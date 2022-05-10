Мы – нация, которая уже заплатила за будущее членство в Европейском Союзе самую большую цену, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире французского телеканала LCI объяснил, почему Украина должна стать членом Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Когда ведущая в эфире процитировала заявление президента Франции Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может понадобиться несколько десятилетий, и нужно искать альтернативный формат, Порошенко ответил – украинцы платят за свои европейские стремления высшую цену, и президент Макрон хорошо об этом знает.

Порошенко также подчеркнул, что украинцы умеют удивлять мир. "Когда в 2014 году я был избран президентом, сказали, что нам нужны годы для подписания Соглашения об Ассоциации и вступления в действие Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и это невозможно сделать во время российской агрессии. Я подписал это Соглашение через неделю. И благодарю членов Европейского Союза и руководства Евросоюза за это".

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"Когда в 2017 году говорили, что во время кризиса беженцев Украина никогда не получит безвизовый режим с Европейским Союзом, а если получит, то создаст большую проблему. Я сказал, что мы его получим и подпишем за считанные месяцы. Так и произошло" , – напомнил пятый президент.

"Когда потом говорили, что мы не получим Томос об автокефалии, о независимости от русской церкви, нам тоже говорили, что на это уйдет 300 лет. Мы это получили через месяцы", – говорит Порошенко.

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"Вы еще плохо знаете украинцев. Мы удивили мир, когда остановили вторую величайшую армию мира. Мы должны невозможное сделать возможным. Мы – нация, которая уже заплатила за будущее членство в Европейском Союзе наибольшую цену среди всех членов. Наша заявка на членство в ЕС запечатана, подписанная кровью украинцев, отдавших жизнь за то, что они хотят вернуться в европейскую семью народов", – говорит Порошенко.

Пятый президент также призвал Макрона приехать в Украину и лично увидеть, какие преступления совершают российские оккупационные войска, на какие жертвы идет Украина в этой войне и какой героизм демонстрирует украинский народ.