Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства, - Шмыгаль

Кабинет Министров на заседании 10 мая утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, конфискованные активы россии будут переданы Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина со всеми партнерами ведет работу над Планом обновления нашей страны. Предполагается, что одним из главных источников заполнения Фонда станут конфискованные русские активы и средства.

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