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Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо изгнанной России

права,оон,рада,людини

Генассамблея ООН избрала Чехию членом Совета по правам человека вместо России, членство которой в этом органе было приостановлено за войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года", - сообщила пресс-служба Совета по правам человека.

В МИД Чехии отметили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.

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Напомним, 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, которыми обладают члены Совета. При этом, Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.

Впрочем, впоследствии Россия заявила о своем "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.

Чехия после этого представила свою кандидатуру, чтобы заменить Россию в этом органе.

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ООН (4193) права человека (990) Чехия (1742) Совет по правам человека (9)


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Чехам вітання...
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10.05.2022 19:19 Ответить
так, Чехам вітання! в Празі засилля московитів, але чехи справляються! В економіці теж безліч тварюк(
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10.05.2022 20:01 Ответить
кацапов автоматом перевели в общество защиты животных...
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10.05.2022 19:20 Ответить
В качестве подзащитных.
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10.05.2022 19:24 Ответить
хана животным...
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10.05.2022 19:35 Ответить
Ага, а Іспанія в вже давно.
https://www.facebook.com/100041856016707/videos/708821460456192 Кур-р-р-рва...
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10.05.2022 19:25 Ответить
Любая контора бюрократов худеть не любит. Толку от них 0. Зато бюджет хороший и работа не пыльная.
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10.05.2022 19:35 Ответить
Земан нап'ється, коли протверезіє.
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10.05.2022 19:52 Ответить
молодцы чехи!
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10.05.2022 21:37 Ответить
 
 