Кабмин предлагает Раде внедрить мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду в период военного положения, - Шмыгаль

Кабинет Министров подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов не актуально", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также, по словам премьера, в рамках этих законопроектов будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановление.

Также читайте: Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства, - Шмыгаль