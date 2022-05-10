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Сийярто сообщил об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго

нафта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго по поводу российской нефти. Глава МИД заявил, что необходимо сделать больше для смены позиции Будапешта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед", - цитирует агентство заявление Сийярто по итогам переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава венгерского МИД добавил, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "намного больше".

Читайте: Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России, - Сийярто

Глава Еврокомиссии в свою очередь отметила, что ее встреча с Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Она добавила, что созовет виртуальную конференцию по этому вопросу.

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в который должен войти эмбарго на российскую нефть. Венгрия, очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен обсудила нефтяное эмбарго с Орбаном: Прогресс есть, но нужна дальнейшая работа

Венгрия (2002) нефть (1931) эмбарго (226) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+12
Мадьяр поставят раком в шесть секунд и придётся им в таёжный союз проситься .....
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10.05.2022 14:51 Ответить
+10
Поки сіярто виправдовувалось, Урсула в стилі жорсткого німецького порно страпонила орбана. Прогрес, ага...
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10.05.2022 15:01 Ответить
+8
На Угорщину накладено санкції ЄС. За корупцію, порушення законів, і т.д. Також припинено фінансування. От тепер цими показовим блокуванням Угорщина торгується з ЄС на бабки.
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10.05.2022 15:14 Ответить
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Мадьяр поставят раком в шесть секунд и придётся им в таёжный союз проситься .....
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10.05.2022 14:51 Ответить
Da nje budet oni idji v tajeznij sojuz. Ne stoljko idioti
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10.05.2022 16:33 Ответить
Греция в обход санкций помогает сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне - Die Welt
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ 2022, 11:05 - ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/9/686805/
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10.05.2022 14:54 Ответить
клоун
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10.05.2022 14:54 Ответить
Дайте вже їм вийняток на 5 років як вони хочуть і закрийте це питання.
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10.05.2022 14:59 Ответить
щоб цей вийняток через поломку нафтопроводу... ну, короче, відома історія.
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10.05.2022 15:06 Ответить
Поки сіярто виправдовувалось, Урсула в стилі жорсткого німецького порно страпонила орбана. Прогрес, ага...
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10.05.2022 15:01 Ответить
Так хрипит проститутка под клиентом.
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10.05.2022 15:07 Ответить
На Угорщину накладено санкції ЄС. За корупцію, порушення законів, і т.д. Також припинено фінансування. От тепер цими показовим блокуванням Угорщина торгується з ЄС на бабки.
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10.05.2022 15:14 Ответить
"підсумками переговорів президента Угорщини Віктора Орбана ..."

Кто-то что-то путает

Президент Угорщини Янош Адер 9 травня 2022 року завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів. Адера на посаді з 10 травня замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес", яку очолює Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини.
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10.05.2022 15:17 Ответить
Нагнули йовбиков - вот и весь прогресс. Сказали- или поддерживаете эмбарго - или нах с ЕС - вот сразу ж и получился прогресс...
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10.05.2022 15:18 Ответить
Дай то Бог, щоб так. Ці ******** незабаром нарвуться.
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10.05.2022 18:02 Ответить
Прогресс будет значительным и окончательным, когда этим пророссийским ублюдкам скажут прямо без всяких дипломатических плясок - или вы с Европой, или марш в таежный союз
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10.05.2022 15:36 Ответить
А як таке могло статися, що рашистська угорщина стала членом ЄС?
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10.05.2022 15:38 Ответить
Pered prihodom Orbana tam pri vlastji nje bilo stolko idiotov. Orban toze snachala bil projevropeiskim. Tolko pozhe ogazalosj, chto v glubine on kacap.
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10.05.2022 16:35 Ответить
Вот мне не понятно, почему угро-финны ? Кацапские браты только угры))))
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10.05.2022 15:46 Ответить
Трололо научилось vpn пользоваться?
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10.05.2022 16:04 Ответить
За мовою вони схожі з нанайцями, ханті, мансі і ще з кимось, хто мешкає на півночі московії. Ці народності фіно-угорської групи.
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10.05.2022 18:04 Ответить
угро-фіни - це те, що фіни висрали і кинули, а угри підібрали
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10.05.2022 18:22 Ответить
 
 