Трое жителей Донбасса погибли от российских обстрелов, еще трое получили ранения, - Кириленко
10 мая вследствие обстрелов российских оккупантов погибли трое жителей Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, несчастья случились в Марьинке, Авдеевке и Калиново.
"Еще три человека получили ранения. Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль