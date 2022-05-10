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Петиция по спасению защитников Мариуполя с "Азовстали" набрала более 1 млн подписей

азовсталь,маріуполь,петиція

Петиция "Save Mariupol" по спасению украинских бойцов с "Азовстали" уже набрала более 1 миллиона подписей за 4 дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.

Эта петиция адрессованная Организации Объединенных Наций требует немедленно эвакуировать из Мариуполя всех гражданских и военных, а также вывезти тела погибших.

Обращение создала Екатерина Прокопенко, супруга командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко, 6 мая.

Она призывает ООН и Генсека организации Антониу Гутерриша применить к защитникам Мариуполя процедуру экстракции.

"При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей", – отмечает автор обращения.

Среди требований к международному сообществу есть, в частности, следующие:

  • обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе;
  • организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;
  • организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника.

"Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника", – говорится в тексте петиции.

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На территории завода до сих пор находятся более сотни гражданских людей.

В условиях постоянных обстрелов и бомбардировок, недостатка медикаментов и пищи, военные держат оборону и просят международное сообщество об эвакуации.

"Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода "Азовсталь", который в частности служит укрытием для мирных жителей и раненых.

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Такие условия являются настоящей гуманитарной катастрофой, искусственно созданной Российской Федерацией. Из-за тотального ущерба инфраструктуре и жилищному фонду города Мариуполь больше не существует", – пишет Екатерина Прокопенко.

Петицию можно подписать, перейдя по ссылке на сайт change.org.

По словам родственников защитников Мариуполя, петиция может помочь приступить к процедуре extraction.

спасение (169) эвакуация (2103) петиция (357) Азов (802) Азовсталь (379) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+7
Звертаються у петиції за допомогою до ООН, а не к Зе. Розуміють ще цей "діяч" їх на смерть відправив та тільки бабло може рахувати, а не людей рятувати. Розуміють, що завдяки єрмакам та іншим зрадникам, які здали Херсон вони і опинились в оточенні.
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10.05.2022 17:30 Ответить
+5
ми не тупі, і не наївні, люди у відчаї.
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10.05.2022 18:06 Ответить
+5
Цікаво, а хто такий патріотичний дав команду розмінувати перешиїк, не підривати міст і дати змогу русні захопити майже весь південь і зокрема Маріуполь? Чи не той, хто був в Омані і здавав Україну аж гай шумів всі 3 оки?
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10.05.2022 18:17 Ответить
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спасите их, люди....
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10.05.2022 17:25 Ответить
каким образом ? подскажи, петицию подписать это одно, а идти тупо на убой не хочешь ? или мертвые герои тебе по душе ? кто из этого миллиона согласен пойти и освобождать ? давай ты будешь первым.
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10.05.2022 18:17 Ответить
Звертаються у петиції за допомогою до ООН, а не к Зе. Розуміють ще цей "діяч" їх на смерть відправив та тільки бабло може рахувати, а не людей рятувати. Розуміють, що завдяки єрмакам та іншим зрадникам, які здали Херсон вони і опинились в оточенні.
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10.05.2022 17:30 Ответить
З іншого боку, ООН в її теперешньому стані геть безпорадна.
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10.05.2022 17:48 Ответить
зачем эти тупые наивные просьбы если ни зеленский ни оон в данном вопросе ничего не решают
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10.05.2022 17:47 Ответить
ми не тупі, і не наївні, люди у відчаї.
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10.05.2022 18:06 Ответить
І що??? Маячня
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10.05.2022 17:48 Ответить
Не маячня. Треба шукати різны методи.
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10.05.2022 18:03 Ответить
Петиція це не метод до країни якій насрати на все.Це все одно що вийти в центрі якогось міста і кричати свободу Анжелі Девіс.ЦЕ ДУРНЯ !
Петиції працють в цивілізованому світі до адекватних країн і їх керманичів.
Рашці насрати на всіх !
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10.05.2022 18:19 Ответить
Ця петиція до кого? ООН вони імпотенти ! До рашки ? Їм начхати ! Ця петиція повна дурня !
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10.05.2022 18:16 Ответить
Цікаво, а хто такий патріотичний дав команду розмінувати перешиїк, не підривати міст і дати змогу русні захопити майже весь південь і зокрема Маріуполь? Чи не той, хто був в Омані і здавав Україну аж гай шумів всі 3 оки?
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10.05.2022 18:17 Ответить
вся беда в том что властям наплевать на все петиции!пока не сметут их,ничего для АЗОВА делать не будут!
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10.05.2022 18:33 Ответить
там целая шталинградская группировка армии центр юг антиватная голова- треба с фельдмаршалом порохом..и удар кригсмарине по ватному азовскому флотику
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10.05.2022 19:54 Ответить
Вся надія на Господа Бога, спаси їх Отче, вони того достойні.
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10.05.2022 20:07 Ответить
 
 