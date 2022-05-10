Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб ВСУ
Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", - говорится в сообщении.
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+57 Михаил Сомов #454446
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+50 Саша Пончик
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+48 Саша Пончик
показать весь комментарий10.05.2022 19:02 Ответить Ссылка
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Можу помилятись, але мені здається, що в Харьків вже арта русні не дістане, отже менше прильотів та обстрілів
Или кацапские пердаки пылают
P.S. насчёт Байрак шутку понял, конечно.
Слава нації
Смерть москалям