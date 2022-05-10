РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11908 посетителей онлайн
Новости Война
4 298 25

Правительство ФРГ работает с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение, - Бербок

зброя,німеччина

Правительство Германии работает с немецкими оборонными предприятиями, чтобы Украина получала самое современное вооружение.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане. Это значит, что в дополнение к тому, что мы уже поставляли, через несколько дней начнем подготовку украинских солдат, обучение пользованию передвижными гаубицами.

Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкий производитель готов поставить Украине БМП Marder за три недели. Нужно решение правительства

Германия (7074) оружие (10267) Анналена Бербок (349)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Вот народ смеялся с эпичного высера пропагандонов Лугандона о "неграх на Абрамсах под Авдеевкой", а тут может быть когда-то доживём и до Леопардов 2А6 и Панцергаубице 2000 в степях под украинским Луганском...
показать весь комментарий
10.05.2022 16:58 Ответить
+10
Ленке больше не наливать, а то мы щас ядерную бомбу получим
показать весь комментарий
10.05.2022 16:54 Ответить
+8
Почему "может быть"? Обязательно доживем.
показать весь комментарий
10.05.2022 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ленке больше не наливать, а то мы щас ядерную бомбу получим
показать весь комментарий
10.05.2022 16:54 Ответить
Немає в них.
показать весь комментарий
10.05.2022 16:57 Ответить
Как говорила Голда Мейр: "Я повторю, у Израиля нет ядерного оружия, но если шо - мы его таки применим!"
показать весь комментарий
10.05.2022 17:08 Ответить
Хмм...Так она Анька или Ленка?Та хотя пох..Дайте оружие и мы вам скажем-"Данке шён,фрау Бербок"
показать весь комментарий
10.05.2022 17:04 Ответить
Майбутніх? Хіба вони нам не допоможуть добити рашу, щоб не було у неї цього самого майбутнього?
показать весь комментарий
10.05.2022 17:05 Ответить
Це питання нє для Лєнкі
показать весь комментарий
10.05.2022 17:18 Ответить
Немцы много разговаривают, да мало чего делают! Резину тянут, короче.
показать весь комментарий
10.05.2022 16:55 Ответить
Щось теж так здається.
Пані Бербок - а це ось що?:
Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду Джерело:
показать весь комментарий
10.05.2022 18:41 Ответить
это больше к канцелярии канцлера ,чем к фрау Бербок
показать весь комментарий
10.05.2022 19:32 Ответить
Вот народ смеялся с эпичного высера пропагандонов Лугандона о "неграх на Абрамсах под Авдеевкой", а тут может быть когда-то доживём и до Леопардов 2А6 и Панцергаубице 2000 в степях под украинским Луганском...
показать весь комментарий
10.05.2022 16:58 Ответить
Почему "может быть"? Обязательно доживем.
показать весь комментарий
10.05.2022 17:01 Ответить
Дайте Украине много - Леопардов 2!!!
показать весь комментарий
10.05.2022 17:11 Ответить
Та інших котиків - Лінкс, Королівських тигрів та Пантер.

Хрести можете не замальовувати
показать весь комментарий
10.05.2022 18:12 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2022 17:14 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2022 17:15 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2022 17:16 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2022 17:17 Ответить
Херсон взагалі то на правому березі Дніпра, і його можна звільнити і до осені. Однак повернутися туди і справді буде неможливо, так як ніщо не буде заважати оркам обстрілювати місто з іншого берега Дніпра.
показать весь комментарий
10.05.2022 17:59 Ответить
если и командование думает про наступление на правобережье-то грош цена такому командованию.
Единственный вариант реальный-удар на Мелитополь,даже не сам город важен а развилка дорог около него.Если она будет захвачена и поставлена под контроль-вся орковская группировка ,что справа ,что слева будет под огневым контролем и с нарушенной логистикой поставок.А россказни про мариуполь и бердянск -это только россказни.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:39 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
10.05.2022 17:32 Ответить
Зеленский молодец.
Достал таки немцев.
Стальной президент с титановыми яйцами
показать весь комментарий
10.05.2022 17:40 Ответить
Брехло він зелене. Знехтував військом, проїбав перешийок. Ще й не втік (разом з єрмаками і демченками).
показать весь комментарий
10.05.2022 18:02 Ответить
Як що у ЗСУ буде значна технологічна перевага (на що ми всі сподіваємося після підписання ленд-лізу і навчання) то теоретично можна дійти до Симферополя за 3-4 дні операції, ніхто там з рашистів під Мелітополем або Бердянськом кидатися під танки не буде і всі їхні добре відомі на той час точки можна буде заздалегідь накрити дронами і артилерією. Але треба також посилити ППО бо мордор буде відчувати свій останній бій і кине в нього все що залишиться на той час.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:19 Ответить
не войдете вы в тот Крым легко-не фантазируйте-перешеек можна удержать легко одной дивизией от целой армии ,особенно если целый будет мост и не нарушена морская логистика
показать весь комментарий
10.05.2022 19:42 Ответить
Два парашютных батальона в Монте-Кассино, занимая позиции в горном монастыре более двух мсяцев удерживали американскую дивизию....
показать весь комментарий
10.05.2022 20:22 Ответить
 
 