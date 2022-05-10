Кабмин предлагает Раде внедрить мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду в период военного положения, - Шмыгаль
Кабинет Министров подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов не актуально", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также, по словам премьера, в рамках этих законопроектов будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановление.
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