Правительство ФРГ работает с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение, - Бербок

Правительство Германии работает с немецкими оборонными предприятиями, чтобы Украина получала самое современное вооружение.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане. Это значит, что в дополнение к тому, что мы уже поставляли, через несколько дней начнем подготовку украинских солдат, обучение пользованию передвижными гаубицами.

Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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