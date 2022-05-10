Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье, - разведка США

Президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы, заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP News Agency.

По словам Хейнс, Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли cейчас РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники пока не фиксируют в Приднестровье скопление сил и формирование колонн для вторжения в Украину, - спикер ГНСУ Демченко

Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России с тем, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

Как сообщалось, предводители непризнанного Приднестровья отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.