Правительство ФРГ работает с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение, - Бербок
Правительство Германии работает с немецкими оборонными предприятиями, чтобы Украина получала самое современное вооружение.
Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане. Это значит, что в дополнение к тому, что мы уже поставляли, через несколько дней начнем подготовку украинских солдат, обучение пользованию передвижными гаубицами.
Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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Пані Бербок - а це ось що?:
Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду Джерело:
Хрести можете не замальовувати
Единственный вариант реальный-удар на Мелитополь,даже не сам город важен а развилка дорог около него.Если она будет захвачена и поставлена под контроль-вся орковская группировка ,что справа ,что слева будет под огневым контролем и с нарушенной логистикой поставок.А россказни про мариуполь и бердянск -это только россказни.
Достал таки немцев.
Стальной президент с титановыми яйцами