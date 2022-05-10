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Новости Война
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Путин передал разведку и планирование войны против Украины от ФСБ в ГРУ, – расследователи

шойгу,путін

Кремль поставил во главе разведывательных операций в Украине военную разведку ГРУ вместо Пятого директората ФСБ.

Об этом говорится в материале журналистов-расследователей Андрея Солдатова и Ирины Бороган, занимающихся вопросами российских спецслужб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным Солдатова и Бороган, российский президент Владимир Путин лишил Федеральную службу безопасности РФ какой-либо роли в разведке и планировании войны в Украине. Он передал эти функции первому заместителю главы Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ Владимиру Алексееву.

Именно Алексеева власти Великобритании и Европейского Союза обвиняют в подготовке и реализации операции по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Также правительство США ввело против Алексеева санкции из-за его причастности к кибератакам на Демократическую партию США и вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Как одно из доказательств журналисты приводят материал кремлевского медиа "Царьград ТВ", где показывали главных командующих так называемой "спецоперации" в Украине. Кроме генерала Александра Дворникова, командующих военными округами и крупными соединениями, кремлевские пропагандисты отдельно выделили Алексеева – как ответственного за разведку так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Солдатов и Бороган объясняют, что такое публичное освещение преследует цель отстранить от власти ФСБ, прежде всего главу Пятого директората Сергея Беседу от любой роли в войне. По их словам, отсутствие народной поддержки оккупации (как обещали в отчетах Путину) и доступ западных шпионов к российским планам в преддверии вторжения испортили положение спецслужбы в глазах Путина.

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Алексеев отличается на фоне остальных российских командиров тем, что он является выходцем из военного спецназа – 14-го директората ГРУ МО. Это довольно прямолинейные и брутальные спецназовцы, которые не проводят "изощренные спецоперации".  Алексеев был лично вовлечен в военные действия российской армии в Сирии и на Донбассе (до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года). Коллеги описывают его как самоуверенного и склонного к бездумной жестокости.

Отдельно расследователи отметили, что Беседу сначала бросили за решетку в СИЗО "Лефортово", где в сталинские времена держали всех, кто попал в немилость Кремля. Но потом его публично показали на похоронах одного генерала, но назвали его как "и.о. председателя Пятого директората ФСБ".

По мнению Солдатова и Бороган, Путин этим жестом пытается дать фальшивый сигнал российским элитам, начинающим сомневаться в способности Путина привести в порядок ситуацию, что будто бы "все идет по плану" с войной против Украины. Дескать, всякие "слухи о чистке спецслужб являются только слухами". В то же время источники Солдатова и Бороган утверждают, что Беседу фактически лишили каких-либо полномочий, а среди сотрудников ФСБ средней ступени провели аресты и обыски на квартирах.

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Автор: 

путин владимир (31566) россия (96216) ФСБ (1943) ГРУ (86)


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Топ комментарии
+49
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10.05.2022 19:27 Ответить
+39
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10.05.2022 19:23 Ответить
+38
Мы все знаем картину Эдварда Мунка "Крик". я не художник, но назвал бы вот эту картину 👇 - "Страх"
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10.05.2022 19:34 Ответить
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10.05.2022 19:23 Ответить
Це вони так злорадствують, що в них ноги є, а в любімих вже нема? Зараховано.
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10.05.2022 19:33 Ответить
Декацапизація та дегандонизація вкрай потрібні.
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10.05.2022 19:34 Ответить
Патріотічіскій канкан. Уличный дневной вариант. В вечернюю форму одежды трусы не входят.
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10.05.2022 19:43 Ответить
зігують ногами
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10.05.2022 20:31 Ответить
смена позиций у смоктуновских...69 оно и на луне 69...
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10.05.2022 19:24 Ответить
разведчики-шпилеры Баширов и Петров
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10.05.2022 19:46 Ответить
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10.05.2022 19:24 Ответить
на азовстали половина если не все из высших ахметовских менеджеров были ватными колаборантами - так что пусть рыжий теперь не ноет что разбомбили комбинат
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11.05.2022 03:02 Ответить
Це лише переливання з пустого в порожнє...
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10.05.2022 19:25 Ответить
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10.05.2022 19:27 Ответить
Хороші узькі і *нармальниє укрАінци* будуть вилазити зі всіх щелєй, може так трапитись, що це навіть ТИ, і вони всі будуть писати дичину про *давайтє мірітся* а то аміріканци пабідят... КАЦАПИ ЗДОХНІТЬ ТВАРІ!
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10.05.2022 19:32 Ответить
C какого это говно решило что оно моральный авторитет и может читать остальным нотации?
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10.05.2022 19:51 Ответить
Мы все знаем картину Эдварда Мунка "Крик". я не художник, но назвал бы вот эту картину 👇 - "Страх"
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10.05.2022 19:34 Ответить
Слава богу, что фотографии не передают запах!)))
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10.05.2022 19:48 Ответить
куйло тут дуже на Чикатило схожий.
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10.05.2022 20:05 Ответить
рашистам це не допоможе. Звичано наш Буданов шо є , шо немає, але нам допомагають розвідки США і Британіі, а проти них у рашистів кишка тонка.
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10.05.2022 19:35 Ответить
Это там где "шпили- вили" ? Да, ведать с мозгами у бункерфюрера совсем плохо
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10.05.2022 19:40 Ответить
" Павуки у бункері у ***..." !?
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10.05.2022 19:41 Ответить
*****, хватит уже в своем борделе кровати двигать. Слейся с остатками "лица", пока совсем не обосрался на весь мир.
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10.05.2022 19:44 Ответить
В деревянном сортире зачерпнули говно из одного очка и перекинули в другое. По кацапским понятиям эффективность повышается))
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10.05.2022 19:46 Ответить
Самое тупое что можно было сделать,еще бы в МВД передал.
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10.05.2022 19:48 Ответить
Путин ищет надежных и исполнительных. Так было с Дворниковым, который заменил более рискового и интеллектуального Герасимова, так теперь с ГРУ вместо хитрожопых ребят из ФСБ.
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10.05.2022 19:49 Ответить
На кацапії потрібна термінова депутінізація , бо на всіх фото , ботоксне
чмо виглядає так , ніби в нього повні штани говна
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10.05.2022 20:00 Ответить
**@нутым нет покоя.. Ничего, упокоим!
И ещё - выпьем "Чернігівське" по 15 гривень на Красной площади.
P.S. Доповідаю: намагався застовбити площу 2х2м там під палатку - місць вже нема, усе розподілено.
Слава нації! Смерть ворогам!
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10.05.2022 20:20 Ответить
Судя из Wikipedia, оказывается, что этот Алексеев из Винницкой обл……омоскалился ****…….
Почему-то вспомнилось: коней на переправе не меняют(с)=>подозреваю, что ВСУ поможет и этот Алексеев - не фартовый….
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10.05.2022 20:50 Ответить
Начнётся Заруба между чекистами и гэрэушниками.
Или просто усилится…
А лучше смертный бой…
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10.05.2022 20:58 Ответить
она уже идет только между чекистами(газпром) и военными(шойгу) точнее МО..
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11.05.2022 01:32 Ответить
Можно было сразу ЦРУ или МИ-6 отдать и отползать в сторону морга
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10.05.2022 21:59 Ответить
Со Скрипалями московиты облажались знатно - жгите ещё, дебилы.
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10.05.2022 22:24 Ответить
Значит Герасимов таки нехило ранен в ногу.
В ведь даже ранение в жопу многое меняет в голове.
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10.05.2022 22:26 Ответить
 
 