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Новости
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"Укрэнерго" способно покрыть дефицит средств в энергосистеме благодаря продаже прав на экспорт электротока в Европу, – Копач

енергетика

Украина может частично компенсировать дефицит средств в энергосистеме за счет экспорта электротока в Европу, но важно использовать прозрачный и европейский механизм распределения таких доходов.

Об этом пишет бывший директор Энергетического сообщества Януш Копач в колонке для издания "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Единственным, на мой взгляд, вариантом, который позволит сохранить рыночный подход, является проведение аукционов на пересечение для экспорта и взимания компанией "Укрэнерго" регулярной платы за перегрузку в сети", - пишет Копач.

Ежесуточно от экспорта электроэнергии в Европу Украина может получать до 10 млн евро, считает Копач. Часть из этого дохода должна получить "Укрэнерго" за счет продажи доступа к межгосударственным линиям электропередачи, часть производители и экспортеры электротока.

"Таким образом у "Укрэнерго" останется дополнительная прибыль, которая в соответствии с законодательными актами ЕС и украинским законодательством должна использоваться на новые трансграничные пропускные мощности. Сейчас никому не нужны новые трансграничные мощности. Эти средства следует временно использовать для покрытия срочных потребностей в ликвидности", - объяснил Копач.

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Для этого необходимы незначительные изменения в Законе о рынке электроэнергии по пути перенаправления платы за перегрузку в сети. Любые другие механизмы распределения доходов от экспорта Копач считает неэффективными и потенциально коррупционными.

"Попытки придумать другой механизм только убьют новорожденный рынок. Это помешает возможности экспорта украинской электроэнергии и дальнейшей интеграции с ЕС", - подчеркнул бывший глава Европейского єнергетического сообщества.

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экспорт (878) энергетика (2569) Тарифы на электроэнергию (2175) Укрэнерго (660)


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Что с нашей аэс в Енергодаре?
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10.05.2022 18:24 Ответить
а зачем продавать права? Мы что не можем самостоятельно экспортировать*
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10.05.2022 18:27 Ответить
Нужна прокладка,Коломойский несет убытки.
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10.05.2022 19:09 Ответить
А що, вже можемо обходитися без імпорту білоруської та рашистсьої електроенергії? Дядя Ахметов дозволив включити всі атомні енергоблоки???
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10.05.2022 20:02 Ответить
Ти диви, як швиденько "будьоновку" змінили, а ще нещодавно говорили: "ну і що що називаємося Укренерго, всеодно ми є Росенерго".
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10.05.2022 21:10 Ответить
 
 