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Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье, - разведка США

приднестровье

Президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы, заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP News Agency.

По словам Хейнс, Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли cейчас РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

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Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России с тем, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

Как сообщалось, предводители непризнанного Приднестровья отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.

Приднестровье (659) путин владимир (31566) разведка (4195)


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Топ комментарии
+52
А Молдовська Тіхановська там на шашличках, як і наш величний гетьман, а потім хоп ля - Кокошнік, швабра в дупі, миєш підлогу на Сахаліні
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10.05.2022 18:49 Ответить
+48
Про Приднестровье это упреждающее заявление, которое дает понять и кацапам и международному сообществу, что НАТО в лице США готово это пресечь или даже опередить ситуацию.
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10.05.2022 18:58 Ответить
+44
То, куда они смогли продвинуться за 2,5 месяца, уложив кучу своих людей и техники, это считается успехом?
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10.05.2022 18:54 Ответить
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От ВС Молдовы толку мало даже для приднестровья. Властям Молдовы нужно действовать на упреждение и обратиться за военной помощью к НАТО. К сожалению Украина несмотря на срыв плана Путина не может этого сделать по причине недостатка сил и средств. Но проблема не только в прилнестровье. По преднему много ваты в мозгах у населения. В парламенте много кремлевских агентов. Сама Санду обладает очень ограниченной властью в отличие от украинского Президента, по сути это символическая должность в Молдове. Именно поэтому Додон до нее не добился успехов в изменении политического курса страны. Но что хорошо работает на демократию плохо работает в случае угрозы агрессии. Румыния несмотря на дружбу с соседом не проявляет особого интереса к вмешательству. Время идет уже на часы. Вся надежда на США и Великобританию.
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10.05.2022 19:48 Ответить
Да не будет там ничего. Путлеру там нечем воевать по сути.
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10.05.2022 20:00 Ответить
Ви, напевно, не знаєте, що Україна підписала Договір, згідно з яким наша Держава є одним з гарантів мирного врегулювання проблеми так званої ПМР.

Ще не вистачало, щоби і ми порушували підписані нами Договори!

Але якщо там почнеться заворушка, то ми, як гаранти, обов'язково маємо втрутитись.
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11.05.2022 03:36 Ответить
То ядерка то мобілізація под 9 травня не було тепер про МПРщину людям мізки травят і по колу інфопомийку травять.
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10.05.2022 20:00 Ответить
Територія всієї ПиМиРи прострілюється укр.артилерією.
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10.05.2022 20:10 Ответить
Херсонская обл. тоже "простреливалась укр. арт"... но нет...
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10.05.2022 20:43 Ответить
"Хахлам просрали, но хоть молдаванам-то еще п**ды дать можем? Что молчишь, Кужугетыч?"
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10.05.2022 20:56 Ответить
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10.05.2022 21:18 Ответить
СмогЁм, ваш-бродь!!! Шапками супостата закидаем. Если хохлы и румыны не впишутся...
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11.05.2022 10:12 Ответить
И молдова после этого до сих пор яйца чешет??
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10.05.2022 21:02 Ответить
А що повинна робити Молдова? Напасти чи що?
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10.05.2022 21:33 Ответить
срочно воссоединиться с Румынией(т.е. и с НАТО), АТО не успеет... как Украина...
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10.05.2022 21:49 Ответить
Зачим дурню писати?

Чого це раптом вони повинні з кимось об'єднуватись, тим більше що більше половини молдаван цього не хочуть?
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11.05.2022 03:40 Ответить
это типа как "половина украинцев" не хочет в НАТО? из этой же серии?
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11.05.2022 13:40 Ответить
"ПМР" прикрита від нападу з заходу Дністром А у Молдови - ні понтонних парків ні якихось інших засобів розвернуть наступ (Та вони і воювать не вміють - старі розучилися а молодих ніхто не вчив) Єдина можливість - зв"язать війська придністровців українським наступом захопить мости і греблі через Дністер і потім ввести туди свої війська А для цього потрібна домовленість двох держав Однак нам молдовани перестали довірять з тих пір як наш УБЛЮДОК (виконуючи вказівки "агента Козиря") напаскудив з Чаусом!
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11.05.2022 06:38 Ответить
Молдова має визначитись, що їм треба. А треба зробити наступне:

1. Повністю, всіма засобами і силами, стати на бік України;
2. В разі воєнної небезпеки (а вона вже є) мобілізувати свої сили задля готовності до любого сценарію розвитку подій;
3. Діяти в разі небезпеки в одному дусі із ЗСУ;

І буде збережено і Молдовське Придністров'я і обличчя Молдови. А якщо ні, то нічого доброго там не буде ще багато років і ніхто просто так, задарма, не поверне їм їх території, тим паче, якщо за неї Українські воїни будуть змушені віддавати свої життя.

Якось так, приватна думка...
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10.05.2022 21:11 Ответить
про що ви говорите? в Молдови 6000 військових і 3 танки
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11.05.2022 00:51 Ответить
Я звичайно не такий "геніальний експерт" як Люська, але можливо Україні варто спробувати створити "казус беллі" і розхірачити цей чиряк. Там склади *********** величезні, нам би пригодились би, а Молдові територію)
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10.05.2022 21:32 Ответить
Плешивый играет только на повышение. Он предсказуем, как понос после селедки с молоком.
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10.05.2022 21:53 Ответить
Когда тыж сдохнеш Путин?
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10.05.2022 22:30 Ответить
Стих о россии...

Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
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10.05.2022 22:37 Ответить
Зараз вилізе якесь чмо з пмр і скаже "Разведка США врет хуже скабеевой, Вы отгоняете от нас инвесторов!"
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10.05.2022 22:57 Ответить
Не очень понятно против кого они будут воевать в Приднестровье - сами с собой что-ли ???
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10.05.2022 23:33 Ответить
Почему склады в Приднестровье не взрывают ракетным ударом ибо там русские войска и они пока в меньшинстве. Или Власть Украины ждет, когда они усилятся и нападут - это пособничество врагу и карается смертной казнь, когда это случиться. А разведки Запада говорят, что случиться. Или власти готовят сдать Одессу, как сдали Херсон и Мелитополь и Мариуполь дали отрезать с Азовом. Пазл складывается для власти плохой!
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11.05.2022 01:10 Ответить
Ну і чим вони "усилятся"? Росіянам доступу в "ПМР" нема Місцева молодь масово тікає звідти бо абсолютно не бажає воювать Великих мас бойової техніки що здатна стрілять нема - там тільки купа снарядів ракет і патронів а вони самі по собі воювать не здатні
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11.05.2022 06:45 Ответить
Було б непогано якби ***** це зробив.В цьому випадку це була б повна катастрофа і крах Раші та особисто цієї падалі
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11.05.2022 07:58 Ответить
більше схоже, шо воєнний стан потрібен ім для України, а Молдова то відмазка.
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11.05.2022 09:54 Ответить
Хтозна, що з того ще вийде https://www.youtube.com/watch?v=uGqTY8hVpvQ
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11.05.2022 10:23 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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11.05.2022 10:30 Ответить
ну хоть тут логіка є, бо Україні ж вони війну оголосити не можуть офіційно, бо як вони кажуть Україна 'не існує', а ось Молдова цілком собі існує в їх паралельному світі, тому Молдові можуть оголосити війну...
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11.05.2022 12:18 Ответить
Приднестровье в 90е это ассорти :криминальных авторитетов ,офицеров и москалей... Можно купить и уплатить , запугать каждого. В Затоке ( Солнечная) там тусовались все они. Скажу одно ,россияни на них имеют большие рычаги. От них можно ожидать всё , таможня им наверняка надоела . ..
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11.05.2022 13:20 Ответить
Еще Адольф Владимирович мечтает развязать войну на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь от наРФии.
Не проще ли миру его просто пристрелить?
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11.05.2022 13:37 Ответить
Мобілізація у росії - це може, й не погано. Нарешті труни підуть у Москву й ПГ. Поки що гинуть виключно контрактники з найбідніших регіонів. Може тоді і у центральній росії трошки по іншому на цю бійню подивляться.
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11.05.2022 13:46 Ответить
буквально учора Швець проаналізував доповідь глави розвідки. Повторила попередні висновки, що Х... збирається вести війну до переможного кінця, захід втомлюється, нафта переможе НАТО і т.д.
Але основний аргумент розвідок- Путін не бачить як зберегти морду ліца, нема в н7ього козирів. По моєму, сама головне що волжські та сибірські орди вкрай малочисельні. Комплектувати армію рузге іншими бояться. А фактично впали у ступор.
Хотелки в Молдавії - це просто анекдот. Послали пару десятків шпілєвих у чоботях ті за звичеою підірвали щось і третій тиждень гонять пургу. Навіть в ПМР у це ніхто не вірить, екскалація для екскалації - краєугольний камінчик в тактиці "салямі"
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11.05.2022 20:34 Ответить
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