РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
1 704 14

Кабмин предлагает Раде внедрить мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду в период военного положения, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов не актуально", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также, по словам премьера, в рамках этих законопроектов будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановление.

Также читайте: Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства, - Шмыгаль

Кабмин (14035) тарифы (1892) Повышение тарифов (56) Шмыгаль Денис (2726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
За дороги забыли...
показать весь комментарий
10.05.2022 20:34 Ответить
+5
Неплохо бы и на хлеб. В военных условиях в Одессе разница между хлебзаводовскими магазинами и сетевыми составляет до 30%. А деньги у граждан - подсохли.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:50 Ответить
+4
а популистам главное тарифы... они ещё думают про выборы
показать весь комментарий
10.05.2022 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нема слів
показать весь комментарий
10.05.2022 20:26 Ответить
А коли буде ревізія ціноутворення тарифів?
показать весь комментарий
10.05.2022 21:42 Ответить
а популистам главное тарифы... они ещё думают про выборы
показать весь комментарий
10.05.2022 20:33 Ответить
За дороги забыли...
показать весь комментарий
10.05.2022 20:34 Ответить
Поздоровляю! Газ, тепло та воду чекає доля пального.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:40 Ответить
ВООБЩЕ ТАКОЕ ПРАВО МОГЛИ И В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОПИСАТЬ И НЕ ТОЛЬКО ТАРИФЫ ЖКХ УСЛУГИ НО И ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА ГРУППА ТОВАРОВ ХЛЕБ МОЛОКО ЯЙЦА КОЛБАСА 1 СОРТА КУРЯТИНА КАРТОФЕЛЬ И ПРОЧЕЕ СПИСОК ДОДАТОК....... ВСЕ РАВНО УКАЗ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РАДЫ...и отдельно Закон проработать сразу.... а не Постанову о приостановлении повышений цен на ЖКХ продовольствие лекарства топливо проезд в транспорте ж.д. билеты автобусы среднего дальнего следования.. и на услуги Центров админ-услуг и услуг Полиции бывшее ГАИ..
показать весь комментарий
10.05.2022 20:43 Ответить
А за електроенергію напевно не на часі бо її можливо продавати в ЄС.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:45 Ответить
Неплохо бы и на хлеб. В военных условиях в Одессе разница между хлебзаводовскими магазинами и сетевыми составляет до 30%. А деньги у граждан - подсохли.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:50 Ответить
хорошо бы..
но и за тех у кого нет уже ничего...совсем ничего - помните!!!
показать весь комментарий
10.05.2022 20:55 Ответить
Повернення у дев'яності, історія збагачення олігархів повторюється. Уряд куплятиме газ за кордоном, продаватиме його Бені по замороженому низькому тарифу, Беня знов продаватиме газ за кордон, а українці дивитимуться зелений телемарафон на сорока каналах.
показать весь комментарий
10.05.2022 21:10 Ответить
О, це щоб не тільки з пальним бул проблеми? Пеню не нараховують, відключень не роблять - хто не може той не платить. Навіщо заморожувати тарифи?
показать весь комментарий
10.05.2022 21:29 Ответить
А нам водоканал комунальний з 1 травня нараховує 20грн абонентської плати щомісячно, навіть якщо на лічильнику не круте, бо в квартирі не живуть.
показать весь комментарий
10.05.2022 22:48 Ответить
 
 