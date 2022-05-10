Задержан харьковчанин, который за 15 тыс. евро организовывал пересечение границы военнообязанными на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали харьковчанина, организовавшего в Закарпатье схему незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он давал им советы по маршруту, времени и способу пересечения границы. Свои услуги мужчина оценивал в 15 тыс. евро с одного человека.

Правоохранители задержали харьковчанина в порядке ст.208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды – 14 тыс. долларов США.

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В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения, проверяется причастность к совершению уголовного правонарушения других лиц. Также ему поставлено в известность о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).