Задержан харьковчанин, который за 15 тыс. евро организовывал пересечение границы военнообязанными на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали харьковчанина, организовавшего в Закарпатье схему незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он давал им советы по маршруту, времени и способу пересечения границы. Свои услуги мужчина оценивал в 15 тыс. евро с одного человека.
Правоохранители задержали харьковчанина в порядке ст.208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды – 14 тыс. долларов США.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения, проверяется причастность к совершению уголовного правонарушения других лиц. Также ему поставлено в известность о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
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Починайте жувати мєнтовські зелені соплі про: "Вирішується питання,про оголешення підозри".
Де ви, підараси його вирішуєте!? У,яких саунах!? Прокурор, з будуняки, вашу піДАРАСОдозру зарубає, бо кома не там стоїть. А опухший "суддя", відпустить.
...всі війни закінчуються. Але емоції іскрять, ще десятиліттями. Воїн,який пройшов ПЕКЛО, підозру не оголошуватиме. Він виконає вирок відразу! Свій вирок!
......життя вирує....
Вникать в подробности не стала (нет необходимости) но факт остаётся... )