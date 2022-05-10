Путин передал разведку и планирование войны против Украины от ФСБ в ГРУ, – расследователи

Кремль поставил во главе разведывательных операций в Украине военную разведку ГРУ вместо Пятого директората ФСБ.

Об этом говорится в материале журналистов-расследователей Андрея Солдатова и Ирины Бороган, занимающихся вопросами российских спецслужб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным Солдатова и Бороган, российский президент Владимир Путин лишил Федеральную службу безопасности РФ какой-либо роли в разведке и планировании войны в Украине. Он передал эти функции первому заместителю главы Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ Владимиру Алексееву.

Именно Алексеева власти Великобритании и Европейского Союза обвиняют в подготовке и реализации операции по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Также правительство США ввело против Алексеева санкции из-за его причастности к кибератакам на Демократическую партию США и вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Как одно из доказательств журналисты приводят материал кремлевского медиа "Царьград ТВ", где показывали главных командующих так называемой "спецоперации" в Украине. Кроме генерала Александра Дворникова, командующих военными округами и крупными соединениями, кремлевские пропагандисты отдельно выделили Алексеева – как ответственного за разведку так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Солдатов и Бороган объясняют, что такое публичное освещение преследует цель отстранить от власти ФСБ, прежде всего главу Пятого директората Сергея Беседу от любой роли в войне. По их словам, отсутствие народной поддержки оккупации (как обещали в отчетах Путину) и доступ западных шпионов к российским планам в преддверии вторжения испортили положение спецслужбы в глазах Путина.

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Алексеев отличается на фоне остальных российских командиров тем, что он является выходцем из военного спецназа – 14-го директората ГРУ МО. Это довольно прямолинейные и брутальные спецназовцы, которые не проводят "изощренные спецоперации". Алексеев был лично вовлечен в военные действия российской армии в Сирии и на Донбассе (до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года). Коллеги описывают его как самоуверенного и склонного к бездумной жестокости.

Отдельно расследователи отметили, что Беседу сначала бросили за решетку в СИЗО "Лефортово", где в сталинские времена держали всех, кто попал в немилость Кремля. Но потом его публично показали на похоронах одного генерала, но назвали его как "и.о. председателя Пятого директората ФСБ".

По мнению Солдатова и Бороган, Путин этим жестом пытается дать фальшивый сигнал российским элитам, начинающим сомневаться в способности Путина привести в порядок ситуацию, что будто бы "все идет по плану" с войной против Украины. Дескать, всякие "слухи о чистке спецслужб являются только слухами". В то же время источники Солдатова и Бороган утверждают, что Беседу фактически лишили каких-либо полномочий, а среди сотрудников ФСБ средней ступени провели аресты и обыски на квартирах.

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