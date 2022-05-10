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Новости Война
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Беларусь направила подразделения ССО на границу с Украиной для "реагирования на угрозы со стороны ВСУ"

лукашенко

Белорусское "руководство" направляет к границе с Украиной военных, потому что в генштабе хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Группировка, созданная Вооруженными Силами Украины на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - заявил начальник генштаба. ВС Беларуси Виктор Гулевич.

Белорусские военные развернули оперативные группировки подразделений совместно с противовоздушной обороной и ракетными войсками на западе вдоль границы с Польшей, северо-западе вблизи границы с Литвой, а также на юге в направлении Украины.

В Генштабе РБ видят угрозу со стороны флота стран-членов НАТО в Балтийском море и группировки войск в Польше и странах Балтии.

"Все это спланировано как адекватная реакция на учения, которые с 1 мая происходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы". Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействованы, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут проистекать от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", - пояснил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, пояснил, что "внезапную" проверку проводят для того, чтобы подготовить войска к "неожиданному" выдвижению в случае начала войны. По мнению диктатора, белорусская армия работает "неплохо" и реформа мобильности военных подразделений, начатая 10 лет назад, дала плоды.

По данным военных Беларуси, вблизи границ их страны, прежде всего в Польше, страны НАТО разместили группировку численностью около 40 тысяч солдат, якобы угрожающих безопасности и независимости Беларуси.

Беларусь (7922) граница (5305)


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Топ комментарии
+39
Не нужно писать *****. Предупреждали с лета 2021 года, США и Британия уже тупо орали этот зэлэбобу обкуреному что *****, карту давали, что нападение будет и откуда точно и сколько кого будет. За год, можно было окопов и укеплений наделать что и миллион орков *** прошел бы.
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10.05.2022 17:47 Ответить
+24
Отвлекает украину от донбаса, и юга, было бы неплохо если бы Польша поставила ультиматум : хоть одна нога беларуского солдата появиться на територии Украины Польша нанесет удар по их военных
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10.05.2022 17:23 Ответить
+21
Заїбав цей вусатий, добігається, що точно ***** получить від когось.
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10.05.2022 17:23 Ответить
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Дєбіл. Ці ССО або перейдуть на нашу сторону, або розбігуться...
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10.05.2022 17:20 Ответить
як в Бучі Бородянці перейшли (гвалтували, грабували, вивозили) все, чи по іншому якось?
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10.05.2022 17:21 Ответить
Просто зы сторони білорусії нападу ми не очікували а зі сторони Криму ми «проїбали».
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10.05.2022 17:27 Ответить
Вообще то, как ты выражаешься - везде "********"...
(кроме Донецка, Авдеевки и Марьинки)
На самом деле русня заходила со всех направлений
с двукратным или трехкратным превосходством...
так что не надо размазывать сопли по монитору,
любая другая страна НАТО уже давно сдалась бы...
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10.05.2022 17:42 Ответить
Не нужно писать *****. Предупреждали с лета 2021 года, США и Британия уже тупо орали этот зэлэбобу обкуреному что *****, карту давали, что нападение будет и откуда точно и сколько кого будет. За год, можно было окопов и укеплений наделать что и миллион орков *** прошел бы.
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10.05.2022 17:47 Ответить
И что надо было в ответ сделать? Объявить мобилизацию и дать всем по калашу с магазином патронов? Тогда бы США и ЕС первыми начали бы вопить что Украина провоцирует россию... или ты думаешь что в стране где никто не хочет платить налоги - реально было сделать боеспособную армию?
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10.05.2022 19:33 Ответить
Зелебобіку, першим тут податки не платить твій найвеличніший, почни з нього, ок?
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10.05.2022 21:18 Ответить
Я тебе по человечески попросил НЕ ПИШИ *****. Сиди в чехляндии своей и не *****, ок ? Вояка диваный ****.
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10.05.2022 23:51 Ответить
А чому не чекали нападу зі сторони Білорусі?
Американська розвідка попереджала, що напад буде зі сторони Білорусі, з Криму, ну й звісно зі сходу.
Правда, усіляки арахамії з даніловими казали, що все це фейк.
Так що напад с півночи наша влада теж "проїбала".
А люся про це сказалаЮ бо його у тому блозі з Фегіним про це питали.
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10.05.2022 17:50 Ответить
Підтримую Вас повністю ! І не знаю , звідки можуть ще й зараз з'являтися такі дебіли , як той , якому Ви відповіли . Та приготувати ракети в напрямку цих пі.арів і захєрачити , як тільки рипнуться в сторону України . Ні , воно буде чекати , як "вони розбігаються"!
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10.05.2022 18:17 Ответить
ССО не разбегутся, как и не разбежался беларуский ОМОН и остальные местные нквдшники во время известных событий, а дали чертей наивным любителям плакатиков-шариков-сэлфи. И до сих пор мы не видим антивоенных митингов в Минске. А вот на попытки отвлечения Бульбофюрером наших сил от основного театра боёв, надо реагировать здесь и сейчас и хотелось бы услышать конкретные меры от наших говорящих голов типа Арестовичей-Ермаков-Подоляк-Геращенко-Маляр-Гончаренко и остальных гавно-депутатов, пытающихся почему-то комментировать военные вопросы
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10.05.2022 17:46 Ответить
Изо всех вами перечисленных только Гончаренко является депутатом, да и то оппозиционным.
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10.05.2022 17:52 Ответить
Передайте бульбофюреру, что сезон посадки картошки уже закончился, и его посевной материал в Украине больше не нужен.
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10.05.2022 17:20 Ответить
Посадить не удастся, а удобрить рассчитывает. Скажите таракану, что трупный яд -это не удобрение.
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10.05.2022 17:31 Ответить
в ********** без змін... дайте йому все нормальних таблеток
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10.05.2022 17:20 Ответить
Щоб не казали, а у лукашенки чуйка є...

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10.05.2022 18:52 Ответить
Ты пукнуть не успеешь если НАТО захочет тебя захватить, только нахрен ты им сдался, таракан.
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10.05.2022 17:20 Ответить
Мы уже картошку посадили так шо спи спокойно..
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10.05.2022 17:20 Ответить
О. и оно туда же
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10.05.2022 17:21 Ответить
Отвлекает украину от донбаса, и юга, было бы неплохо если бы Польша поставила ультиматум : хоть одна нога беларуского солдата появиться на територии Украины Польша нанесет удар по их военных
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10.05.2022 17:23 Ответить
Будут на Харьков нападать. Под видео мирных блогеров с Харькова, орки или боты, пишут комменты, что через 1 2 дня начнется наступление и советуют уезжать, хотя блогеры говорят, что первую ночь за все время спали спокойно
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10.05.2022 17:23 Ответить
Вже наступали один раз і "просто получили *****" (с)
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10.05.2022 17:28 Ответить
Якщо в лютому не напали, то зараз, та ще й на Харків де зараз повно ЗСУ - це нереально.
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10.05.2022 17:32 Ответить
Даже армии ЛДНР поярче выглядят чем армия Беларуси, куда они будут нападать?
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10.05.2022 17:43 Ответить
Біля Харкова вони можуть взяти тільки за щоку. Я надіюсь що цих козлів скоро виженуть за самий кордон, хоч вони і окопалися кругом Козачої лопані
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10.05.2022 18:13 Ответить
Заїбав цей вусатий, добігається, що точно ***** получить від когось.
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10.05.2022 17:23 Ответить
Із території Білорусі по Україні було випущено більше 600 ракет і московитські війська напали на нас із півночі саме з території Білорусі. Вусатий диктатор вже давно заслужив п*зди.
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10.05.2022 17:38 Ответить
... и не только пи*ды! говорил сегодня утром с другом из Минска (азербайджанец) он гражданин Беларуси, так вот он сказал, что настроение в стране не очень веселое, многие скупаются на оставшиеся деньги долгоиграющие продукты, курс валюты валится, предприятия останавливаются или переводят на 3 или 4х дневную рабочую неделю, его жена врач и жалуется что зарплата осталась та же, а продукты подорожали и сильно, коммуналка тоже, забрали дочь из мацквабада доучиваться дома, в Беларуси, там стало очень дорого жить и учиться (дочь в меде училась) ... так что усатый таракан не будет дергаться, потому что народ закипает и не хочет идти воевать в чужую страну ... это только пар из свистка, для прутина, мол я с тобою, а сам уже ведет подковерные переговоры с Европой и американцами (инфо проверенное, от своего человека в тех кругах) ... таки дела
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10.05.2022 17:51 Ответить
Подтверждаю каждое слово
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10.05.2022 19:12 Ответить
Ваши слова та богу в уши. Не хватало ещё и тараканьих войск на нашей территории
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10.05.2022 20:25 Ответить
Це білорашня ще репарацій не платить.
Будуть траву їсти, виродки.
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10.05.2022 23:45 Ответить
Сциклива маріонетка.
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10.05.2022 17:23 Ответить
Та він сцикне. Тим більше з навчаннями НАТО поряд.
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10.05.2022 17:25 Ответить
кому та ваша бульба треба, ні Україні ні нато,
хіба що москалям, не туди ссо направили
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10.05.2022 17:25 Ответить
...тероборони "Київа-Бучі-Ірпеня..." лише поблажливо переглянулися на "зелені бульки з носу" від луки-самозванця
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10.05.2022 17:25 Ответить
Дурень старий !!!
50% гарантовано як перейдуть кордон України, складуть зброю, щоб залишитися живим, жити в мирі,
25% зроблять по-ланцюжку теж саме

25% повернуться в "пакетах"
Тут все вже розраховано службами аналітики, розвідки, бізнеса...
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10.05.2022 17:27 Ответить
Він , що вже не рядовий, а бульофюрер?
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10.05.2022 17:27 Ответить
Возможно Путин хочет втянуть таким образом ещё Беларусь и Польшу. Для него это было бы подарком, так он может повысить ставки вплоть до тактический ядерных боеприпасов, под предлогом вмешательства НАТО.
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10.05.2022 17:27 Ответить
Как ни одевай усатого таракан, все равно сущность таракана остаётся.
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10.05.2022 17:29 Ответить
А как же 2,5 месяца назад? С четырех направлений?
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10.05.2022 17:29 Ответить
міністр оборони бульбашів Хрєнін - пішло нахрен, чмо брехливе. Я не знаю, чому наші повірили цьому бульбашу, він ж людині підневільна.

https://www.online.ua/news/842175-bilorus-zapevnila-u-vidsutnosti-namiru-napadati-na-********/
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10.05.2022 17:35 Ответить
Tochno debil. Pozvolil svoju stranu okkupirovatj rossijskim zahvatchikam. I potom udivljaetsja chto NATO obespokoilosj.
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10.05.2022 17:39 Ответить
Друзья поляки, шугоните бульбофюрера. Подгоните под границу хотя бьІ роту солдат, он и обоср...я.
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10.05.2022 17:40 Ответить
В голови колгоспу знову якесь загострення після параду?
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10.05.2022 17:41 Ответить
- Хто стучыцця в двєрьголову мою?
- Альцгаймер.
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10.05.2022 17:47 Ответить
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10.05.2022 20:26 Ответить
картофан на КСП копать???)
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10.05.2022 17:41 Ответить
Почему не отправить ССО на уничтожение самого Лукашенко???
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10.05.2022 17:43 Ответить
потешная армия ... потеряют роту и побегут разбегаться во все стороны
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10.05.2022 17:43 Ответить
Бульбашам не следует реагировать на приказы чокнутого бульбафюрера. Живими останутся🤷
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10.05.2022 17:44 Ответить
Ах, если бы поляки ввели войска заместо наших, чтобы освободить фронт от **********...
Или хотя бы сконцентрировать их на границе.
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10.05.2022 17:46 Ответить
Гнида усатая, и так уже обосрался и воняет, та нет же. Неймется упырю, обязательно надо сделать какой то высер, как же без него обойдется. Тебе надо думать бежать будешь, куда усы свои тараканьи прижигать начнут!!! А ты ублюдок пиаром занялся, можно подумать ты себе сто лет отмерил и все без забот!!! Ходи и бойся чтобы твой народ сам тебя пришлепнул как таракана!!!
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10.05.2022 17:47 Ответить
Проблема только в одном: дебилизм не лечится.
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10.05.2022 17:48 Ответить
Лукашеску боїться, що білоруські добровольчі батальйони організуються в армію і нагонять його?
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10.05.2022 17:49 Ответить
Ага,на следующий день после подписания Лэнд Лиза!!!Как неожиданно
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10.05.2022 17:50 Ответить
колхан решил показать откуда Украина готовила нападение =)
шут гороховый, чепушило)
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10.05.2022 17:51 Ответить
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10.05.2022 17:53 Ответить
...а коли підійде серйозніша техніка -- і на мачулищі з барановичами теж, коли там багато ватольотів стоїть.
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10.05.2022 18:06 Ответить
Интересно, если сначала утилизировать 1/2 белорусов, потом 1/4, 1/8 и т. д. Мы выйдем на число е, т.е. 2,7 белорусских землекопов или на другое магическое число? Математики, отзовитесь
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10.05.2022 17:56 Ответить
хорошая игра при плохой мине
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10.05.2022 17:57 Ответить
Колхозенфюрер, вместе с кремлёвскими шизофрениками, один из первых кадидатов на скамью подсудимых Гаагского трибунала. Поэтому ОНО доигрывает свою роль перед судебным процессом.
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10.05.2022 17:59 Ответить
Чик-чырык Лукашик снова изображает перед карликом-педофилом путиным бурную деятельность, гоняет подразделения по территории Белоруссии туда-сюда, типа "реагирует на угрозы" Хитрый жук))
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10.05.2022 18:02 Ответить
***** ***** ottjagivaet vouska ZSU na sebe.....huilo velelo naverno
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10.05.2022 18:02 Ответить
Похоже это Путлер давит на Таракана типа давай мясо на войну. Может и додавить. Нужно Чернигову джавелинов со стингерами подкинуть. С Западной Украины теробороны
маленько подбросить.
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10.05.2022 18:05 Ответить
Не треба недооцінювати небезпеку. Сподіваюся у нас є чим відповісти у разі нападу лукашистів з метою відсікти Україну від західної допомоги на ділянку Луцьк-Львів.
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10.05.2022 18:06 Ответить
як і не треба її переоцінювати. Армія РБ, - це ніщо... Десь на рівні Армії ПМР
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10.05.2022 18:10 Ответить
е невелика різниця - ці на відміну від ПМРівців більш-менш не встигли пробухати інстинкт самосбереження.
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10.05.2022 18:22 Ответить
⚡️Смерч и Точка-У в Беларуси.
Они движутся к нашим границам с Минска ,- сообщают белорусские активисты.

Войска массово стягиваются не только к нашим границам, но и к границам Польши.
Также идёт расконсервация техники и призыв резервистов в военкоматы.

Детальнее:
в 14:50 По трассе М-5 двигалась техника МО РБ со стороны Минска в сторону Бобруйска (150 км до Украинской границы). Техника замечена около Марьиной Горки. Среди техники замечены: реактивная система залпового огня РСЗО «Смерч», которую прикрыли тентом и тактический ракетный комплекс дивизионного звена «Точка-У». Техника ехала в сопровождении ГАИ. https://t.me/kievreal1/21274 https://t.me/kievreal1/21274

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10.05.2022 18:45 Ответить
Если Украина введёт хотябы одну бтг в Беларусь, через день в Минске белорусы будут встречать хлебом с солью и картошечкой. А таракан будет болтаться на дереве на потеху детишкам
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10.05.2022 18:15 Ответить
Яка наївність.
Нашим військовим не потрібен їхній кривавий і отруйний хліб, ні їхня смердюча картопля.
Від ворога їжу брати не потрібно. Та й не безпечно.
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10.05.2022 23:48 Ответить
он наверно хочет чтоб в конце концов его клоунов ********* там всех чтоб не мучались и не отсвечивали....
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10.05.2022 18:17 Ответить
С таким успехом можно было курицу за ногу привязать к пограничному столбу
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10.05.2022 18:18 Ответить
Лукашеску, как Муссолини, подвесят внизу головой за какую нибудь часть тела.

А и не жалко
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10.05.2022 18:31 Ответить
Кончений ******** лука ще одну секретну карту знайшов?
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10.05.2022 18:37 Ответить
Ленд лиз налякав таргана, шанси на те що раша його захистить дуже знизились, ракетами то стріляв...
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10.05.2022 19:04 Ответить
Это не для Путина или Украины. Лукашенко плевал на это. Это для Стольберга, Шольца и Макрона. Чтобы продать свой нейтралитет подороже. Вот и все.
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10.05.2022 19:07 Ответить
сили сосо
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10.05.2022 19:16 Ответить
Та ця влада все про...ала, добре, що закордон дає зброю, хлопці і дівчата ЗСУ, Нацгвардії, волонтери б'ються як леви, волонтери пруть, що тільки можна і неможна, прості люди готують їжу і відправляють на фронт. А що робить влада і її немала кількість радників, що вони радять...
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10.05.2022 19:19 Ответить
писали что хочет на львов напасть и луцк что б поставок нато не было но ему тогда кранты
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10.05.2022 19:49 Ответить
так надо превентивно ****** их а потом рассказывать откуда на украину хотели напасть
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10.05.2022 20:26 Ответить
Почему Господь или как там его?!) Бог?!)или скажим просто!!!ДОБРО!!!а ХРЕН его знает!зато ПЛЕШИВЫЕ правят парадом!!!))) КАК ТАК?СКАЖИ ВСЕСИЛЬНЫЙ???!!!)))
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10.05.2022 22:08 Ответить
 
 