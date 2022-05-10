Кабмин работает, чтобы горючее появилось в достаточном количестве и по адекватной нынешним реалиям цене, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство работает, чтобы горючее появилось в достаточном количестве, и при этом его цена оставалась адекватной нынешним реалиям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все понимают, что есть объективные причины такой ситуации (дефицит горючего – ред.): Россия целенаправленно уничтожает запасы и перерабатывающие возможности в Украине. Поэтому команда Министерства экономики работает 24/7, чтобы преодолеть дефицит для всех потребителей", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
По словам премьера, власти максимально упрощают завоз топлива в Украину, расширяют географию получения такого топлива.
"В частности, речь идет о ввозе горючего из стран Персидского залива, из Азербайджана, с Ближнего Востока. Решением правительства согласовываем сегодня необходимые для этого регламенты. Работаем, чтобы горючее появилось в достаточном количестве, и при этом его цена оставалась адекватной нынешним реалиям", – подчеркнул премьер.
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Ета другойє!!
Завозьте мініНПЗ до кожної вишки та вздовж нафто проводу з Європи. У власності держави, за крадіжки - розстріл, за зниження собівартості - премія
якийсь феномен!
ставте вже реальну ціну, але щоб бензин був, довбні.
інакше воно не працює.
цистерни за дужками.
Ще спільного?
Толку-нуль!
Коли ви, *****, перестанете занімацца, а врешті зробите?!