Россия не дает согласия ни на один из вариантов спасения защитников Мариуполя, - Зеленский
Украина применяет все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для защитников Мариуполя, но Россия пока не дает согласия ни на один из многих предложенных вариантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к парламенту Мальты.
"В Мариуполе до сих пор остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия ни на один из многих предложенных вариантов", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина запрашивала у своих партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти и военных, и гражданских. Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, пока нет.
"Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе в 1942 году британские "Спитфайеры", - подчеркнул президент.
По его словам, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили ход битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату острова.
"И сейчас мы нуждаемся в похожей миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по захвату Украины и других европейских государств. Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Логіка ще та) Вибрали Зеленського, тепер вже всі свідки як зелені здають територію оркам, але не забуваємо, що Порох винен в усьому)
Інфа 100%. Порох розмінував на Чонгарі і "про*бав" південь України, недофінансовував армію, розвалив ракетну програму, купляв в РФ і РБ електроенергію і вугілля з окупованих територій, продає під час війни свою кіно-гімнопродукцію Ліпецкої фабрики, поміг Абрамовичу вийти з під санкцій, блокує кримінальні провадження своєму спонсору і роботодавцю Коломойському. За ці злочини Порох повинен сидіти в тюрмі
Или надо шмальнуть по крымскому мосту ?
У наших союзников есть чем.
Партнёров много, но партнёр не может шмальнуть.
На постаревшую Кабаеву ему наплевать.
Ну расскажи людям, что в ваши головы пришло такого гениального, от чего он отказался.
Просто интересно оценить высоту полёта мысли
Ленд-Ліз підписаний то проси літаки й системи ППО Вова, мають надати усе що треба.
Первое. Чтобы скинуть десант, нужно долететь до них по территории контролируемой противником.
Второе. Чтобы провести диверсию такого масштаба, нужны колоссальные ресурсы, как технические так и в живой силе.
И как следствие третье. Никто, от слова совсем, не знает как поведет себя противник, с ядерным оружием, группировку которого прижали к морю и выбор у них умереть или плен.
Да, я знаю: критикуешь - предлагай.
Но это скорее не критика, а констатация факта.
Если такое кто-то может просчитать, то конечно огонь. Но проблема в том, что мы не знаем, просчитывают ли власти не то, чтобы такой вариант, а вообще спасение ребят или тупо балаболят на публику, похоронив их уже давно и предварительно даже заготовив гневные речи обращённые на запад.
що є зараз в наявності.
Щоб у кацапських гоблинів була агонія їх треба знищити процентів хоч би 50 %.
путін дав чіткий наказ захопити Азов у полон разом з ЗСУ, тому тут пряма атака
не спрацює. Більш реальний для порятунку третя сторона типу Туречини, щоб вона
вивезла гарнізон Українскькиї захисників з маріуполя.
А про керченський міст це гарна ідея, може спрацюати.
Что предложить русским в замен - за спасибо они не согласятся, факт
ТОМУ ТЕ ЩО КОЇТЬСЯ З НИМИ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ
Бути Головнокомандуючим це не в КВН грати.
Це ваш прямий обов'язок знайти рішення! у вас в легкому доступі зараз всі світові лідери. Путін відмовляється тут не пройде - потрібно в режимі нонстоп шукати того чи те, що допоможе вивести людей! Військові роблять свою роботу, а ви , будь ласка, зробіть свою!!!
Обіцяйте Ердогану що хочете, хоч Крим в оренду на 50 років, лише нехай вивезе азовців із Маріуполя.
Підключайте українську діаспору по всьому світу.
Беріть побільше полонених і як тільки можете. Не до толерантності зараз.
Якщо "Азов" влада кине, інші азовці після війни знищать владу.
А ми, дурнІ, тішимося з "***********" допомоги Заходу й "вірте у ЗСУ"?
https://youtu.be/qGtWSQliTLA
Аааааааа, може це фейк й "не розганяйте зраду"???
Таке враження, що цих "Маріуполів" у нас ДЕСЯТКИ.
До влади приходять зручні смоктуни, виховані старшими сиоктунами - ніякої волі (крім собі в кишеню) та системного мислення зазвичай не спостерігається.