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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 76 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Оказывает огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Отмечалось перемещение военной техники Вооруженных сил республики Беларусь в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, привлекаемых к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил. Продолжает принимать меры по перегруппировке имеющихся подразделений. Осуществляет инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны, увеличивает систему медицинского обеспечения.

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С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск противник  дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлении города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели.

В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия.

На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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На территории Приднестровского региона Республики Молдова продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Противник продолжает нести потери на территории Украины. В часности, по имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород РФ. Значительная часть оставшегося личного состава военной службы по  контракту написала рапорты на увольнение.

Вследствие слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе к победе! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (6489)


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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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10.05.2022 18:52 Ответить
По-сути выдавили кацапов возле Харькова по направлению за поребрик.

Они пытаются уже хоть 10 км полосу удержать вдоль границы. И то уже не везде.
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10.05.2022 19:03 Ответить
10 км прострілюється новою артою нараз.
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10.05.2022 19:11 Ответить
10 км прострілюються майже будь якою артою.
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10.05.2022 19:22 Ответить
Отакі звітності вітаю
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10.05.2022 19:15 Ответить
Значить так...

Восточнее и северо-восточнее Харькова происходит то, что у меня в сознании укладывается с великим трудом. Пара батальонов ТрО ВСУ активно наступают против как миниму 4-5 кадровых БТГр российской армии (правда, достаточно потрёпаных и усиленных "донбасским мясом")... Причём делают это настолько грамотно и технично, что Волчанская группировка бесноватых скрепоносцев, судя по всему... таки будет располовинута. По крайней мере, после сообщения о том, что наши войска вошли в Байрак, до границы им остаётся лишь немного - выбить рашистов из Терновой... и собственно выйти на границу.

Теперь, о перспективах в этой операционной зоне.

Выход ВСУ на правый берег Печенежского водохранилища и постепенное продвижение этих подразделений на север, вплоть до Рубежного и Старицы, создаёт для российских войск весьма "интересную" ситуацию. По сути, глубоко в тылу Изюмской группировки противника передовые подразделения украинских Сил обороны, скажем так, "слегка нащупали" одно из её тыловых выменей...

Учитывая тот факт, что и Чугуевская группировка ВСУ отнюдь не прохлаждается... можно сказать что погода в тылах Изюмской группировки противника стала существенно портиться (для неё ,естественно). Однако для нас с вами, это нихуя не смеркалось... скорее наоборот.

Да, командование войск противника не идиоты (исключительно в данном случае) и вполне осознаёт опасность, как для своего правого фланга, так и для достаточно глубоких своих тыловых комуникаций. И потому, собственно, было вынуждено в своё время усилить данный участок (район Волохов Яр - Шевченково) дополнительными силами и средствами из состава Изюмской группировки. Но... исходя из масштабов и объёмов его реакции на все эти события... оно всё же никак не расчитывало на то, что ВСУ столь стремительно выйдут на ближние подступы к Волчанску...

Теперь, собственно... по Изюмской группировке...

Меня настоятельно просили "не писать какой-либо конкретики", и я, понятное дело... её не напишу. Но замечу, что если те сведения, которые до меня дошли, хотя бы на 50% соответствуют действительности, то Изюмский анабасис российской армии вполне может стать по своим масштабам одним из самых значимых её поражений, после разгрома в ущелье Пандшер в Афганистане или поражения под Киевом... Честно сказать, всё это выглядит пока весьма фантастически... Однако, больше никаких подробностей...

Теперь о Рубежно-Кременной группировки противника, которая пару дней как стала у их командования "главной". Да, она вышла к Северскому Донцу в районе Белогоровки и Серебрянки, а так же перерезала трассу Славянск - Лисичанск у Ямполя (по крайней мере, имеет возможность держать её под огневым контролем). Понятно, что главными направлениями её усилий стали Лиман и Северск + настойчивые попытки обойти Лисичанск с северо-запада через Шипиловку и Новодружеск (хотя по некоторым данным ВСУ продолжают удерживать крайнюю юго-восточную часть Рубежного, что весьма затрудняет передовым подразделениям скрепанутых из этой группировки продвигаться к вожделенному рубежу Северск - Верхнекамянка)... просто потому, что удерживая одновременно хоть часть Рубежного и Лисичанск, ВСУ вполне могут навешивать этому агрессивно-прущему стаду в левую бочину не слабых таких тычков и тумаков...

По моим сведениям, все попытки переправится значительными силами через Северский Донец у Белогоровки и Серебрянки у российских войск провалились. Успела переправится небольшая группа в 60-70 рыл при 3-4 БМП... а потом, понтонная переправа была расхерачена украинской артой. Плюс у Серебрянки пара ДРГ-шек успела переплыть речку, судя по всему, на подручных средствах. Сейчас все эти "остаточные группы" ********* вылавливаются в лесистой местности между Серебрянкой и Шипиловкой. Пока, я не вижу особых предпосылок к тому, что противник сможет в ближайшие дни прорваться южнее рубежа Северск - Верхнекаменка, а значить - оборона Северодонецка и Лисичанска ПОКА будет более-менее устойчива...

Да, история с Попасной у некоторых нестабильных в эмоциональном плане людей вызвала очередной приход "***********". Я это сегодня имел возможность наблюдать в ленте у нескольких неустойчивых барышень... Но в этом отношении должен заметить следующее:

- Занятие противником развалин под названием "Попасная" никоим образом не меняет ситуацию не только в оперативном отношении, но и даже на тактическом уровне... не сильно скажется на положении наших войск.

- Да, вполне возможно, что после этого попаснянская группировка противника, по крайней мере, попробует продвигаться на север по общей дирекции Комышуваха - Врубовка - Николаевка - Верхнекамянка с целью, так сказать "окружит с юга" Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. Но, с теми среднесуточными темпами своего продвижения и потерями, которые она несёт каждый день... поспеть туда она сможет где-то к "осеннему празднику урожая"

- Более того, малейшее движения этой группировки на север или даже, упаси бог на северо-запад,, просто маловероятно... без предварительного взятия Соледара и Бахмута. И понятно почему...

- На мой глубоко предосудительный взгляд, вообще максимальным пределом мечтаний этого попаснянского стада, усиленного отдельными подразделениями российских войск из состава группировки, штурмовавшей ранее Мариуполь, может быть лишь попытка перерезать дорогу Бахмут - Лисичанск... причём, ближе к Соледару, нежели к Лисичанску. В своём нынешнем состоянии, это её предел...

Теперь, собственно, о юге...

Горловская группа российских войск у Торецка на сегодняшний день вряд ли способна на широкмасштабный штурм Константиновки и Дружковки в лоб. Понятно, что наиболее вероятным направлением её активности может быть попытка наступать строго на запад в сторону Покровска, с дальнейшим поворотом на северо-запад с целью обойти эти посёлки с юго-запада и запада. Но с оперативной точки зрения, нынче это - бессмысленно, просто потому, что у Изюма скрепоносцы застряли и если то, что я сегодня слышал про те края, окажется правдой, вообще может закончится неслабым таким погромом... на сей раз "у Горловки".

В этом контексте намного опаснее Авдеевская группировка российских войск. Да, на сегодняшнем этапе она просто завязла в подготовленной и долговременной системе обороны ВСУ. Но меня настораживает, что основная масса высвободившихся подразделений войск противника в районе Мариуполя, перебрасывается(на) в два места - под Авдеевку и в состав Волновахской группы противника. Наступать ей на Покровск и далее на Доброполье - нет смысла по той же причине, по которой Горловской группировке нет смысла пытаться обходить Константиновку и Дружковку ("встречная" группа войск противника просто застряла у Изюма). А вот попытаться ударить через Карловку на Курахово и таким образом содействовать продвижению своих "товариСЧей" со стороны Марьинки и Волновахи на Великую Новосилку это - куда как целесообразней... Тем более, что на сегодняшний день и у тех и у других, мало что получается...

Теперь о Запорожским направлении...

Очевидно, что командование войск противника таки готовится к активным наступательным действиям с предварительным массированным огневым поражениям передовых позиций и тылов подразделений ВСУ по общей дирекции от Полог на Гуляйполе, а так же из района юго-восточнее Гуляйполя туда же. И причина таких действий тоже понятна. Пологовская группировка просто не может продвигаться вперёд на северо-восток пока у неё на левом фланге висят украинские войска в районе Гуляйполя и Орехово... Собственно потому она и активизировала в последние дни авиаразведку по двум основным "осям" - Орехово - Комышуваха и Гуляйполе - Ясная Поляна... Намечается, что вся эта активизация противника произойдёт буквально "сегодня-завтра"... Пока, она всё время переносится... украинской артиллерией, которая в тамошних степях достаточно "хорошо видит" подтягивающиеся тактические группы противника и соответственно лупит по ним достаточно зряче и успешно.

На Херсонском направлении, пока ничего из разряда вон выходящего не случилось. Массированные перестрелки. Противник "немного притормозил" на Криворожском направлении, перегруппировывается. Явно, продвижение в сторону дороги Кривой Рог - Никополь ему всё никак "не даётся", пытается "нарастить усилия"...

Подитоживаем...

Противник ещё может где-то "местами" наступать (например, в районе Северодонецко-Лисичанской агломерации)...и он обязательно это будет пытаться делать, страясь установить свой контроль на максимально большей территории Украины и нанести ВСУ хотя бы локальное, но поражение (это ему надо по внешнеполитическим мотивам). Но, уже сегодня признаки следующей - 3-й фазы "специальной военной операции на Украине", видны достаточно отчётливо...
Машовец
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10.05.2022 19:17 Ответить
В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти https://deepstatemap.live/#11/50.1252/36.3963 Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
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10.05.2022 19:25 Ответить
 
 