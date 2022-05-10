Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго по поводу российской нефти. Глава МИД заявил, что необходимо сделать больше для смены позиции Будапешта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед", - цитирует агентство заявление Сийярто по итогам переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава венгерского МИД добавил, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "намного больше".

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Глава Еврокомиссии в свою очередь отметила, что ее встреча с Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Она добавила, что созовет виртуальную конференцию по этому вопросу.

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в который должен войти эмбарго на российскую нефть. Венгрия, очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

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