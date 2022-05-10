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Байден обвинил Путина в повышении цен на топливо и продукты в США

байден

Президент США Джо Байден обвинил Владимира Путина в росте цен на топливо и продукты на американском рынке. Он также отметил, что Вашингтон ищет возможность вернуть украинское зерно на мировые биржи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"В марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на продукты у нас", – сказал Байден.

Американский президент заявил, что США сейчас находятся в самом сильном положении и способны справиться с инфляцией. По его словам, снизить цены на продукты в мире вполне реально. Байден добавил, что в Украине находится около 20 млн тонн зерна, и их вывод на мировые рынки будет способствовать снижению цен.

"Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок", – подчеркнул Байден.

Читайте также: Из-за войны в Украине цены на продукты рекордно растут во всем мире, – FAO

Автор: 

Байден Джо (2795) продукты (1532) путин владимир (31568) повышение цен (39)


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Топ комментарии
+22
Щоб там не казали, але це приклад справжньої самодостатньої держави. Україна не тільки, не просить продовольства, але щей годує пів світу, одночасно воюючи з однією із найбільших армій світу. Разюча відмінність порівняно із африканськими і азіатськими країнами, які не маючи війни голодують і просять про допомогу.
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10.05.2022 21:00 Ответить
+14
Тому що пора зрозуміти що це йде світова війна,ця війна зачепить кожного на планеті,Україна не здастся,а НАТО все рівно рано чи пізно прийдеться відкривати другий фронт,шкода лише що багато Українців загине до того,як усі це зрозуміють
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10.05.2022 20:54 Ответить
+14
И чернозем весь вывезут. Там ещё это в методичке, не забывай
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10.05.2022 21:06 Ответить
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До кінця війни - про внутрішню політику мовчок. :-|
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10.05.2022 20:54 Ответить
я теж намагаюсь мовчати
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10.05.2022 21:15 Ответить
Тому що пора зрозуміти що це йде світова війна,ця війна зачепить кожного на планеті,Україна не здастся,а НАТО все рівно рано чи пізно прийдеться відкривати другий фронт,шкода лише що багато Українців загине до того,як усі це зрозуміють
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10.05.2022 20:54 Ответить
Дегандонизація кацапів на чолі з ****** триває.
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10.05.2022 20:57 Ответить
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10.05.2022 22:33 Ответить
Щоб там не казали, але це приклад справжньої самодостатньої держави. Україна не тільки, не просить продовольства, але щей годує пів світу, одночасно воюючи з однією із найбільших армій світу. Разюча відмінність порівняно із африканськими і азіатськими країнами, які не маючи війни голодують і просять про допомогу.
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10.05.2022 21:00 Ответить
Самодостатністю навіть не пахне, а от тупість самазакоханих українців - у кожному другому коменті.
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11.05.2022 10:11 Ответить
Уже только за это путлер заработал два пожизненных срока
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10.05.2022 21:01 Ответить
Ты даун, он прививает ненависть американцев к твоему недофюреру. Для чего? Для того что бы ********* его и твою гнилую бензоколонку
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10.05.2022 21:05 Ответить
смысл лендлиза в обмене оружия на украинское зерно?
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10.05.2022 21:04 Ответить
И чернозем весь вывезут. Там ещё это в методичке, не забывай
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10.05.2022 21:06 Ответить
неее смысл лендлиза в дистанционной войне до последнего кацапа, а потом, сержан джонсон просто прийдёт и помочится на трупы орков, приблизительно вот так:
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10.05.2022 21:57 Ответить
Що,що... Вводиш в чорне море пару есмінців і пускаєш зерно з одеського порту
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10.05.2022 21:05 Ответить
Вполне возможно, что так он готовит американский народ к этому шагу
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10.05.2022 21:07 Ответить
Возможно, может быть данный шаг приведет к большим проблемам. Плешивый гном просто сольется, сдаст и Крым, и Донбасс. Но своим оркам тупоголовым скажем, что на нас напал весь мир под управлением США, а у нас предатели, изменники Родины, они во всем виноваты, грязные коррупционеры, вот сейчас порвем их на куски и заживем. В санкции не верю, их по многим фронтам фактически нет, так как способов обхода просто десятки. И снова будет война. Байден, кстати, от своих советников получает ту же самую информацию перед принятием решения. Что нельзя Путину оставить власть, надо его так унизить, чтобы он ее утратил.
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10.05.2022 21:11 Ответить
Это мысль. Вместе с ленд лизом вспомнить морские конвои PQ , которые и доставляли все грузы из США в СССР.
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10.05.2022 21:32 Ответить
Добре, що Байден каже про такі речі, бо багато хто у Європі і досі звинувачує Україну як у війні, так і у підвищенні цін на харчі та комунальні послуги. Світовій спільноті все ж таки доводиться нагадувати та пояснювати, хто усе це створив та хто у цьому винен. Ця війна зачепить усіх, саме цього ***** і хотіло.
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10.05.2022 21:07 Ответить
Цікаво, подорожчають Італійські макарони, французькі булочки та білоруська молочка цього року?
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10.05.2022 21:10 Ответить
Тим часом на Мадярщині ОЙ КЄК Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив труднощі Угорщини з відмовою від російської нафти тим, що у неї немає виходу до моря - як до Тріанонського мирного договору; Хорватія після цього нагадала Будапешту про неприпустимість територіальних претензій
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10.05.2022 21:12 Ответить
Йосип Байден зараз ще трохи розігріється і оголосить нарешті пуйлостан державою-терористом.
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10.05.2022 21:17 Ответить
Байден. "Tomahawk" в руках ЗСУ допоможе США швидко вирішити проблему. А якщо до ракет добавити хоч один, але краще два, есмінця класу " Arleigh Burke ", то інфляція не тільки в США, а й у всьому світі знизиться.
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10.05.2022 22:58 Ответить
Ну, головне, що не єдина хвороба в світі і "боротьба" з нею.
Бо інфляція пішла вгору з листопада 2021.
А ціни на продукти росли вже з літа.
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10.05.2022 23:54 Ответить
 
 