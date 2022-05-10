Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье, - разведка США
Президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы, заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP News Agency.
По словам Хейнс, Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли cейчас РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.
Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.
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Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России с тем, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.
Как сообщалось, предводители непризнанного Приднестровья отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.
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Ще не вистачало, щоби і ми порушували підписані нами Договори!
Але якщо там почнеться заворушка, то ми, як гаранти, обов'язково маємо втрутитись.
Чого це раптом вони повинні з кимось об'єднуватись, тим більше що більше половини молдаван цього не хочуть?
1. Повністю, всіма засобами і силами, стати на бік України;
2. В разі воєнної небезпеки (а вона вже є) мобілізувати свої сили задля готовності до любого сценарію розвитку подій;
3. Діяти в разі небезпеки в одному дусі із ЗСУ;
І буде збережено і Молдовське Придністров'я і обличчя Молдови. А якщо ні, то нічого доброго там не буде ще багато років і ніхто просто так, задарма, не поверне їм їх території, тим паче, якщо за неї Українські воїни будуть змушені віддавати свої життя.
Якось так, приватна думка...
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскор***ющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!
Не проще ли миру его просто пристрелить?
Але основний аргумент розвідок- Путін не бачить як зберегти морду ліца, нема в н7ього козирів. По моєму, сама головне що волжські та сибірські орди вкрай малочисельні. Комплектувати армію рузге іншими бояться. А фактично впали у ступор.
Хотелки в Молдавії - це просто анекдот. Послали пару десятків шпілєвих у чоботях ті за звичеою підірвали щось і третій тиждень гонять пургу. Навіть в ПМР у це ніхто не вірить, екскалація для екскалації - краєугольний камінчик в тактиці "салямі"