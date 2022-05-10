Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства, - Шмыгаль
Кабинет Министров на заседании 10 мая утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По его словам, конфискованные активы россии будут переданы Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".
"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что Украина со всеми партнерами ведет работу над Планом обновления нашей страны. Предполагается, что одним из главных источников заполнения Фонда станут конфискованные русские активы и средства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Альфа работают отделения как ничего не произошло. Неужели добазарились?!
До чого тут твая картошка, кацапориле?
вступив у Київський Легіон (недавно загинув його засновник Святослав Стеценко)
подарив своє власне авто у 2014 нашим воїнам під ДАП вольво-850
волонетрив, відновлював акумулятору фронтовикам
зараз у теробороні, сьогодні були стрільби, стріляли багато, лежачи, з коліна, стоячи і взагалі стріляй як хочеш, задача зрозуміти свій ствол
зброя у мене завжди з собою, вночі під ліжком, чергую на блок-посту
тільки всі прохоботи, коли це все чують, одразу починають плюватись ківном
ЖОПЗ братья,Порошенко враг Украины.
Битум везли с Белгорода,на зло врагу.
Яким тоді чином ? Від балди ? Щоб потім відсудили все взад ?
Государство отчитывается перед своими гражданами,а не прикрывается войной,типа это секрет
тихого дербананационализации
Как думаете: Шмыгаль - это "человек с возможностями"?
А то у тёши тут знакомая из россии у которой квартира в Харькове так эта гнида звонила ей поначалу и говорила типа потерпите мы вас щас асвабадим и всё время волновалась не разбомбили ли её квартиру её ж асвабадители.