Задержан предатель, корректировавший ракетный удар РФ по оборонному предприятию в Николаеве

В Николаеве задержали и отправили за решетку местного жителя, корректировавшего ракетный удар России по оборонному предприятию в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, задержанному сообщили о подозрении.

"По данным следствия, 4 апреля 2022 года подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети "Вконтакте" предоставил пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаева", – говорится в сообщении.

В итоге по указанному им месту Россия ударила ракетами и уничтожила, а также отчасти повредила объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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