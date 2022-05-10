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Новости
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Мы – нация, которая уже заплатила за будущее членство в Европейском Союзе самую большую цену, - Порошенко

порошенко

Петр Порошенко в эфире французского телеканала LCI объяснил, почему Украина должна стать членом Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Когда ведущая в эфире процитировала заявление президента Франции Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может понадобиться несколько десятилетий, и нужно искать альтернативный формат, Порошенко ответил – украинцы платят за свои европейские стремления высшую цену, и президент Макрон хорошо об этом знает.

Порошенко также подчеркнул, что украинцы умеют удивлять мир. "Когда в 2014 году я был избран президентом, сказали, что нам нужны годы для подписания Соглашения об Ассоциации и вступления в действие Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и это невозможно сделать во время российской агрессии. Я подписал это Соглашение через неделю. И благодарю членов Европейского Союза и руководства Евросоюза за это".

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"Когда в 2017 году говорили, что во время кризиса беженцев Украина никогда не получит безвизовый режим с Европейским Союзом, а если получит, то создаст большую проблему. Я сказал, что мы его получим и подпишем за считанные месяцы. Так и произошло" , – напомнил пятый президент.

"Когда потом говорили, что мы не получим Томос об автокефалии, о независимости от русской церкви, нам тоже говорили, что на это уйдет 300 лет. Мы это получили через месяцы", – говорит Порошенко.

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"Вы еще плохо знаете украинцев. Мы удивили мир, когда остановили вторую величайшую армию мира. Мы должны невозможное сделать возможным. Мы – нация, которая уже заплатила за будущее членство в Европейском Союзе наибольшую цену среди всех членов. Наша заявка на членство в ЕС запечатана, подписанная кровью украинцев, отдавших жизнь за то, что они хотят вернуться в европейскую семью народов", – говорит Порошенко.

Пятый президент также призвал Макрона приехать в Украину и лично увидеть, какие преступления совершают российские оккупационные войска, на какие жертвы идет Украина в этой войне и какой героизм демонстрирует украинский народ.

Порошенко Петр (19618) членство в ЕС (1060) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+35
Это, конечно, ноккаут для Банковой, когда их любимица Мосийчук получает бланш под глаз, а Пулитцеровскую премию за честную и открытую журналистику и преданность профессии вручают в руки журналистке заблокированного ТВ ПРЯМОЙ Фицыч. Боюсь, месть будет быстрой
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10.05.2022 18:17 Ответить
+26
Порошенко дав вже безліч інтерв'ю іноземним виданням.
І все по нашій українській справі.
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10.05.2022 18:21 Ответить
+16
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! Это команда, купленные *****,
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10.05.2022 18:27 Ответить
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Это, конечно, ноккаут для Банковой, когда их любимица Мосийчук получает бланш под глаз, а Пулитцеровскую премию за честную и открытую журналистику и преданность профессии вручают в руки журналистке заблокированного ТВ ПРЯМОЙ Фицыч. Боюсь, месть будет быстрой
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10.05.2022 18:17 Ответить
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10.05.2022 18:20 Ответить
Улюблена телеведуча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?
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10.05.2022 19:17 Ответить
Порошенко дав вже безліч інтерв'ю іноземним виданням.
І все по нашій українській справі.
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10.05.2022 18:21 Ответить
О!, вам, боти подлячні, методички обновили?
"Торгував територіями" - такої побрехеньки в минулих виданях не пригадую...
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10.05.2022 18:43 Ответить
Модеру слава! Я ледь встиг зафіксувати висер бота, а на ньому вже хрест лежить Оперативно...
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10.05.2022 18:45 Ответить
а я навіть не встиг що там воно видало ?
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10.05.2022 23:53 Ответить
Петро Порошенко ПОЯСНИВ - чому ми європа? Якщо комусь це треба пояснювати, то я не хочу таку європу.
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10.05.2022 18:24 Ответить
головне в цих проблемах - позбутися "маленького диктатора" (інші проблеми - скоріше, наслідки); і такий досвід Україна має. І Україна здатна позбутися його швидше, якщо вступатиме в ЄС, з позиції кандидата для вступу.
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10.05.2022 18:39 Ответить
Якщо маєте на увазі Пороха - то він диктатором не був; і автократом не був, щоб мати змогу одноосібно проводити необхідні реформи. І найбільшу найкращу, базову реформу у восьмій каденції ВР провів Парубій - він таки з 18-ї спроби проштовхнув закон про вибори по відкритих списках (його потім зелені удосконалили, наскільки могли - люби, Боже, правду).
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10.05.2022 23:15 Ответить
Назвіть мені країну Європи, де всього вищесказаного не існує. Може Румунія?
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10.05.2022 21:41 Ответить
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! Это команда, купленные *****,
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10.05.2022 18:27 Ответить
не поспішають
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10.05.2022 18:31 Ответить
Залишилося дрібниця - знищити хабарництво та корупцію
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10.05.2022 18:33 Ответить
європейських топ-політиків ?
типу Шрьодера, екс-міністерки МЗС "нєвєсти Путіна" Кнайсль та ін. ?

В совет директоров "Роснефти" вошла Карин Кнайсль, с которой танцевал Путин. Чем она известна?
https://www.bbc.com/russian/news-57332760
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10.05.2022 20:24 Ответить
ми повертаємося до себе: το τί ή̃ν εί̃ναι ---- тим, що було завжди, бути

якщо макрону це не подобається - він може йти *****
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10.05.2022 18:36 Ответить
Ну у Петра в тому велика заслуга. Чомусь не згадється, що того мав би хотіти кожний президент ще до нього
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10.05.2022 18:43 Ответить
ти пропонуєш вступити в раша федерейшен?
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10.05.2022 18:48 Ответить
Що ти мелишь тупіздень. Знову боярки наглотався. Йди опохмелись
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10.05.2022 18:48 Ответить
Воюючу країну з розбитою економікою, з відімкненими популярними телеканалами до ЄС ніхто не візьме. Морква на мотузочку перед носом.
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10.05.2022 19:20 Ответить
Не неси хєрню. Навіть німці сказали, що Україна буде у ЄС у найближчі 5 років.
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10.05.2022 19:29 Ответить
я вище вже наголошував стосовно "маленького диктатора" (важливі обидва слова в цьому терміні). Інші проблеми - вони похідні, вирішаться.
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10.05.2022 19:46 Ответить
Не слідкую за новинами, може хтось підкаже, чи зе-******* вже вигнала зі своєї фракції і забрала дупутатство у рашистського колаборанта - бужанського.
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10.05.2022 19:27 Ответить
ні. Навіть в Трухіна нічого не забрали.
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10.05.2022 19:44 Ответить
Зеленского кондрашка хватит от слов Порошенка
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10.05.2022 19:49 Ответить
Порох є Порох! Працює без лишнього шуму і максимально продуктивно.
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10.05.2022 22:04 Ответить
У вимогах на членство у ЄС немає "високої ціни", там є вимоги щодо свободи слова, інструментів боротьби з корупцією, захисту екології, технологічних стандартів тощо. А за останні роки українська влада лише саботувала усі ці напрямки.
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11.05.2022 09:59 Ответить
 
 