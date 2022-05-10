Не видим активной и сильной позиции НАТО по войне России против Украины, - Кулеба

Украина не видит активной и сильной позиции НАТО, как организации, относительно войны РФ против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С самого начала войны мы видим очень активную роль отдельных союзников НАТО, отдельных членов НАТО или их групп, которые они формируют, но мы не видим активную и сильную позицию Альянса в целом, как организации", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой в Киеве во вторник.

Кулеба отметил, что еще не получил приглашение на неформальный саммит министров иностранных дел НАТО в Берлине 14-15 мая. "Если придет, я безусловно приму в нем участие", - заверил он.

В то же время Кулеба добавил, что у него нет высоких ожиданий от этой встречи.

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