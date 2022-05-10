В России культ победы, ради которой они идут на все - нардеп "Голоса" Костенко об оружии массового поражения

России нужна хоть какая-то условная победа. Поэтому высока вероятность, что Кремль применит оружие массового поражения, чтобы изменить расстановку сил

Такое мнение высказал народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий от врага Николаев в рядах ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае соседства с Россией, как видим, ничего исключать нельзя. Они действительно могут пойти на использование оружия массового поражения, судя по их риторике. Они считают, что лучше всех и могут диктовать людям, как им жить в своих странах", – сказал Костенко.

Он отметил, что захватчики смогли взять только то, что было самым близким и наиболее уязвимым, дальше они до сих пор не могут продвинуться.

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"Чем больше мы сопротивляемся, чем больше боремся и чем меньше у них остается шансов на какую-то победу, тем больше шанс, что они используют оружие массового поражения. К сожалению, в том числе, это может быть биологическое или ядерное оружие", – сказал нардеп.