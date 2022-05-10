Германия готовит кризисный план на случай резкого прекращения поставок газа из РФ, – СМИ

Немецкие чиновники готовятся к внезапной остановке поставок российского газа с помощью экстренного пакета, который может включать контроль над критически важными фирмами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом агентству Reuters сообщили три человека, знакомых с этим вопросом.

Подготовка, возглавляемая Министерством экономики, свидетельствует о повышенной тревоге по поставкам газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критическим для производства стали, пластмасс и автомобилей.

Германия заявила, что хочет отказаться от российских поставок, но ожидает, что к середине 2024 года будет во многом зависеть от Москвы.

Остается непонятным, произойдет ли резкая остановка, и чиновники заявили, что Германия хочет предотвратить эскалацию, например, в виде европейского газового эмбарго, поскольку уже поддержала санкции против Москвы по углю и нефти.

Но теперь они опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа и хотят иметь возможность справиться, если это произойдет.

По словам чиновников, правительство полно решимости действовать, детали того, как он будет воплощать план в действие, сейчас уточняются.

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Правительство поддержит предоставление дополнительных ссуд и гарантий для поддержки энергетических компаний, помогая им справиться с стремительными ценами, и может взять под свое крыло критические компании, такие как нефтеперерабатывающие заводы, заявили три чиновника.

По просьбе прокомментировать эти меры министерство экономики Германии указало на заявления своего главы вицеканцлера Роберта Габека о том, что страна в последние недели приложила "интенсивные усилия" для сокращения использования российской энергии.

В прошлом месяце Берлин одобрил законодательное изменение, которое позволит ему взять под контроль энергетические компании как крайнее средство.

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Один из собеседников агентства сказал, что национализация энергетических компаний рассматривается как вариант, но его нужно тщательно взвесить и оправдать на основании обеспечения снабжения энергоносителями, а не для наказания России.

Германия также может приобрести частицы в других компаниях. В 2018 году Берлин сделал подобный шаг, когда государственный банк развития KfW купил 20% оператора энергетической сети 50Hertz, чтобы отразить предложение китайской государственной сети.

Окончательный правительственный пакет на случай чрезвычайных ситуаций еще не разработан.