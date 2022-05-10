Беларусь направила подразделения ССО на границу с Украиной для "реагирования на угрозы со стороны ВСУ"
Белорусское "руководство" направляет к границе с Украиной военных, потому что в генштабе хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Группировка, созданная Вооруженными Силами Украины на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - заявил начальник генштаба. ВС Беларуси Виктор Гулевич.
Белорусские военные развернули оперативные группировки подразделений совместно с противовоздушной обороной и ракетными войсками на западе вдоль границы с Польшей, северо-западе вблизи границы с Литвой, а также на юге в направлении Украины.
В Генштабе РБ видят угрозу со стороны флота стран-членов НАТО в Балтийском море и группировки войск в Польше и странах Балтии.
"Все это спланировано как адекватная реакция на учения, которые с 1 мая происходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы". Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействованы, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут проистекать от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", - пояснил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, пояснил, что "внезапную" проверку проводят для того, чтобы подготовить войска к "неожиданному" выдвижению в случае начала войны. По мнению диктатора, белорусская армия работает "неплохо" и реформа мобильности военных подразделений, начатая 10 лет назад, дала плоды.
По данным военных Беларуси, вблизи границ их страны, прежде всего в Польше, страны НАТО разместили группировку численностью около 40 тысяч солдат, якобы угрожающих безопасности и независимости Беларуси.
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(кроме Донецка, Авдеевки и Марьинки)
На самом деле русня заходила со всех направлений
с двукратным или трехкратным превосходством...
так что не надо размазывать сопли по монитору,
любая другая страна НАТО уже давно сдалась бы...
Американська розвідка попереджала, що напад буде зі сторони Білорусі, з Криму, ну й звісно зі сходу.
Правда, усіляки арахамії з даніловими казали, що все це фейк.
Так що напад с півночи наша влада теж "проїбала".
А люся про це сказалаЮ бо його у тому блозі з Фегіним про це питали.
Будуть траву їсти, виродки.
хіба що москалям, не туди ссо направили
50% гарантовано як перейдуть кордон України, складуть зброю, щоб залишитися живим, жити в мирі,
25% зроблять по-ланцюжку теж саме
25% повернуться в "пакетах"
Тут все вже розраховано службами аналітики, розвідки, бізнеса...
https://www.online.ua/news/842175-bilorus-zapevnila-u-vidsutnosti-namiru-napadati-na-********/
двєрьголову мою?
- Альцгаймер.
Или хотя бы сконцентрировать их на границе.
шут гороховый, чепушило)
маленько подбросить.
Они движутся к нашим границам с Минска ,- сообщают белорусские активисты.
Войска массово стягиваются не только к нашим границам, но и к границам Польши.
Также идёт расконсервация техники и призыв резервистов в военкоматы.
Детальнее:
в 14:50 По трассе М-5 двигалась техника МО РБ со стороны Минска в сторону Бобруйска (150 км до Украинской границы). Техника замечена около Марьиной Горки. Среди техники замечены: реактивная система залпового огня РСЗО «Смерч», которую прикрыли тентом и тактический ракетный комплекс дивизионного звена «Точка-У». Техника ехала в сопровождении ГАИ. https://t.me/kievreal1/21274 https://t.me/kievreal1/21274
Нашим військовим не потрібен їхній кривавий і отруйний хліб, ні їхня смердюча картопля.
Від ворога їжу брати не потрібно. Та й не безпечно.
А и не жалко