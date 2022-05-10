10 мая на Восточном направлении отбиты 4 атаки, уничтожены 260 оккупантов, 4 танка, 4 единицы бронетехники, 4 САУ и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала информацию о ситуации на фронте 10 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "В течение суток, 10 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки. Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 260; танков – 4; БТР – 2; БМП – 2; САУ – 4; АТТ – 7; БПЛА – 2".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 9 мая отбиты 8 атак россиян, уничтожены до 250 оккупантов, 13 танков, 11 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"
Топ комментарии
+20 Иллария Соняшникова
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+20 Sharikoff
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+15 Джохар Перильдович Мафусаилов
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Заздравная песня - погребальный гимн для орков.
Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли cейчас РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.
https://nv.ua/opinion/rossiya-vyvodit-voyska-iz-sirii-kak-eto-povliyaet-na-voynu-v-ukraine-poslednie-novosti-50240941.html «Новое время»
Россия выводит войска из Сирии и что это изменит..В зависимости от того, как будут разворачиваться события в Украине, будет меняться и ситуация на Ближнем Востоке. Вывод российских войск из Сирии - это первые признаки и последствия тех драматических изменений, которые произошли за 2,5 месяца войны в Украине.
сходи сфоткай - отчитаешься здесь...
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.