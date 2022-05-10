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Новости Агрессия России против Украины Война
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10 мая на Восточном направлении отбиты 4 атаки, уничтожены 260 оккупантов, 4 танка, 4 единицы бронетехники, 4 САУ и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала информацию о ситуации на фронте 10 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В течение суток, 10 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки. Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 260; танков – 4; БТР – 2; БМП – 2; САУ – 4; АТТ – 7; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 9 мая отбиты 8 атак россиян, уничтожены до 250 оккупантов, 13 танков, 11 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

техника (1753) ВСУ (6700)


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Топ комментарии
+20

Заздравная песня - погребальный гимн для орков.
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10.05.2022 21:03 Ответить
+20
Трохи жалко, що ***** на подарунок к дєвятамая трохи до 200 літаків не дотягли, а тільки 199. Мабуть кацапня спеціально не залітала, щоб цього не трапилось. ***** ж любить парні числа та і число 200 для кацапів символічно б виглядало... Слава ВСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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10.05.2022 21:06 Ответить
+15
Хлопцы, Спасибо. Делайте работу с холодной головой. Вы нужны живыми. Будьте осторожны. Хай бог помагає.
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10.05.2022 21:06 Ответить
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Заздравная песня - погребальный гимн для орков.
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10.05.2022 21:03 Ответить
Гімн просто супер і головне реальний
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10.05.2022 21:41 Ответить
Трохи жалко, що ***** на подарунок к дєвятамая трохи до 200 літаків не дотягли, а тільки 199. Мабуть кацапня спеціально не залітала, щоб цього не трапилось. ***** ж любить парні числа та і число 200 для кацапів символічно б виглядало... Слава ВСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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10.05.2022 21:06 Ответить
З приводу нестачі літаків.

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10.05.2022 21:18 Ответить
Хлопцы, Спасибо. Делайте работу с холодной головой. Вы нужны живыми. Будьте осторожны. Хай бог помагає.
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10.05.2022 21:06 Ответить
Мабуть добряче сьогодні відстрелювали тих орків, що через понтон Сіверського Донця змогли переправитись, перед тим, як його було знищено.
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10.05.2022 21:08 Ответить
Видно гаубиці вже розгорнули))
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10.05.2022 21:08 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/10/7345326/ Украинская правда со ссылкой на AFP News Agency
Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли cейчас РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.
https://nv.ua/opinion/rossiya-vyvodit-voyska-iz-sirii-kak-eto-povliyaet-na-voynu-v-ukraine-poslednie-novosti-50240941.html «Новое время»
Россия выводит войска из Сирии и что это изменит..В зависимости от того, как будут разворачиваться события в Украине, будет меняться и ситуация на Ближнем Востоке. Вывод российских войск из Сирии - это первые признаки и последствия тех драматических изменений, которые произошли за 2,5 месяца войны в Украине.
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10.05.2022 21:10 Ответить
Схоже уже пішки атакують. Без техніки.
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10.05.2022 21:10 Ответить
На жаль.. не скоро.
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10.05.2022 22:25 Ответить
260 тушек на 4 атаки - значит мясо уже не подготовленное\в основном...\ пошло в ход...\мнение...\
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10.05.2022 21:17 Ответить
На сотню орків один танк - техніка реально закінчується, можна брати Бєлгород і міняти на Маріуполь.
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10.05.2022 21:21 Ответить
ну поручаем тебе это ответственное задание...
сходи сфоткай - отчитаешься здесь...
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10.05.2022 21:43 Ответить
Я в **** з коментарів, одним треба щоб були відео як працює новітня зброя яку нам передали, іншим треба фото орків. ХОЧЕТЕ ПОБАЧИТИ - ГОУ ТУ ЗЕ ФРОНТ
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10.05.2022 21:56 Ответить
Фігасе свинопсин стільки денацифікували!!!!
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10.05.2022 21:29 Ответить
Чергова партія орків , заадяки нашим мужнім Героям , потрапили до пекла і це душу гріє
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10.05.2022 21:37 Ответить
попали домой...)
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10.05.2022 21:42 Ответить
-2600 орків зовсім чимала партія пішла в землю
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10.05.2022 21:44 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:22 Ответить
 
 