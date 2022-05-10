Германия готовит кризисный план на случай резкого прекращения поставок газа из РФ, – СМИ
Немецкие чиновники готовятся к внезапной остановке поставок российского газа с помощью экстренного пакета, который может включать контроль над критически важными фирмами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом агентству Reuters сообщили три человека, знакомых с этим вопросом.
Подготовка, возглавляемая Министерством экономики, свидетельствует о повышенной тревоге по поставкам газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критическим для производства стали, пластмасс и автомобилей.
Германия заявила, что хочет отказаться от российских поставок, но ожидает, что к середине 2024 года будет во многом зависеть от Москвы.
Остается непонятным, произойдет ли резкая остановка, и чиновники заявили, что Германия хочет предотвратить эскалацию, например, в виде европейского газового эмбарго, поскольку уже поддержала санкции против Москвы по углю и нефти.
Но теперь они опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа и хотят иметь возможность справиться, если это произойдет.
По словам чиновников, правительство полно решимости действовать, детали того, как он будет воплощать план в действие, сейчас уточняются.
Правительство поддержит предоставление дополнительных ссуд и гарантий для поддержки энергетических компаний, помогая им справиться с стремительными ценами, и может взять под свое крыло критические компании, такие как нефтеперерабатывающие заводы, заявили три чиновника.
По просьбе прокомментировать эти меры министерство экономики Германии указало на заявления своего главы вицеканцлера Роберта Габека о том, что страна в последние недели приложила "интенсивные усилия" для сокращения использования российской энергии.
В прошлом месяце Берлин одобрил законодательное изменение, которое позволит ему взять под контроль энергетические компании как крайнее средство.
Один из собеседников агентства сказал, что национализация энергетических компаний рассматривается как вариант, но его нужно тщательно взвесить и оправдать на основании обеспечения снабжения энергоносителями, а не для наказания России.
Германия также может приобрести частицы в других компаниях. В 2018 году Берлин сделал подобный шаг, когда государственный банк развития KfW купил 20% оператора энергетической сети 50Hertz, чтобы отразить предложение китайской государственной сети.
Окончательный правительственный пакет на случай чрезвычайных ситуаций еще не разработан.
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Она то все равно газ с Германии получит.