Петиция по спасению защитников Мариуполя с "Азовстали" набрала более 1 млн подписей
Петиция "Save Mariupol" по спасению украинских бойцов с "Азовстали" уже набрала более 1 миллиона подписей за 4 дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.
Эта петиция адрессованная Организации Объединенных Наций требует немедленно эвакуировать из Мариуполя всех гражданских и военных, а также вывезти тела погибших.
Обращение создала Екатерина Прокопенко, супруга командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко, 6 мая.
Она призывает ООН и Генсека организации Антониу Гутерриша применить к защитникам Мариуполя процедуру экстракции.
"При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей", – отмечает автор обращения.
Среди требований к международному сообществу есть, в частности, следующие:
- обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе;
- организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;
- организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника.
"Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника", – говорится в тексте петиции.
На территории завода до сих пор находятся более сотни гражданских людей.
В условиях постоянных обстрелов и бомбардировок, недостатка медикаментов и пищи, военные держат оборону и просят международное сообщество об эвакуации.
"Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода "Азовсталь", который в частности служит укрытием для мирных жителей и раненых.
Такие условия являются настоящей гуманитарной катастрофой, искусственно созданной Российской Федерацией. Из-за тотального ущерба инфраструктуре и жилищному фонду города Мариуполь больше не существует", – пишет Екатерина Прокопенко.
Петицию можно подписать, перейдя по ссылке на сайт change.org.
По словам родственников защитников Мариуполя, петиция может помочь приступить к процедуре extraction.
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тупыенаивные просьбы если ни зеленский ни оон в данном вопросе ничего не решают
Петиції працють в цивілізованому світі до адекватних країн і їх керманичів.
Рашці насрати на всіх !