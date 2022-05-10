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Новости Война
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С начала суток отбито 12 атак врага, у оккупантов уничтожено 12 танков, 19 единиц бронированной техники и вертолет Ми-24, - пресс-центр ОС

війна

В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+26
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10.05.2022 21:17 Ответить
+8
Пуйло зажав двохсотий літак, гнида.
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10.05.2022 21:25 Ответить
+5
Опа, м777 работают
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10.05.2022 21:27 Ответить
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10.05.2022 21:17 Ответить
Опа, м777 работают
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10.05.2022 21:27 Ответить
Так точно. По моим сведениям пока только на Харьковском направлении. Но моя инфа недельной давности. Так что сейчас может уже и на других направлениях тоже
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10.05.2022 21:28 Ответить
https://youtu.be/NhsK5WExrnE
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10.05.2022 21:30 Ответить
Proj. M107 - Projectile M107 - снаряд калибра 155 мм, используется в том числе, для стрельбы из гаубиц М177 и прочих НАТОвских орудий.
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10.05.2022 21:30 Ответить
Нам бы ексакалибуры тысяч так 100
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10.05.2022 21:33 Ответить
1. Игрушки эти очень дорогие.
2. Ими стрелять может только модификациии М777А1 и М777А2. Поставили ли их Украине - мне неизвестно.
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10.05.2022 21:38 Ответить
а 2 есть но там профи осваивают их
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10.05.2022 21:42 Ответить
Якши
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10.05.2022 22:08 Ответить
Опять наши стали сбивать вертолеты. Одно время оленеводы их стали беречь, а сейчас это уже больше похоже на вынужденное применение и соответственно потери.
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10.05.2022 21:23 Ответить
Пуйло зажав двохсотий літак, гнида.
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10.05.2022 21:25 Ответить
Возможно шаманы ему сказали, что если число сбитых будет 199 то он победит НАТО.
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10.05.2022 21:29 Ответить
Я аж відкоркую щось міцне до этого ювілею.
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10.05.2022 22:33 Ответить
А я не став чекати.
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11.05.2022 00:34 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:24 Ответить
 
 