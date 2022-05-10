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Задержан харьковчанин, который за 15 тыс. евро организовывал пересечение границы военнообязанными на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали харьковчанина, организовавшего в Закарпатье схему незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Задержан харьковчанин, который за 15 тыс. евро организовывал пересечение границы военнообязанными на Закарпатье, - прокуратура 01

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он давал им советы по маршруту, времени и способу пересечения границы. Свои услуги мужчина оценивал в 15 тыс. евро с одного человека.

Правоохранители задержали харьковчанина в порядке ст.208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды – 14 тыс. долларов США.

Задержан харьковчанин, который за 15 тыс. евро организовывал пересечение границы военнообязанными на Закарпатье, - прокуратура 02

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В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения, проверяется причастность к совершению уголовного правонарушения других лиц. Также ему поставлено в известность о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

граница (5305) мобилизация (2815) Офис Генпрокурора (2500) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+10
Це добре,а "чесних" прикордонників?
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10.05.2022 16:28 Ответить
+6
херассе расценки.. будто тут кто-то кого-то насильно призывает..сидят в 10 км от фронта-пиво бухают...
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10.05.2022 16:40 Ответить
+5
15 тисяч євро? І що був попит?
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10.05.2022 16:38 Ответить
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Це добре,а "чесних" прикордонників?
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10.05.2022 16:28 Ответить
"чесних" прикордонників?........ вы поверите , круглые глаза и они в не курсе....
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10.05.2022 16:39 Ответить
Переходив кордон ,держали часа 4 . Сам видел ,как эти питараси брали часть гуманитарки ,то ******** ящик ,то воды . **** ,бабла полные карманы ,а ******** дай. Кто может взять чужого не много ,тот возьмет и много.
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11.05.2022 06:22 Ответить
Це огидно
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10.05.2022 16:32 Ответить
Це реальність. І повірте, що ті, хто платить такі гроші для виїзду, воювати точо не будуть. Як і щось відбудовувати. Тому я б просто узаконив цей виїзд за гроші, які офіційно йшли б на ЗСУ. Це позбавило б нечистих на руку ділків заробляти у власні кишені величезне бабло і дозволило б наповнити б'юджет живими грішми.
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10.05.2022 18:13 Ответить
Организовал коридор и не поделился, и вообще он харьковчанин, а там на границе "работают" только местные?... Когда уже эту мафию в Закарпатье разгромят или никогда?
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10.05.2022 16:33 Ответить
поради щодо маршруту, часу та способу перетину кордону - що практично не має користі без врахування руху прикордонних нарядів. рекомендую предметно поговорити з начальником відділу прикордонної служби зазначеної ділянки. і з черговими по впс теж.
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10.05.2022 16:36 Ответить
мог бы официозом, на джип бы хватило для армии. толк какой высиживать. У 2 миллионов семьи давно уже устроены
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10.05.2022 16:36 Ответить
100%.... сделайте 5000$ за откос... стройте людям жилье, лечите раненых, помогайте семьям погибших...
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10.05.2022 16:42 Ответить
15 тисяч євро? І що був попит?
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10.05.2022 16:38 Ответить
херассе расценки.. будто тут кто-то кого-то насильно призывает..сидят в 10 км от фронта-пиво бухают...
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10.05.2022 16:40 Ответить
Жены правда в германии 2 месяца уже, а так все збс
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10.05.2022 17:59 Ответить
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10.05.2022 17:07 Ответить
15 тыс барабасов. С нами вы прям джек-пот сорвали!
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10.05.2022 17:03 Ответить
Коля котлєта?
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10.05.2022 16:49 Ответить
Ну, затримано. Далі,що!?
Починайте жувати мєнтовські зелені соплі про: "Вирішується питання,про оголешення підозри".
Де ви, підараси його вирішуєте!? У,яких саунах!? Прокурор, з будуняки, вашу піДАРАСОдозру зарубає, бо кома не там стоїть. А опухший "суддя", відпустить.
...всі війни закінчуються. Але емоції іскрять, ще десятиліттями. Воїн,який пройшов ПЕКЛО, підозру не оголошуватиме. Він виконає вирок відразу! Свій вирок!
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10.05.2022 16:49 Ответить
Какой-то дебилизм, может человек за границей сразу (!) устроится на работу за 5000 евро в месяц. И сможет каждый месяц переводить сюда часть заработанных средств на нужды Украины. Выглядит как специальный договорняк, чтобы именно погранцы вот так зарабатывали, ну сдадут 1 случай из 1000, чтобы народ успокоить, а другой рукой будут пропускать. До сих пор не могу забыть 4 планшеты для арты и всякие масклкары без таможенных пошлин побежали покупать.
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10.05.2022 16:53 Ответить
..........які добрі закарПотські прикордонникі. Вони ж "прикордонники". А там, ще є "кордонники" у великих фуражках. І. ще є "надкордонники", у великих київських кабвнетах.
......життя вирує....
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10.05.2022 17:01 Ответить
Ну цену *******. Вон на Молдову 5 штук у.е.
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10.05.2022 17:07 Ответить
Жена неделю назад пересекала границу так её таможенница спросила, - почему без мужа? .. а моя - в смысле без мужа? так не пускают же мужиков? А та - кому надо того пускают!...
Вникать в подробности не стала (нет необходимости) но факт остаётся... )
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10.05.2022 17:27 Ответить
А коли там затримають дружбана зе - татарова, що допомагає всяким портновим тікати з країни?
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10.05.2022 17:38 Ответить
До сих пор у закарпатских говно погранцов была такса 6 тыc. $ с человека, или 10 за двоих. А тут какой то залетный со своим прайсом, вот и свинтили...
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10.05.2022 19:05 Ответить
 
 