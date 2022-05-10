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Россия не дает согласия ни на один из вариантов спасения защитников Мариуполя, - Зеленский

зеленський

Украина применяет все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для защитников Мариуполя, но Россия пока не дает согласия ни на один из многих предложенных вариантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к парламенту Мальты.

"В Мариуполе до сих пор остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия ни на один из многих предложенных вариантов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина запрашивала у своих партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти и военных, и гражданских. Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, пока нет.

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"Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе в 1942 году британские "Спитфайеры", - подчеркнул президент.

По его словам, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили ход битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату острова.

"И сейчас мы нуждаемся в похожей миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по захвату Украины и других европейских государств. Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", - подчеркнул глава государства.

Смотрите также: Полк "Азов" показал фото раненых бойцов на "Азовстали": Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них?. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Мариуполь (5726)


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Топ комментарии
+86
Помни ЗЕмразь,Мариуполь на твоей совести и нечего виноватыми делать всех кроме себя
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10.05.2022 20:10 Ответить
+77
-если бы я был президентом когда отбирали Крым,мы бы там все легли но Крым бы не отдали
-а за Херсон и Марик,легли бы?
-нее,Херсон ми просто ********
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10.05.2022 20:18 Ответить
+59
***** у очі зазирни ще раз... Може щось побачиш...
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10.05.2022 20:10 Ответить
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Ну дык "разминирован тировали дороги".Что не ясно?
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11.05.2022 10:13 Ответить
Именно его действия привели к тому что мы выбрали Зеленского !

Логіка ще та) Вибрали Зеленського, тепер вже всі свідки як зелені здають територію оркам, але не забуваємо, що Порох винен в усьому)
Інфа 100%. Порох розмінував на Чонгарі і "про*бав" південь України, недофінансовував армію, розвалив ракетну програму, купляв в РФ і РБ електроенергію і вугілля з окупованих територій, продає під час війни свою кіно-гімнопродукцію Ліпецкої фабрики, поміг Абрамовичу вийти з під санкцій, блокує кримінальні провадження своєму спонсору і роботодавцю Коломойському. За ці злочини Порох повинен сидіти в тюрмі
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10.05.2022 21:55 Ответить
За кого голосував?
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10.05.2022 21:47 Ответить
перший тур - Ярош, другий не ходила.
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10.05.2022 22:16 Ответить
мужчіна разрєшенія нє спрашиваєт
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10.05.2022 22:10 Ответить
мужчіни дєляцца на тєх каму ніззя і тєх, хто нє спрашиваєт
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10.05.2022 22:11 Ответить
Надо ставить рашистов перед фактом: или - или будет хуже.
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10.05.2022 22:14 Ответить
йа п дав залп по... Воронєжу. Зі всього шо є
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10.05.2022 22:16 Ответить
Пентагон щойно розповсюдив такий підсумок військової допомоги США, наданої Україні:

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11.05.2022 09:49 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/11-may-the-pentagon-just-distributed-this-rundown-of-us-military
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11.05.2022 09:53 Ответить
тра' щось несподіване та цинічне. Ото як дєвачка здорованя по ґалоґєнам, або в глаз... давід ґоліафа - точним ударом
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10.05.2022 22:19 Ответить
Калина якось казав: в Україні щонайменше десять мільйонів здатних до зброї - то хіба не можна розблокувати Маріуполь. Кстаті, заодно і знести повністю кацапську заразу з України
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10.05.2022 22:21 Ответить
Деблокада "Азова" заодно може вирішити швидко долю України та швидко завершити цю війну
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10.05.2022 22:22 Ответить
Может Медведчука по законам военного времени поставить к стенке ?
Или надо шмальнуть по крымскому мосту ?
У наших союзников есть чем.
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10.05.2022 22:13 Ответить
А с кем Украина имеет военный союз ?
Партнёров много, но партнёр не может шмальнуть.
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11.05.2022 01:11 Ответить
Відвлекли на Азов, а самі тихенько готують ще щось. Земля ще наша? Бабло перемагає.
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10.05.2022 22:13 Ответить
Викрасти Кабаєву, мішок на голову - і в підвал. Тоді нехай думають.
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10.05.2022 22:14 Ответить
Путин спец по мальчуганам.
На постаревшую Кабаеву ему наплевать.
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10.05.2022 22:17 Ответить
Кабаєва то захист від ЯЗ.
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11.05.2022 00:01 Ответить
Кто виновен в сдаче Мелитополя и Херсона, того нужно расстрелять немедленно! Кто виновен в допущение этого окружения должны быть расстреляны! Это предательство, даже не не компетентность, это предательство и нужно карать смертью по равнозначности преступления!
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10.05.2022 22:15 Ответить
Они в бункере прячутся всей зеленой шоблой
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11.05.2022 12:39 Ответить
так дипломатія - це не клянчити, а висувати підготовлені пропозиції. Добрим словом та кольтом, *****!
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10.05.2022 22:25 Ответить
шо **** не виходить по середині зійтись...
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10.05.2022 22:44 Ответить
от шо для ***** найболючіше? Туди вгатити
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10.05.2022 22:48 Ответить
офис пройоба " применяет все возможные дипломатические инструменты для очередного пройоба
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10.05.2022 22:50 Ответить
Все буде україна.
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10.05.2022 23:07 Ответить
Пробачте, а вiн що правда постiйно обкурений чи просто iдiот - хто ж дасть згоду на порятунок Героiв, якi порушили всi вашi з путiним плани по здачi краiни? А куди списати тисячi цивiльних, особливо дiтей?
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10.05.2022 23:14 Ответить
То есть ты и твои помощники **********, а теперь предлагаете варианты ?
Ну расскажи людям, что в ваши головы пришло такого гениального, от чего он отказался.
Просто интересно оценить высоту полёта мысли
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10.05.2022 23:32 Ответить
Невже неможна 5 байрактарів туди щоб рознесли кацапов !!!
Ленд-Ліз підписаний то проси літаки й системи ППО Вова, мають надати усе що треба.
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11.05.2022 00:02 Ответить
Для розблокування Маріуполя потрібні не дипломатичні, а фізичні варіанти.
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11.05.2022 00:42 Ответить
Нужно скидывать вертолетами и самолетами десант на Мариуполь на подмогу и с техникой и припасами и вооружением. Кругом должны по улицам быть ВСУ с джавелинами и NLAW и тогда можно изнутри переломить ситуацию! А в это время нужно взорвать мосты в Крым все и тот, что с России в Крым и те, что в Херсон с Крыма и массировано идти всеми силами в атаку вдоль побережья и нападать со всех сторон и со стороны Одессы и Николаева и со стороны Кривого Рога и Запорожья и со стороны Донбасса и Харькова. И все делать одновременно, чтобы у орков началась агония. Ибо они будут прижаты спиной к морю и отходить некуда и у них будет только выход сдохнуть или в плен!
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11.05.2022 01:26 Ответить
Идея возможно и хорошая, но

Первое. Чтобы скинуть десант, нужно долететь до них по территории контролируемой противником.
Второе. Чтобы провести диверсию такого масштаба, нужны колоссальные ресурсы, как технические так и в живой силе.
И как следствие третье. Никто, от слова совсем, не знает как поведет себя противник, с ядерным оружием, группировку которого прижали к морю и выбор у них умереть или плен.

Да, я знаю: критикуешь - предлагай.
Но это скорее не критика, а констатация факта.
Если такое кто-то может просчитать, то конечно огонь. Но проблема в том, что мы не знаем, просчитывают ли власти не то, чтобы такой вариант, а вообще спасение ребят или тупо балаболят на публику, похоронив их уже давно и предварительно даже заготовив гневные речи обращённые на запад.
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11.05.2022 02:09 Ответить
Красива казка. Щоб створити таку атаку треба ще 10 дивізій ЗСУ включно з тими
що є зараз в наявності.
Щоб у кацапських гоблинів була агонія їх треба знищити процентів хоч би 50 %.
путін дав чіткий наказ захопити Азов у полон разом з ЗСУ, тому тут пряма атака
не спрацює. Більш реальний для порятунку третя сторона типу Туречини, щоб вона
вивезла гарнізон Українскькиї захисників з маріуполя.
А про керченський міст це гарна ідея, може спрацюати.
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11.05.2022 02:37 Ответить
Да, самый реалистичный план - это третья сторона, но

Что предложить русским в замен - за спасибо они не согласятся, факт
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11.05.2022 16:55 Ответить
Але росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів", - сказав Зеленський. Джерело:
ТОМУ ТЕ ЩО КОЇТЬСЯ З НИМИ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ
Бути Головнокомандуючим це не в КВН грати.
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11.05.2022 02:31 Ответить
чому зупинились 'хлапкі' на московії? за кожен день облоги окупації України в москалів НА ЇХ ЗЕМЛІ щось має взриватись і згорати!!!
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11.05.2022 03:55 Ответить
Турция или страни Нато только перекроют вивоз нефти, сразу випустят!!!!!!!!
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11.05.2022 05:36 Ответить
а не пришло ли время начать кошмарить все приграничные области мокшанщины?
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11.05.2022 05:59 Ответить
"Бомбити" хлопців бк з Байрактарів не пробували???
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11.05.2022 06:20 Ответить
А в очі Ху.лу подивитися? Ну як варіант?
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11.05.2022 09:02 Ответить
Якраз ваша задача,пане президенте , і полягає в тому щоб знайти ці важелі впливу на путіна і врятувати наших Захисників. Якщо ви вирішили стати президентом воюючої держави- то вмійте вирішувати відповідні задачі.
Це ваш прямий обов'язок знайти рішення! у вас в легкому доступі зараз всі світові лідери. Путін відмовляється тут не пройде - потрібно в режимі нонстоп шукати того чи те, що допоможе вивести людей! Військові роблять свою роботу, а ви , будь ласка, зробіть свою!!!
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11.05.2022 09:06 Ответить
Не має там важелів. Зрозумійте, мета Ху.ла їх усіх вбити. Решта, його не цікавить.
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11.05.2022 09:15 Ответить
В голові пана презедента війна вже закінчилась...десь посередині
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11.05.2022 16:45 Ответить
Віддайте за азовців усіх російських полонених і насамперед льотчиків.
Обіцяйте Ердогану що хочете, хоч Крим в оренду на 50 років, лише нехай вивезе азовців із Маріуполя.
Підключайте українську діаспору по всьому світу.
Беріть побільше полонених і як тільки можете. Не до толерантності зараз.
Якщо "Азов" влада кине, інші азовці після війни знищать владу.
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11.05.2022 09:57 Ответить
Щось не бачив ЖОДНОГО коментаря українських "лампасоносців" (орденоносців, "пільгоносців", "нагородоносців") на цей лютий пиз...ець!!!
А ми, дурнІ, тішимося з "***********" допомоги Заходу й "вірте у ЗСУ"?
https://youtu.be/qGtWSQliTLA

Аааааааа, може це фейк й "не розганяйте зраду"???
Таке враження, що цих "Маріуполів" у нас ДЕСЯТКИ.
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11.05.2022 10:06 Ответить
Тверезий комент!
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11.05.2022 17:03 Ответить
Яке ж воно тупореле, кончене та їбануте
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11.05.2022 10:08 Ответить
Прямо скажіть що буде 10000 трупів у мацкві якщо не дадуть врятувати захисників Маріуполя.
До влади приходять зручні смоктуни, виховані старшими сиоктунами - ніякої волі (крім собі в кишеню) та системного мислення зазвичай не спостерігається.
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11.05.2022 15:31 Ответить
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