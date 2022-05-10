С начала суток отбито 12 атак врага, у оккупантов уничтожено 12 танков, 19 единиц бронированной техники и вертолет Ми-24, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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2. Ими стрелять может только модификациии М777А1 и М777А2. Поставили ли их Украине - мне неизвестно.
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.