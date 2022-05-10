В России культ победы, ради которой они идут на все - нардеп "Голоса" Костенко об оружии массового поражения
России нужна хоть какая-то условная победа. Поэтому высока вероятность, что Кремль применит оружие массового поражения, чтобы изменить расстановку сил
Такое мнение высказал народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий от врага Николаев в рядах ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"В случае соседства с Россией, как видим, ничего исключать нельзя. Они действительно могут пойти на использование оружия массового поражения, судя по их риторике. Они считают, что лучше всех и могут диктовать людям, как им жить в своих странах", – сказал Костенко.
Он отметил, что захватчики смогли взять только то, что было самым близким и наиболее уязвимым, дальше они до сих пор не могут продвинуться.
"Чем больше мы сопротивляемся, чем больше боремся и чем меньше у них остается шансов на какую-то победу, тем больше шанс, что они используют оружие массового поражения. К сожалению, в том числе, это может быть биологическое или ядерное оружие", – сказал нардеп.
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--То, що ж робити..? Не битися..."? Здатися..?Для чого це писати?Лякає!? Пропонуй, піднімай проукраїнські сили в США, НАТО, весь Світ щоб категорично попередили росію про адекватну атомну відповідь!
Та й Цензор я спитав би, навіщо ви це друкуєте?!
Бо в нас плюралізЬм?!
День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…
https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
Из-под носа у оккупантов
местные украли российский бензовоз и передали ВСУ...
https://youtu.be/s5s02FEW-bc
Ну ми вже подібне проходили до початку війни, коли усіляки арахамії казали, що американська розвідка розповсюджує фейки, а не якої війни не буде, а будуть шашлики на перше травня.
Ну ніхто з посполітих і не злякався, повірів арахаміям.
Допомогло?
только в прошом веке:
русско-япоонская война (1905 г.) - поражение
первая мировая война (1914-1918 гг.) - поражение
советско-финляндская война (1939-1940 гг.) - военное поражение (политическая победа толька благодаря братушкам из третьего рейха)
советско-афганская война (1979-1989 гг.) - поражение
холодная война (1947-1990 гг.) - поражение
первая чеченская война (1994-1996 гг.) - поражение
культ победы блэать ... я в очередной раз удивляюсь насколько у нас тупые и необразованные люди дорываются до власти ... сплошное отребье с обгаженными портками