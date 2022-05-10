Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо изгнанной России
Генассамблея ООН избрала Чехию членом Совета по правам человека вместо России, членство которой в этом органе было приостановлено за войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года", - сообщила пресс-служба Совета по правам человека.
В МИД Чехии отметили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.
Напомним, 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, которыми обладают члены Совета. При этом, Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.
Впрочем, впоследствии Россия заявила о своем "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.
Чехия после этого представила свою кандидатуру, чтобы заменить Россию в этом органе.
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