Задержан предатель, корректировавший ракетный удар РФ по оборонному предприятию в Николаеве
В Николаеве задержали и отправили за решетку местного жителя, корректировавшего ракетный удар России по оборонному предприятию в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, задержанному сообщили о подозрении.
"По данным следствия, 4 апреля 2022 года подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети "Вконтакте" предоставил пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаева", – говорится в сообщении.
В итоге по указанному им месту Россия ударила ракетами и уничтожила, а также отчасти повредила объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.
Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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нормально.
Якщо хотіти жити в імперії, в монархії, в диктатурі.
На зразок касапської московщини. Яка є останньою імперією в Європі.
вичищення від ник потрібно поставити на потік , ніякого толерування кацапів , їх культури, літератури , брехливої історії , їх ватажків і т д , все вичіщати щоб їм тут навіть почви для проростання небуло ніколи !
задача кожного хто любить Україну
Похоже, ты путлеровский тролль, работаешь на гэбню ... а не на Украину...
Слава Украине!