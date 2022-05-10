Россия не дает согласия ни на один из вариантов спасения защитников Мариуполя, - Зеленский

Украина применяет все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для защитников Мариуполя, но Россия пока не дает согласия ни на один из многих предложенных вариантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к парламенту Мальты.

"В Мариуполе до сих пор остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия ни на один из многих предложенных вариантов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина запрашивала у своих партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти и военных, и гражданских. Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, пока нет.

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"Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе в 1942 году британские "Спитфайеры", - подчеркнул президент.

По его словам, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили ход битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату острова.

"И сейчас мы нуждаемся в похожей миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по захвату Украины и других европейских государств. Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", - подчеркнул глава государства.

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