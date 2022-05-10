Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", - говорится в сообщении.

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