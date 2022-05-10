Беларусь направила подразделения ССО на границу с Украиной для "реагирования на угрозы со стороны ВСУ"

Белорусское "руководство" направляет к границе с Украиной военных, потому что в генштабе хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Группировка, созданная Вооруженными Силами Украины на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - заявил начальник генштаба. ВС Беларуси Виктор Гулевич.

Белорусские военные развернули оперативные группировки подразделений совместно с противовоздушной обороной и ракетными войсками на западе вдоль границы с Польшей, северо-западе вблизи границы с Литвой, а также на юге в направлении Украины.

В Генштабе РБ видят угрозу со стороны флота стран-членов НАТО в Балтийском море и группировки войск в Польше и странах Балтии.

"Все это спланировано как адекватная реакция на учения, которые с 1 мая происходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы". Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействованы, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут проистекать от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", - пояснил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, пояснил, что "внезапную" проверку проводят для того, чтобы подготовить войска к "неожиданному" выдвижению в случае начала войны. По мнению диктатора, белорусская армия работает "неплохо" и реформа мобильности военных подразделений, начатая 10 лет назад, дала плоды.

По данным военных Беларуси, вблизи границ их страны, прежде всего в Польше, страны НАТО разместили группировку численностью около 40 тысяч солдат, якобы угрожающих безопасности и независимости Беларуси.