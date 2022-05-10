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Новости Агрессия России против Украины Война
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В России культ победы, ради которой они идут на все - нардеп "Голоса" Костенко об оружии массового поражения

костенко

России нужна хоть какая-то условная победа. Поэтому высока вероятность, что Кремль применит оружие массового поражения, чтобы изменить расстановку сил

Такое мнение высказал народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий от врага Николаев в рядах ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае соседства с Россией, как видим, ничего исключать нельзя. Они действительно могут пойти на использование оружия массового поражения, судя по их риторике. Они считают, что лучше всех и могут диктовать людям, как им жить в своих странах", – сказал Костенко.

Он отметил, что захватчики смогли взять только то, что было самым близким и наиболее уязвимым, дальше они до сих пор не могут продвинуться.

Читайте: Нардеп "Голоса" Костенко об обновлении закона о теробороне: Мы защищаем всю страну, а не отдельные регионы

"Чем больше мы сопротивляемся, чем больше боремся и чем меньше у них остается шансов на какую-то победу, тем больше шанс, что они используют оружие массового поражения. К сожалению, в том числе, это может быть биологическое или ядерное оружие", – сказал нардеп.

оружие (10267) россия (96216) Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+12
Він не пропонує, він ПОПЕРЕДЖАЄ! Так, в принципі, як ще за два місяці до 24.02 попереджали про вторгнення, але ж ідіоти на то й ідіоти, щоб не до війни готуватись, а шашлики маринувати. Так і тут. Є аналіз, є небезпека, а тому до неї потрібно ГОТУВАТИСЬ. Але зараз Люська з конопель вискочить і все розрулить... Чи може в черговий раз поцани вже все порішали? Ну як з Чонгаром і Півднем? Херсон там, Мелітополь, Маріуполь... Ну то так і кажіть...
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10.05.2022 15:36 Ответить
+9
Новый хит про "День Победы" для рашистов. 09.05.2022

День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…

https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
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10.05.2022 15:19 Ответить
+9
Хай вони йдуть ***** і на все інше
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10.05.2022 15:20 Ответить
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ничего он не предлагает, сидим и ждем...
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10.05.2022 15:18 Ответить
З чого це видно? Я не помітив у його словах подібного Вкажи на "ключові слова"
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10.05.2022 15:45 Ответить
Він не пропонує, він ПОПЕРЕДЖАЄ! Так, в принципі, як ще за два місяці до 24.02 попереджали про вторгнення, але ж ідіоти на то й ідіоти, щоб не до війни готуватись, а шашлики маринувати. Так і тут. Є аналіз, є небезпека, а тому до неї потрібно ГОТУВАТИСЬ. Але зараз Люська з конопель вискочить і все розрулить... Чи може в черговий раз поцани вже все порішали? Ну як з Чонгаром і Півднем? Херсон там, Мелітополь, Маріуполь... Ну то так і кажіть...
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10.05.2022 15:36 Ответить
Не знаю, что он предлагает и ответит ли ядерным ударом Запад, но знаю точно, что в случае применения ************ ЯО по Украине, на ********** группами Возмездия будет взорвана ядерная электростанция и будет одна большая "братская" могила.
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10.05.2022 16:44 Ответить
" Чим більше ми чинимо спротив, чим більше б'ємося ....На жаль, в тому числі, це може бути біологічна або ядерна зброя", - сказав нардеп."
--То, що ж робити..? Не битися..."? Здатися..?Для чого це писати?Лякає!? Пропонуй, піднімай проукраїнські сили в США, НАТО, весь Світ щоб категорично попередили росію про адекватну атомну відповідь!
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10.05.2022 17:30 Ответить
Путін напився з оточенням 23 лютого й рийняв важливе рішення з п'яну. Навіть по людськи назву не зміг придумати - якась операція. Так що це не культ перемоги, а культ п'яної руської душі.
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10.05.2022 15:18 Ответить
Звичайно, честь і хвала, але з якою метою цей народний обранець розтуляє рота з цього питання?
Та й Цензор я спитав би, навіщо ви це друкуєте?!
Бо в нас плюралізЬм?!
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10.05.2022 15:18 Ответить
дійсно, напрягають, надрукували би арестовича, що все добре, вже перемогли ну й так далі.
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10.05.2022 15:46 Ответить
А що друкувати? Що Арєстовіч вже бере Кострому? І Костенко має право!!!! говорити, бо він - народний депутат і він воює на передовій.
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10.05.2022 15:53 Ответить
Новый хит про "День Победы" для рашистов. 09.05.2022

День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…

https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
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10.05.2022 15:19 Ответить
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10.05.2022 15:22 Ответить
Це ванька на дємбєль прибув?
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10.05.2022 15:27 Ответить
Хай вони йдуть ***** і на все інше
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10.05.2022 15:20 Ответить
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10.05.2022 15:27 Ответить
да хрен там, гопник уже обосрался
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10.05.2022 15:22 Ответить
///
Из-под носа у оккупантов
местные украли российский бензовоз и передали ВСУ...

https://youtu.be/s5s02FEW-bc
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10.05.2022 15:25 Ответить
Застосування зброї масового ураження -не наша вахта. У цьому братимуть участь зовсім інші сили. Наше завдання - перемогти решку в без'ядерній війні.
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10.05.2022 15:26 Ответить
А ви думаєте за нас хтось впишеться, якщо він застосує зброю масового ураження? На жаль поки що чітко ніхто не сказав,що кацапи отримають у відповідь такий самий удар
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10.05.2022 15:32 Ответить
Той хто відкриє "скриньку Пандори" найбільше постраждає від наслідків. Далі кацапи втратять ознаки людини і ве людство почне знищувати скажених тварин. Думаю що 7 мільярдів якось справляться з 100 мільйонами їбанутих.
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10.05.2022 15:43 Ответить
Ось коли амери чітко скажуть, що за застосування ЯО або химзброї рашку знищать, ось тоді і можна буде писати те що ви написали. Поки що ніхто нічого не сказав чітко
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10.05.2022 15:50 Ответить
Ти, кацап, вже навіть не шифруєшся.
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10.05.2022 16:19 Ответить
Кожного дня мусують цю тему. Нафіга лякати людей...
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10.05.2022 15:35 Ответить
Да, да, не треба лякати людей. Краще казати, що ніого не буде, ніхто нічого не застосує, це все фейки від пана полковника Костенко.
Ну ми вже подібне проходили до початку війни, коли усіляки арахамії казали, що американська розвідка розповсюджує фейки, а не якої війни не буде, а будуть шашлики на перше травня.
Ну ніхто з посполітих і не злякався, повірів арахаміям.
Допомогло?
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10.05.2022 15:49 Ответить
Не лякають, а готують. Я ніколи не помилявся в своїх прогнозах і заявляю- ядерку вони застосують.
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10.05.2022 16:31 Ответить
У кацапів "культ перемоги". Ржу нємагу! Це що всьому світу обісратись щоб потішити его їбанутих рашистів? У нас є свій "культ Захисника". І ми виконуючи свій обовязок зважати на "культ побєдобєсія" окупантів не будемо. Do your duty, come what may - "роби що мусиш і будь що буде!"
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10.05.2022 15:40 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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10.05.2022 15:42 Ответить
культ победы над здравым смыслом разве что.

только в прошом веке:

русско-япоонская война (1905 г.) - поражение
первая мировая война (1914-1918 гг.) - поражение
советско-финляндская война (1939-1940 гг.) - военное поражение (политическая победа толька благодаря братушкам из третьего рейха)
советско-афганская война (1979-1989 гг.) - поражение
холодная война (1947-1990 гг.) - поражение
первая чеченская война (1994-1996 гг.) - поражение

культ победы блэать ... я в очередной раз удивляюсь насколько у нас тупые и необразованные люди дорываются до власти ... сплошное отребье с обгаженными портками
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10.05.2022 15:52 Ответить
Potomu i topit "za pobedu". Potomu chto nje bilo no hooooochetsja.
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10.05.2022 16:29 Ответить
Дурень думкою багатіє. Була думка, що путін кине атомну бомбу на Київ 9 травня в день їх сакрального свята. Ми досі живі? Бімба де? Залякування противника - це метод психологічного ведення війни. *****, як і його поплічники, прекрасно розуміє, що через 15 хвилин після його ядерного удару, його аналогічним ударом заблокують у бункері разом з усією сім'єю і всім оточенням. Оточення цього не допустить навіть якби він сам і пішов на такий крок. ***** на Гітлера не тігне. Кишка тонка. Хімічна, біологічна зброя? Хімік пояснить, що хімічну зброю можна застосувати лише за певних умов і на обмеженій території, бо неможливо досягти у повітрі чи на поверхні необхідну концентрацію отрути. Не вийде хімзброєю отруїти місто. Біологічна зброя - навпаки. Це зброя проти всього світу. І пандемія коронавірусу, яка досі не закінчилася, гарний тому доказ. То ***** на таке піде? Не думаю.
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10.05.2022 15:52 Ответить
хтось проти щоб скинули бімбу на бібочку та його шайку? ... наврядчи
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10.05.2022 15:58 Ответить
После такой "пабеды" рассеи точно не будет. Совсем
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10.05.2022 16:06 Ответить
Oruzhije massovogo porazhenija uze zadjeistvovano vo vsei territorii Rossii. Eto rossijskaja gosudarstvennaja propaganda. Sos vsemi duginami-solovjevami-simonjan-skabejavami v roli pedalizatorov ee.
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10.05.2022 16:31 Ответить
Ну по голові кацапам ця зброя дійсно вдарила.
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10.05.2022 19:02 Ответить
Не треба так особливо хвилюватись. Рассеї не в перший раз терпіти поразку у війні. Кримська війна 1853-56р. Російсько-Японська війна 1904-05 р., «Зимова війна» з Фінляндією1939-40р. Пора вже їм до цього звикати.
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10.05.2022 16:35 Ответить
Смердючі кацапи можуть тільки іти на йух.
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10.05.2022 16:36 Ответить
Ядерну зброю застосують, обов'язково, от тільки не факт, що на нас. Ми для них вже переможені та зруйновані, тому витрачати на нас зброю масового враження немає сенсу. Британія та Америка - от це їхня справжня ціль.
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10.05.2022 16:39 Ответить
Никто ядерное оружие не использует, смысла нет, войну они проиграли в любом случае.
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10.05.2022 16:47 Ответить
Если бы Запад боялся какого-то ядерного удара **********, Украину сдали ли бы ***********. Напротив дают полную подписку для нашей Победы и полного освобождения территории Украины.
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10.05.2022 16:52 Ответить
Росіяни не розуміють як і багато хто просту істину.Якщо рф застосує ядерну зброю тоді в українців розвяжуться руки і всі моральні складові кануть.І тоді ми почнемо їх вбивати по всьому світу від мало до велика нікого не жаліючи.Взлетить в повітря все.Дома ,метро ,торгові, центри жд і все інше без розбору в великій кількості.Кожен українець візьме за мету знищувати росіян фізично як мета життя.Якщо срашка цього бажає то вони всі помруть !І вислів добро пожаловать в ад переверниться ми принесемо вам ад !
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10.05.2022 18:02 Ответить
 
 