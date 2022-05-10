Не видим активной и сильной позиции НАТО по войне России против Украины, - Кулеба
Украина не видит активной и сильной позиции НАТО, как организации, относительно войны РФ против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С самого начала войны мы видим очень активную роль отдельных союзников НАТО, отдельных членов НАТО или их групп, которые они формируют, но мы не видим активную и сильную позицию Альянса в целом, как организации", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой в Киеве во вторник.
Кулеба отметил, что еще не получил приглашение на неформальный саммит министров иностранных дел НАТО в Берлине 14-15 мая. "Если придет, я безусловно приму в нем участие", - заверил он.
В то же время Кулеба добавил, что у него нет высоких ожиданий от этой встречи.
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Уверен что украинские слёзы им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт столтенбергов и прочих. И тогда столтенберги найдут повод опять смотреть в другую сторону. Главное - было бы желание НЕ замечать агрессии, а формальный повод найти смогут.
"Прикрываются формальным поводом" eto nazyvajetsa DOGOVOR , a pod etim slovom idet objazatelstva , riski i finansovanie.
"уничтожают инфраструктуру и людей в стране, не являющейся членом организации" nu....tak.
" не противодействует мировому злу, то грош ей (организации) цена." eto vashe mnenie....
" им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт" vam eto tak ochen hochetsa da? vedj eto prakljataja NATA vinovata vo vsem , da ?
Тому НАТО не зобов'язане підтримувати нас блоком.
Та і яким чином ?
Кулєба, як і верховна зелень, на відміну від обдуреного ними піплу, чудово знають, що НАТО це логістичні - аналітичні центри. Але продовжували збурювати суспільство антинатівськими закликами - НАТО введіть війська, НАТО закрийте небе.
Бо вони зрозуміли, що блиск сталевої яєшні не затьмарить страшного кровопролиття і декому прийдеться відповідати.
Зараз після того, як НАТО і США активно нас підтримують по озброєнню і логістикою всього озброєння, цей зелений продовжує чудити новий понос.
Це ще раз доводить,що зелені не зацікавлені у перемозі в цій війні. Вони глядають всіх винуватців, крім самих себе.
Якщо вони б усвідомили свої помилки в зовнішній політиці, вони мали б на діях вже тепер завершити цю війну.
В мене великі сумніви.
Кроме того, НАТО очень серьезно усилила оборонный потенциал своих восточноевропейских стран. И продолжает это делать. НАТО высказало полную поддержку Украине. Это "не активно и не сильно"?
Чи на тих, хто підтримує кацапів дерьмак забороняє гавкати?
У нас три варіанти: нейтралітет, НАТО або ОДКБ - нейтралітет нас в 2014 не врятував, в ОПі антинатівська кампанія, залишаеться одкб?
Їм і так мільярдами та ешелонами озброєння допомагають, а вони ще НЕЗАДОВОЛЕНІ!
Но я могу ошибиться (по всем пунктам).
Слава Украине.
Пост скриптум. Купите/арендуйте/одолжите Кулебе нормальные очки
Для Алекса Зверева: как рабсии помогает ОДКБ? Кроме балбарашы - никто. А Украине, которая не в НАТО, помогают много стран. Санкциями для рабсосии тоже (Япония, для примера). НАТО - это суверенные страны, которые принимают суверенные решения. Если будет атака на член НАТО, тогда ,,будем посмотреть, что будет." (Так говорят в Одессе
Фак параше, рабсийским солдатам и пригожинским п*дорам. Слава Украине. С любовью - из Литвы.
Прошло почти 2 месяца. И что? Со стороны НАТО ничего. Воз и ныне там. Так что, все вполне логично со стороны официальных лиц Украины!
Кулебі треба подумати про свою професійність поки про це не подумали інші.Україна буде в НАТО і ЄС не зважаючи на всі перешкоди які створюють недолугі "новиє ліца".