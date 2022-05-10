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Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров на заседании 10 мая утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, конфискованные активы россии будут переданы Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина со всеми партнерами ведет работу над Планом обновления нашей страны. Предполагается, что одним из главных источников заполнения Фонда станут конфискованные русские активы и средства.

Также читайте: Энергорегулятор направит почти 360 млн грн на нужды ВСУ

Кабмин (14035) национализация (238) россия (96246) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+46
Рф, в лице Лаврова обратилась к талибам с просьбой продать ей технику, которую оставили американцы! Но это не весь ******! Ответ талибов: "Мы не продаем военную технику ТЕРРОРИСТАМ!"
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10.05.2022 19:50 Ответить
+36
Потрібно додати також активи всіх гнид та зрадників України...
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10.05.2022 19:49 Ответить
+33
Активи бородатої бабушки Бені коли будете націоналізовувати?
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10.05.2022 19:51 Ответить
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Потрібно додати також активи всіх гнид та зрадників України...
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10.05.2022 19:49 Ответить
особливо коломойші!
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10.05.2022 19:51 Ответить
Обл та газ енерго не забудьте
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10.05.2022 21:54 Ответить
нет у зеленского ни одного зрадника все "при делах"
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11.05.2022 02:23 Ответить
А Облэнерго?
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10.05.2022 19:50 Ответить
пол-энергетики в руках москалей опосредственно...
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10.05.2022 20:08 Ответить
Российские Альфа Банк и банк форвард тоже переходят в собственность Украины?
Альфа работают отделения как ничего не произошло. Неужели добазарились?!

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10.05.2022 19:50 Ответить
А что должно произойти было? Банки вместо банковских услуг после перехода в собственность государства Украина должны были перейти на выращивание картофеля или ещё чего то?
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10.05.2022 19:59 Ответить
Для далеких или тролей - банк должен изменить структуру собственности на благо Украины. Ребрейденг. А далее пусть работает себе
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10.05.2022 20:22 Ответить
Ну изменил и что? Пусть работает или картошку выращивает вы определились?
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10.05.2022 20:26 Ответить
Альфа-банк й досі блокує рахунки українських компаній та фізосіб за допомогу ЗСУ, а влада ніяк не реагує.
До чого тут твая картошка, кацапориле?
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11.05.2022 10:07 Ответить
Попробуйте статью прочесть что теперь будет с альфобанком если рыло вам дозволяе реагировать на печатный текст.
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11.05.2022 13:26 Ответить
Ребре шо?
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10.05.2022 22:28 Ответить
Дык, в Альфу НБУ уже ввёл своё управление
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10.05.2022 22:23 Ответить
Це...добре? Навіть якось не очікував після двох місяців теліпаннь.
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10.05.2022 19:50 Ответить
Да, це неймовірно своєчасно, 8 років війни - то не був привід?
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10.05.2022 21:06 Ответить
Рф, в лице Лаврова обратилась к талибам с просьбой продать ей технику, которую оставили американцы! Но это не весь ******! Ответ талибов: "Мы не продаем военную технику ТЕРРОРИСТАМ!"
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10.05.2022 19:50 Ответить
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10.05.2022 19:53 Ответить
Зачёт!))
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10.05.2022 19:56 Ответить
Це черговий прикол, чи правда? Якщо правда, то залишилось, щоб ще Кім на аналогічний запит відповів кацапам, щось типу "со странами-изгоями не работаю" - і буде повний "комплект"😃
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10.05.2022 20:15 Ответить
баян двух-месячный ..
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11.05.2022 02:25 Ответить
а альфа-банк і упц мп?
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10.05.2022 19:51 Ответить
Альфа банк работают отделения как ничего и не произошло, представляете
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10.05.2022 19:54 Ответить
Активи бородатої бабушки Бені коли будете націоналізовувати?
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10.05.2022 19:51 Ответить
никогда - они кошерные как и альфа-банк
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10.05.2022 19:54 Ответить
И альфа страхование работает
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10.05.2022 19:56 Ответить
Зеленський робить те, що у 2014 повинен був зробити Порошенко
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10.05.2022 19:52 Ответить
А ты що зробив за усі ці роки? Можеш назвати хвилю мобілізації, де воював?
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10.05.2022 19:59 Ответить
у 2014 двіччі ходив у воєнкомат добровольцем. двіччі був посланий воєнкоматом нахрін.
вступив у Київський Легіон (недавно загинув його засновник Святослав Стеценко)
подарив своє власне авто у 2014 нашим воїнам під ДАП вольво-850
волонетрив, відновлював акумулятору фронтовикам
зараз у теробороні, сьогодні були стрільби, стріляли багато, лежачи, з коліна, стоячи і взагалі стріляй як хочеш, задача зрозуміти свій ствол
зброя у мене завжди з собою, вночі під ліжком, чергую на блок-посту
тільки всі прохоботи, коли це все чують, одразу починають плюватись ківном
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10.05.2022 20:08 Ответить
зелёное на тебе и не заметно...
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10.05.2022 20:23 Ответить
госпади трындабол не позорься
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11.05.2022 02:28 Ответить
В телевизоре визжит как резанный поросёнок?
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10.05.2022 20:02 Ответить
Так кроме Порошенко он никого и не арестовывал.
ЖОПЗ братья,Порошенко враг Украины.
Битум везли с Белгорода,на зло врагу.
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10.05.2022 20:23 Ответить
А ты, чтобы не лизнуть не можешь? С 2019-го по 2022 Зеленский наращивал объем торговли с парашей и увеличивал энергетическую зависимость от нее. Это должен был делать Порошенко? Или битум должен был у Луки покупать? Или территории сдавать и разминировать? Ты же в курсе сколько денег потратили только на разминирование Станицы Луганской?
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10.05.2022 20:17 Ответить
Я вибачаюсь, але імпорт із параші в 2018-м був на 8,09 млрд долл. при загальному обсязі імпорта 56,9 млрд, а в 2021-м - відповідно 8.1 млрд при загальному обсязі 72,82 млрд. Ви насправді вважаєте, що Зеля тут щось не таке, як Порошенко, зробив?
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10.05.2022 22:40 Ответить
Якби Порошенко зробив в 2014 те, що зараз робить зєлєнскій, ти б зараз за балтіку платив в рублях, і носив на палці дєдушку 9 травня.
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10.05.2022 21:03 Ответить
ни хрена он не делает только трындит -санкции вводят американцы а твой зе буратина упирался до последнего пока пол страны не разбомбили
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11.05.2022 02:27 Ответить
А почему так долго ждали?для того чтобы кацапы успели вывезти активы?
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10.05.2022 19:52 Ответить
а с суркисами непотопляемыми что? ... власть меняется а эти по губам всем водят уже 30 лет, и никто им даже не предъявил ничего ... жидванское лобби это походу круче чем железный купол
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10.05.2022 19:53 Ответить
Ніби Зеля ветував закон про націоналізацію росіских активів.
Яким тоді чином ? Від балди ? Щоб потім відсудили все взад ?
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10.05.2022 19:57 Ответить
он врет постоянно а лохи верят а потом их в подвалах накрывают
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11.05.2022 02:30 Ответить
Чьи активы,сколько их,где отчётность?
Государство отчитывается перед своими гражданами,а не прикрывается войной,типа это секрет
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10.05.2022 20:00 Ответить
по шлейфу из судебных заседаний в следующие 10 лет узнаем ... что, где и у кого ... если что останится от тихого дербана национализации
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10.05.2022 20:07 Ответить
Практически во всех торговых, офисных и логистических центрах есть доля россиян. Они там, как правило, выступали инвесторами, а наши "люди с возможностями" выступали как решатели земли, админ.вопросов, "крыша" и т.п.
Как думаете: Шмыгаль - это "человек с возможностями"?
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10.05.2022 20:48 Ответить
І єрмак теж?
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10.05.2022 20:04 Ответить
И обязательно конфискацию майна россиян физлиц.
А то у тёши тут знакомая из россии у которой квартира в Харькове так эта гнида звонила ей поначалу и говорила типа потерпите мы вас щас асвабадим и всё время волновалась не разбомбили ли её квартиру её ж асвабадители.
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10.05.2022 20:04 Ответить
логично было бы сначала провести инвентаризацию?, выявить бенефициаров????....
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10.05.2022 20:07 Ответить
Уточните весь списак пожалуйста.
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10.05.2022 20:08 Ответить
только сейчас???? кто то лишнее время портит кислород
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10.05.2022 20:33 Ответить
А борода за работу с медведем будет отвечать?
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10.05.2022 20:36 Ответить
А Вован и Шефири с Ермаком отдадут свою недвигу в Криму?))) Ясно что вдавятся, они же честние криси
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10.05.2022 20:41 Ответить
Найожують стовідсотково, тільки активи з якогось невідомого подання на ухвалу сівошного рнбо і ще уй зна який там має тояти ******* підпис.
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10.05.2022 21:54 Ответить
Сказав Чмигаль, потім подумав і додав: А Держава - це я. Ні, я! - вліз Зєлєбобік. Ну, ми - видушив він, потупивши очі.
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10.05.2022 22:03 Ответить
А чого Гонтарева в гості не заїде. Я і думаю багато інших українцев дамо їй по пиці, за те що долар на три помножила.
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10.05.2022 23:31 Ответить
ой ще один долбодятел який вірить досі в бакс по 8грн,а чого яника не покличеш хай він пояснить скільки млрд той бакс по 8, коштував Державі?
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10.05.2022 23:42 Ответить
 
 