координати по тій же адресі ВК.
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10.05.2022 14:26 Ответить
ПІд час війни за такі злочини розстріл і для других колоборантів була б наука.
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10.05.2022 15:10 Ответить
Всех продажных гнид - вешать на площадях городов.
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10.05.2022 15:23 Ответить
У нас идёт война, народная война и , по законам военного времени, я требую применить к предателю за действия, приведшие к ущербу на военном производстве и, соответственно, к последующим человеческим жертвам, расстрел. Чтобы другим неповадно было.
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10.05.2022 16:18 Ответить
Цих тварюк потрібно знищувати на місці , а не давати їм права на життя !
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10.05.2022 19:34 Ответить
Це називається навідник, а не корегувальник.
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11.05.2022 09:49 Ответить
 
 