Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 76 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Оказывает огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Отмечалось перемещение военной техники Вооруженных сил республики Беларусь в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, привлекаемых к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил. Продолжает принимать меры по перегруппировке имеющихся подразделений. Осуществляет инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны, увеличивает систему медицинского обеспечения.

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С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск противник дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлении города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели.

В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия.

На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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На территории Приднестровского региона Республики Молдова продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Противник продолжает нести потери на территории Украины. В часности, по имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород РФ. Значительная часть оставшегося личного состава военной службы по контракту написала рапорты на увольнение.

Вследствие слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе к победе! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.