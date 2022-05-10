10 мая на Восточном направлении отбиты 4 атаки, уничтожены 260 оккупантов, 4 танка, 4 единицы бронетехники, 4 САУ и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала информацию о ситуации на фронте 10 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В течение суток, 10 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки. Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 260; танков – 4; БТР – 2; БМП – 2; САУ – 4; АТТ – 7; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 9 мая отбиты 8 атак россиян, уничтожены до 250 оккупантов, 13 танков, 11 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"