Трое жителей Донбасса погибли от российских обстрелов, еще трое получили ранения, - Кириленко

10 мая вследствие обстрелов российских оккупантов погибли трое жителей Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, несчастья случились в Марьинке, Авдеевке и Калиново.

"Еще три человека получили ранения. Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

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