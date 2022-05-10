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Новости
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Кабмин работает, чтобы горючее появилось в достаточном количестве и по адекватной нынешним реалиям цене, - Шмыгаль

бензин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство работает, чтобы горючее появилось в достаточном количестве, и при этом его цена оставалась адекватной нынешним реалиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все понимают, что есть объективные причины такой ситуации (дефицит горючего – ред.): Россия целенаправленно уничтожает запасы и перерабатывающие возможности в Украине. Поэтому команда Министерства экономики работает 24/7, чтобы преодолеть дефицит для всех потребителей", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, власти максимально упрощают завоз топлива в Украину, расширяют географию получения такого топлива.

"В частности, речь идет о ввозе горючего из стран Персидского залива, из Азербайджана, с Ближнего Востока. Решением правительства согласовываем сегодня необходимые для этого регламенты. Работаем, чтобы горючее появилось в достаточном количестве, и при этом его цена оставалась адекватной нынешним реалиям", – подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над устранением очередей на заправках, - Зеленский

бензин (294) Кабмин (14035) топливо (630) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+23
Пам'ятаєте хто навесні 2019 р був винен в неврожаї цибулі? Як уся шизоїдна наволоч постила ціниики , вищала та проклинала баригу,який наживається на війні і звичайно ж на цибулі? Зараз ці самі організми не вбачають зв'язку ЗЕ з бензином по 65грн. і війною.
Ета другойє!!
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10.05.2022 19:36 Ответить
+10
Кабмін працює, аби каломойше також заробляв і на продажу бензину. Йому автогаза з маржою 150% вже мало.
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10.05.2022 19:44 Ответить
+9
А зарплаты в Испании какие Зебобик?
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10.05.2022 20:16 Ответить
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Пам'ятаєте хто навесні 2019 р був винен в неврожаї цибулі? Як уся шизоїдна наволоч постила ціниики , вищала та проклинала баригу,який наживається на війні і звичайно ж на цибулі? Зараз ці самі організми не вбачають зв'язку ЗЕ з бензином по 65грн. і війною.
Ета другойє!!
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10.05.2022 19:36 Ответить
В Испании бензин стоит 2.15 евро.это шоб ты понимал
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10.05.2022 20:03 Ответить
А зарплаты в Испании какие Зебобик?
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10.05.2022 20:16 Ответить
Та хай хоть по 10 евро в Испании! В Испании продукт который я выпускаю стоит 30 евро, а я продаю по 7, есть разница??? Или только Беня-фициар должен мне продавать товар по европейским ценам в этой стране? Все должны иметь равные права в Украине, и если продавать бензин по европейским ценам, то все должно быть по европейским ценам здесь!
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10.05.2022 20:34 Ответить
Коли настане час перевірити приватизацію нафтових вишок та ціноутворення???
Завозьте мініНПЗ до кожної вишки та вздовж нафто проводу з Європи. У власності держави, за крадіжки - розстріл, за зниження собівартості - премія
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10.05.2022 22:03 Ответить
Як працює КМ бачать усі. Χεροβο !
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10.05.2022 19:37 Ответить
Кабмін працює, аби каломойше також заробляв і на продажу бензину. Йому автогаза з маржою 150% вже мало.
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10.05.2022 19:44 Ответить
Интересно, какая ж это будет "адекватная нынешним реалиям цена"?
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10.05.2022 19:48 Ответить
40-45 грн
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10.05.2022 19:52 Ответить
Да ладно. Это европейский бенз будет стоить 40-45 грн? Минимум 55.
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10.05.2022 20:24 Ответить
там дуже великі акцизи , того така ціна
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10.05.2022 22:59 Ответить
Польща- 47.35
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10.05.2022 20:03 Ответить
По курсу чорного ринку- 49.88 грн.
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10.05.2022 20:12 Ответить
Давайте швидше- це єдине прохання,
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10.05.2022 19:51 Ответить
як тільки тупа зекоманда всовує своє рило куди-небудь, там зразу трапляється п**дець.
якийсь феномен!
ставте вже реальну ціну, але щоб бензин був, довбні.
інакше воно не працює.
цистерни за дужками.
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10.05.2022 19:55 Ответить
Доручіть це Гетманцеву.
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10.05.2022 20:01 Ответить
Да вы, батенька, изверг!
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10.05.2022 20:53 Ответить
Я вибачаюсь але машин навалом , навіть корки є , це всі так розумію люди запаслися бензином , чи все таки десь є бензин ?
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10.05.2022 20:48 Ответить
Бензин є по талонам, за ринковою ціною.
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10.05.2022 21:15 Ответить
Шмигаль занімаєцца 24/7 бензином, Вова занімаєцца Маріуполем 24/7.
Ще спільного?
Толку-нуль!
Коли ви, *****, перестанете занімацца, а врешті зробите?!
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10.05.2022 20:52 Ответить
 
 