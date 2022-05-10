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Новости Война
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Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

війна

Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тут ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - украинцы трактором тянут трофейную бронемашину вдоль многокилометровой разбитой колонны армии РФ. ВИДЕО

Генштаб ВС (6489) Харьковщина (5577) ВСУ (6699)


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Топ комментарии
+57
Продолжает сыпаться под Харьковым москальня. А наши похоже действуют аккуратно - учатся используя новое вооружение и технику. Ну и правильно главное - человеческие жизни...
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10.05.2022 19:05 Ответить
+50
В мацкве парад был похож больше на похорон чем на парад.
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10.05.2022 19:08 Ответить
+48
Гарнi новини. Слава ЗСУ!
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10.05.2022 19:02 Ответить
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Гарнi новини. Слава ЗСУ!
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10.05.2022 19:02 Ответить
Гоните их до границы
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10.05.2022 19:03 Ответить
с Китаем
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10.05.2022 19:12 Ответить
Продолжает сыпаться под Харьковым москальня. А наши похоже действуют аккуратно - учатся используя новое вооружение и технику. Ну и правильно главное - человеческие жизни...
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10.05.2022 19:05 Ответить
Там ліси від Харкова і майже до кордону. Втриматись там москалям найважче всього.
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10.05.2022 19:15 Ответить
Или наоборот. Они ведь также могут использовать ДРГ, беспилотники, авиацию, опорные пункты с учетом характера лесистой местности. Значит силенок им не хватает и взять не откуда - наши их уже третью неделю(если не больше) под Харьковым щимят.
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10.05.2022 19:20 Ответить
По имеющейся информации, правительство РФ не довольно проведенным парадом 9 мая и реакцией граждан страны на него. Изначально, с целью поднятия боевого духа и имиджа армии (в том числе для увеличения желающих подписать контракт в ВС РФ), ставилась задача провести парады по всей стране и показать "могучую и непобедимую армию" в условиях "специальной военной операции". Однако вместо этого было продемонстрировано отсутствие парадных расчетов боевых подразделений (что в очередной раз подтверждает действительно огромные потери среди личного состава), отсутствие новых и скудное количество уже имеющихся образцов вооружения и военной техники.
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10.05.2022 19:05 Ответить
В мацкве парад был похож больше на похорон чем на парад.
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10.05.2022 19:08 Ответить
Если бы там была боевая техника, то реакция граждан была намного хуже, чем она есть без техники. Все бы сказали, что она тут делает, почему она здесь, а не там, где надо. Все правильно провели парад с реконструкцией Стрелкова, лучшее что могли сделать. Намного интереснее внешний вид так называемой элиты. Побитые собаки, которых загнали в угол, и они сжались в клубок.
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10.05.2022 19:09 Ответить
На жаль ще дістане Треба вигнати мокшів за лінію Прудянка-Веселе для цього.
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10.05.2022 19:09 Ответить
Хоча б на дальність градів, а це значить до кордону. Хай береже Господь хлопців.
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10.05.2022 19:14 Ответить
Блін, а я зі студентами в Веселому картоплю збирала...
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10.05.2022 19:15 Ответить
А в Слатино ми буряки школярами сапали... . Я відмовляюся в це вірити! Так само я не вірю, що над п'ятьма поверхів наді мною впхалася ракета, яка дивом не розірвалася! Жінці в кухні відірвало ногу. За кілька днів вона померла. ,Це якийсь сюр, який ми маємо пережити!
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10.05.2022 19:30 Ответить
тримайся
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10.05.2022 20:52 Ответить
питяння лічених днів, кацапня там позалишала маленькі гарнізони, основна орда вся на Донбасі
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10.05.2022 19:16 Ответить
І то, 50% срочники ордло
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10.05.2022 19:19 Ответить
І це ще не все, що трапилось в районі Харкова.
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10.05.2022 19:09 Ответить
не стоит дальше расписывать...
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10.05.2022 19:10 Ответить
Сподіваюсь, щось дуже-дуже добре і, головне, з великою кількістю "перевиховання" кацапів😉
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10.05.2022 19:13 Ответить
*"перевихованих"
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10.05.2022 19:15 Ответить
*мертвих
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10.05.2022 19:36 Ответить
Липцы говорят наш!
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10.05.2022 20:06 Ответить
Well done!

Можу помилятись, але мені здається, що в Харьків вже арта русні не дістане, отже менше прильотів та обстрілів
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10.05.2022 19:09 Ответить
Там кругом Козачої лопані суки окопались. Звідтіля постійні обстріли, але й по ним наскільки знаю декілька раз круто прилітало з великими жертвами. Та вони постійно лізуть через кордон
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10.05.2022 19:11 Ответить
В Азовском море что-то дымит. (снято со стороны лаптестана пол часа назад)
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10.05.2022 19:17 Ответить
Гори, гори ясно!)
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10.05.2022 19:21 Ответить
Це дуже цікаво, але чим би ми могли туди дістати, якщо це знято з кацапстану?
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10.05.2022 19:27 Ответить
турецкий то ли танкер,то ли сухогруз горит
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10.05.2022 19:27 Ответить
Авианосец" Кузьма" на подходе?
Или кацапские пердаки пылают
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10.05.2022 20:05 Ответить
А лисички взяли спички - море синее зажгли
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10.05.2022 20:27 Ответить
Десь читав що якийсь сухогруз з зерном. Точно не пам"ятаю- ніби срана еллада.
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10.05.2022 20:53 Ответить
Судя по карте там 5 сёл под орками (Бутенково, Черняки, Украинское, Михайловка и Петровка) без дороги к их позициям. Или там сейчас бег с препятствиями, или ждём новых пачек пленных
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10.05.2022 19:18 Ответить
Їх там вже давним-давно нема. Ця територія офіційно не звільнена тому що туди не зайшли наші війська.
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10.05.2022 19:30 Ответить
"...та Байрак" - а нет ли там села с названием "Тар" ?
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10.05.2022 19:28 Ответить
Русская Лозовая как-то режет ухо. Вот её и надо бы переназвать..
P.S. насчёт Байрак шутку понял, конечно.
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10.05.2022 20:08 Ответить
Руська, все вірно. Кацапи до Русі як індіанці - до Індії.
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10.05.2022 20:15 Ответить
"русская"- це ненадовго.
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10.05.2022 20:55 Ответить
Вообще-то она Руська. И это совсем не равно "Русская". Думаю теперь и не будет этой херни в назве.
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10.05.2022 23:48 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 19:31 Ответить
Женіть орків прямо під землю
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10.05.2022 20:03 Ответить
До кордона по кордону до Луганска. Не спешить, а главное истреблять живую силу, базы и склады. Выйти бы на Волчанск. тогда летит все снабжение Изюмской операции.
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10.05.2022 20:11 Ответить
Русские Тишки освободили от руSSких фашистов... Как будто я был в коме бразильского сериала!
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10.05.2022 21:03 Ответить
Оригінальні назви: Руська Лозова, Руські Тишки (не російські чи росіянські!)
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10.05.2022 22:03 Ответить
 
 