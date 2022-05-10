РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12023 посетителя онлайн
Новости Война
9 879 68

Не видим активной и сильной позиции НАТО по войне России против Украины, - Кулеба

кулеба

Украина не видит активной и сильной позиции НАТО, как организации, относительно войны РФ против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С самого начала войны мы видим очень активную роль отдельных союзников НАТО, отдельных членов НАТО или их групп, которые они формируют, но мы не видим активную и сильную позицию Альянса в целом, как организации", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой в Киеве во вторник.

Кулеба отметил, что еще не получил приглашение на неформальный саммит министров иностранных дел НАТО в Берлине 14-15 мая. "Если придет, я безусловно приму в нем участие", - заверил он.

В то же время Кулеба добавил, что у него нет высоких ожиданий от этой встречи.

Также смотрите: Полк "Азов" показал фото раненых бойцов на "Азовстали": Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них?. ФОТО

НАТО (10096) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Цікава логіка. А яка була реакція Кулеби і всієї зеленої влади була після того, як директор ЦРУ попередив ОП про напад Росії? Ніякої.

Зараз після того, як НАТО і США активно нас підтримують по озброєнню і логістикою всього озброєння, цей зелений продовжує чудити новий понос.

Це ще раз доводить,що зелені не зацікавлені у перемозі в цій війні. Вони глядають всіх винуватців, крім самих себе.

Якщо вони б усвідомили свої помилки в зовнішній політиці, вони мали б на діях вже тепер завершити цю війну.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:42 Ответить
+32
А ми не член альянсу.
Тому НАТО не зобов'язане підтримувати нас блоком.
Та і яким чином ?
Кулєба, як і верховна зелень, на відміну від обдуреного ними піплу, чудово знають, що НАТО це логістичні - аналітичні центри. Але продовжували збурювати суспільство антинатівськими закликами - НАТО введіть війська, НАТО закрийте небе.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:48 Ответить
+28
Странно для министра иностранных дел Украины не знать, что Украина не член НАТО. Желаю успехов дебилам зеленым в раздоре с НАТО. В раздоре, когда уже идет лендлиз 2022. Скажите, зебиратели, против чего и кого вы голосовали?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vi hotj podumaite shto pishite NATO eto ****** sojuz stran v kotory vhodjat naprimer: USA , UK , CAN.... eto vot oni bojatsa rashki , da ?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:45 Ответить
НАТО было создано для противодействия агрессии Совка. Сегодня паРаша превращает в пустыню большую страну в центре Европы а НАТО делает вид что не замечает этого беспредела. Прикрываются формальным поводом что уничтожают инфраструктуру и людей в стране, не являющейся членом организации. Отличный повод нашли! Если эта организация прикрывается формальной бюрократической статьёй устава а не противодействует мировому злу, то грош ей (организации) цена.

Уверен что украинские слёзы им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт столтенбергов и прочих. И тогда столтенберги найдут повод опять смотреть в другую сторону. Главное - было бы желание НЕ замечать агрессии, а формальный повод найти смогут.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:49 Ответить
a kto vam skazal shto NATO "prikidivajutsa" i "nezamechajut ? Zelensky s Podalakom i Arahamijam ?

"Прикрываются формальным поводом" eto nazyvajetsa DOGOVOR , a pod etim slovom idet objazatelstva , riski i finansovanie.

"уничтожают инфраструктуру и людей в стране, не являющейся членом организации" nu....tak.

" не противодействует мировому злу, то грош ей (организации) цена." eto vashe mnenie....

" им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт" vam eto tak ochen hochetsa da? vedj eto prakljataja NATA vinovata vo vsem , da ?
показать весь комментарий
10.05.2022 19:00 Ответить
slysh , kacap - havtit tut sratj , idi ka ty za svoim korabeljom
показать весь комментарий
10.05.2022 19:38 Ответить
Это абсолютно так, как союз НАТО никчемная организация, и не дай Бог Вам в Латвии в этом убедится. Придется Вас защищать Украине.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:53 Ответить
З якого дива ?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:45 Ответить
interesno iz chevo vy i Kuleba eto "vysasali" - zamette , NATO eto ***** sojuz v kotory UA nevhodit....poka.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:48 Ответить
А ми не член альянсу.
Тому НАТО не зобов'язане підтримувати нас блоком.
Та і яким чином ?
Кулєба, як і верховна зелень, на відміну від обдуреного ними піплу, чудово знають, що НАТО це логістичні - аналітичні центри. Але продовжували збурювати суспільство антинатівськими закликами - НАТО введіть війська, НАТО закрийте небе.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:48 Ответить
Ті брехуни зараз гойдають човен в бік расєї.
Бо вони зрозуміли, що блиск сталевої яєшні не затьмарить страшного кровопролиття і декому прийдеться відповідати.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:50 Ответить
Это новость на внутреннего потребителя,мол НАТО херня и нам туда не надо.Ермак работает не покладая рук
показать весь комментарий
10.05.2022 19:22 Ответить
Відказ від вступу в НАТО та ЄС неможливий тому, що обидва закріплені в Конституції. Допомоги НАТО, ЄС та навіть позаблокових країн Україні, в такий скрутний для нас час, очевидна навіть сліпому "внутрєннєму потрєбітєлю".
показать весь комментарий
10.05.2022 19:54 Ответить
Україна мимоволі переходить зараз на стандарти зброї та управління війсками НАТО і це приближує ймовірність її вступу в НАТО. Для вступу залишиться тільки виконати одну умову: очистити владу від російских кротів. Тому дуже цінічно виглядало би зараз продовження тої полеміки єрмаковой банди, про безблоковий статус, та проти вступу до НАТО. Нехай тільки роззявить знов рота - дорого поплатиться, тому він зараз продовжить шкодить лише потроху.
показать весь комментарий
10.05.2022 21:36 Ответить
Цікава логіка. А яка була реакція Кулеби і всієї зеленої влади була після того, як директор ЦРУ попередив ОП про напад Росії? Ніякої.

Зараз після того, як НАТО і США активно нас підтримують по озброєнню і логістикою всього озброєння, цей зелений продовжує чудити новий понос.

Це ще раз доводить,що зелені не зацікавлені у перемозі в цій війні. Вони глядають всіх винуватців, крім самих себе.

Якщо вони б усвідомили свої помилки в зовнішній політиці, вони мали б на діях вже тепер завершити цю війну.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:42 Ответить
Давайте так. Яка країна НАТО нам не допомогла ?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:44 Ответить
Ну или так: раз от НАТО нет никакого толку, то смысл постоянно просить больше? Наверно сами со всем справимся!
показать весь комментарий
10.05.2022 18:49 Ответить
Ви прочитали мій коментар ?
В мене великі сумніви.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:52 Ответить
Конечно прочитала и посыл поняла из обоих выходит, что Кулеба несёт очередную чушь. Вы просто спросили по делу, а я добавила немного сарказма (суд по всему, не очень удачно).
показать весь комментарий
10.05.2022 19:15 Ответить
Так, без вашого пояснення сарказм там виловити не легко. Надто добре замаскований.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:20 Ответить
Виновата, исправлюсь
показать весь комментарий
10.05.2022 22:35 Ответить
Странно для министра иностранных дел Украины не знать, что Украина не член НАТО. Желаю успехов дебилам зеленым в раздоре с НАТО. В раздоре, когда уже идет лендлиз 2022. Скажите, зебиратели, против чего и кого вы голосовали?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:46 Ответить
Думали, що проти Порошенка і бариґ, а виявилося, що проти себе і України.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:09 Ответить
Комментарий на сто плюсов!!!
показать весь комментарий
10.05.2022 23:21 Ответить
Странное заявление от Кулебы. Мне казалось, что "министр иностранных дел" должен знать, что НАТО - это оборонительный альянс стран, которые входят в НАТО. Ни на одну из этих стран ********* не нападала. С какого перепуга у НАТО должна быть какая-то "активная и сильная" позиция относительно войны между НЕ членами НАТО?
Кроме того, НАТО очень серьезно усилила оборонный потенциал своих восточноевропейских стран. И продолжает это делать. НАТО высказало полную поддержку Украине. Это "не активно и не сильно"?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:50 Ответить
а шо баче кулєба, сильну позицію дєрьмака, люсі і агрохламідії?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:51 Ответить
Кул**а, да ты **..й. Впрочем, помниться твой бос, он же наполеончик-членограй саммит НАТО ИГНОРИРОВАЛ. Как и обороноспособность страны.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:51 Ответить
З вашого допису не зрозумів лише одну річ (це важливо) - ви мали на увазі ******** чи їбанутий?
показать весь комментарий
10.05.2022 19:25 Ответить
Он ****...тий. А его босс - ***...тый.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:22 Ответить
критика на гране фола или предательства - как минимум Конституции, поживем увидим
показать весь комментарий
10.05.2022 18:54 Ответить
Ну все. Пішли беззубі на НАТО гавкати. НАТО оборонний союз окремих держав. У війні не приймає участь. І якщо виділяти щось через структури НАТО, то узгодження займе купу і купу часу. Тому і вирішено - країни будуть все давати окремо. Зеленим "дипломатам" це ще ой як відомо. Але гавкання на Захід це як по замовлення від Кацапії. Результат один -розбрат і дипломатичні скандали.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:55 Ответить
Бесполезная контора нато. Она недееспособна без команды от другой бесполезной конторы - оон. Замкнутая круговая безответственность.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:57 Ответить
Кулеба не плюй в сторону НАТО. Если НАТО плюнет в Кулебу - оно утонет, хоть и говно.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:01 Ответить
Если ***** бросит ядерную, то вступление нато в войну ветирует в оон любой её член совбеза.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:04 Ответить
НАТА вам нічого не винна.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:06 Ответить
Это так хочется, а в уставе написано, что они только начнут ... консультации.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:12 Ответить
Кулеба, щось нічого не чутно про позицію мад'ярів.
Чи на тих, хто підтримує кацапів дерьмак забороняє гавкати?
показать весь комментарий
10.05.2022 19:07 Ответить
Нато чітко дало поняти, що не має бажання воювати в росією та хоче відсідитися спостерігаючи. Позиція чітка та зрозуміла. Вона не сильна. Кулеба не бачить ба так воно і є
показать весь комментарий
10.05.2022 19:07 Ответить
Приберіть всю допомогу країн НАТО, які і є тим самим НАТО і в нас лишиться слабкоозброєне ЗСУ і зелін асфальт.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:37 Ответить
НАТО не має жодних зобовязань щодо України. Коли хтось починає звинувачувати НАТО в тому що війну в Україні почав ***** і війна продовжується без участі НАТО то такому зрадофілу бийте в морду - це кацапський провокатор.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:10 Ответить
Де у СТАТУТІ НАТО прописано хоч ОДНЕ СЛОВО, про те, що "повинно робити НАТО" при війні між країнами НЕ членами НАТО?!!
показать весь комментарий
10.05.2022 19:12 Ответить
Ва всім нагадати, що ви говорили місяць тому, коли говорили що Кулеба там найпритомніший? Я офігію, коли не дай боже, Залужний щось таке почне творити, як у вас (у нас у всіх пригорить)
показать весь комментарий
10.05.2022 19:13 Ответить
Кулеба перетворився в "говорящу голову" ОПи, чим НАТО нам зобов'язане якщо ми не є членом цієї організації, всі притензії до ООН.
У нас три варіанти: нейтралітет, НАТО або ОДКБ - нейтралітет нас в 2014 не врятував, в ОПі антинатівська кампанія, залишаеться одкб?
показать весь комментарий
10.05.2022 19:15 Ответить
чому перетворюється,він таким і був,бо міністра закордоних справ висуває президент...а хто там на Банковій сидить,те своїм ротом МЗС і озвучує...
показать весь комментарий
10.05.2022 23:04 Ответить
ДОВБОДЯТЛИ!
Їм і так мільярдами та ешелонами озброєння допомагають, а вони ще НЕЗАДОВОЛЕНІ!
показать весь комментарий
10.05.2022 19:15 Ответить
Нейтральный статус Украины пропихивают,ну что непонятного?
показать весь комментарий
10.05.2022 19:29 Ответить
Не ругайтесь.Переведу новость,чтоб было понятно.Нато фигня и делать нам там нечего.Против НАТО раша и ОП и Зедебил
показать весь комментарий
10.05.2022 19:20 Ответить
реформа нате нужна,но не перегибай...
показать весь комментарий
10.05.2022 19:27 Ответить
Ничего там не надо,надо Ермака за яйца подвесить и такой херни никто лепить не будет
показать весь комментарий
10.05.2022 19:30 Ответить
eto ty putajesh - sdes UA a ne RU
показать весь комментарий
10.05.2022 19:40 Ответить
Опять НАТО поганэ. Та чем же НАТО так Кулебе насолило, шо стало поганэ? Или Зеленскому и Елдаку нова методичка из ФСБ пришла?
показать весь комментарий
10.05.2022 19:41 Ответить
Насчет Кулебе - согласен. Насчет Президента Украины Володымыра Зеленского (так его имя надо писать на русском)- уверен, что методичек не получает. Насчет Елдака (Ермака?) - не уверен.
Но я могу ошибиться (по всем пунктам).
Слава Украине.
Пост скриптум. Купите/арендуйте/одолжите Кулебе нормальные очки
показать весь комментарий
10.05.2022 20:14 Ответить
Говорящая голова лишилась имени-отчества после того как в ОПе признали слив юго-востока Украины. По словам Люси Арестовича: "Про**бали". Целый юго-восток! Будь говорящая голова настоящим президентом, он бы сложил полномочия и ушёл в отставку. Но нет. Оно будет держатся за власть до последнего и ещё будет баллотироваться на 2-ой срок. Всех ЗЕшлюх из ОПы надо посадить за госизмену
показать весь комментарий
11.05.2022 17:23 Ответить
У этого кулиавлоба очки настоящие? Или театральные?
Для Алекса Зверева: как рабсии помогает ОДКБ? Кроме балбарашы - никто. А Украине, которая не в НАТО, помогают много стран. Санкциями для рабсосии тоже (Япония, для примера). НАТО - это суверенные страны, которые принимают суверенные решения. Если будет атака на член НАТО, тогда ,,будем посмотреть, что будет." (Так говорят в Одессе
Фак параше, рабсийским солдатам и пригожинским п*дорам. Слава Украине. С любовью - из Литвы.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QzJqCHfjH_w ПИОНТКОВСКИЙ: Зеленский пригвоздил НАТО одной фразой , что Украина единственна страна в мире сегодня, что соответствует принципам и идеалам НАТО, свободного мира и Запада, которого мы сейчас защищаем!
Прошло почти 2 месяца. И что? Со стороны НАТО ничего. Воз и ныне там. Так что, все вполне логично со стороны официальных лиц Украины!
показать весь комментарий
10.05.2022 19:54 Ответить
piontkovsky prosto stary marazmatik ,...hotj on i JAKOBY pro-ukrainski **********....nekatorie evo vysery nastorazhivajut.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:04 Ответить
Привет из Литвы, Сергей. Желаю Вам и Вашей стране процветания, здоровья. Но Пионтовский иногда пишет бред. Редко. Но иногда. А Вы, этот бред распростоняете. ,,НАТО ничего". У Вас есть интернет? Даже Эстония и Литва передали (не продали) Украине вооружение, которое рабсийских военных превращают в уголь Путин - пшел *****.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:43 Ответить
Пане Кулеба , вам пора до лікаря зазирнути
показать весь комментарий
10.05.2022 20:05 Ответить
Україна обрала свій шлях. і ніяка ненароком обрана влада не перешкодить.
Кулебі треба подумати про свою професійність поки про це не подумали інші.Україна буде в НАТО і ЄС не зважаючи на всі перешкоди які створюють недолугі "новиє ліца".
показать весь комментарий
10.05.2022 20:33 Ответить
 
 