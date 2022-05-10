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Новости Агрессия России против Украины Война
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Плен для бойцов "Азова" будет означать смерть в муках, - бывшие пленники Кремля записали видео в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО

Бывшие пленники Кремля записали видео в поддержку защитников Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на канале "Национального корпуса".

"Бывшие пленники Кремля записали видео, в котором объясняют, почему для военного гарнизона, находящегося на "Азовстали", российский плен будет означать смерть в мучениях. Люди, пережившие плен оккупантов, рассказывают о пытках и насилии, которые применяли россияне к пленным.

Военный медик из "Азовстали" Евгений Чуднецов попал в плен в 2015 году, пробыл там 3 года: "Применяли электрический ток, аппарат "Тапик", пытки водой и плоскогубцами вырвали все зубы. Но мне повезло, что я не попал в концлагерь "Изоляция".

Активист Владислав Овчаренко был арестован т.н. МГБ "ЛНР" в 2016 году, пробыл в плену больше года: "Это ежедневное насилие, пытки, угрозы расправы над близкими. Многие из того подвала так и не вышли".

Журналистка Мария Варфоломеева попала в плен в 2015 году, где находилась больше года: "Я видела, как российские военные издеваются над гражданскими людьми: ломают пальцы, ребра, бьют током. Но то, как они обращаются с украинскими военными, несравненно хуже. Нельзя надеяться на то, что, попав в фильтрационные лагеря или сдавшись в плен, они останутся в живых, кроме того, их жизнь будет ужасной после пыток".

Крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов был задержан ФСБ в оккупированном Крыму в 2018 году, его пытали, заставляя подписать признание, полгода отсидел в СИЗО: "Мы не должны дать шансов врагу взять в плен защитников Мариуполя. Призываем мир: давайте остановим это!"

Автор: 

плен (2636) Азов (802) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+54
Зе-зрадник їх приговорив до цього, коли здав південь без єдиного пострілу.
П.С. до хлопців з тероборони Херсона, які єдині стали на захист свого міста і загинули за нього з одними автоматами проти танків і бтр(коли зечмо виводило війська з півдня) мої слова не відносятся.
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10.05.2022 21:26 Ответить
+48
Нажаль, це правда. Хлопці і дівчата мають боротися до деблокади. Якщо вже влада проїбала південь і допустила оточення Маріуполя, то нехай хоч зараз почнуть щось робити.
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10.05.2022 21:24 Ответить
+38
Уточним. Это не про@б, это государственная измена на высшем уровне. Так правильно нужно сформулировать. Минные поля сами собой не разминируются. А главный "про@бщик" сидит в кресле верховного и делает вид, что не понимает о чем ему говорят.
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10.05.2022 22:15 Ответить
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Нажаль, це правда. Хлопці і дівчата мають боротися до деблокади. Якщо вже влада проїбала південь і допустила оточення Маріуполя, то нехай хоч зараз почнуть щось робити.
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10.05.2022 21:24 Ответить
Ну так нехай наші "Пройобщики" їдуть замість українських воїнів!
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10.05.2022 21:26 Ответить
Уточним. Это не про@б, это государственная измена на высшем уровне. Так правильно нужно сформулировать. Минные поля сами собой не разминируются. А главный "про@бщик" сидит в кресле верховного и делает вид, что не понимает о чем ему говорят.
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10.05.2022 22:15 Ответить
та перестаньте, хіба головний буде пів дня літати, щоб якомусь завхозу з ОПи, бутерброди завезти???
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10.05.2022 22:35 Ответить
Наш верховий про*общик пропонував Медведчука на обмін, до речі за нього взагалі нічого не чути. Хай спробує на обмін запропонувати "першу ляду", якщо він такий відчайдух у відосиках)
Поки що він тільки здав територію, а от заради чого і в якій кількості...

А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити: заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо потрібно буде, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир.
https://ipress.ua/news/zelenskyy_gotovyy_na_vse_zarady_myru_na_donbasi_291162.html
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10.05.2022 23:04 Ответить
Зе-зрадник їх приговорив до цього, коли здав південь без єдиного пострілу.
П.С. до хлопців з тероборони Херсона, які єдині стали на захист свого міста і загинули за нього з одними автоматами проти танків і бтр(коли зечмо виводило війська з півдня) мої слова не відносятся.
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10.05.2022 21:26 Ответить
Так, згідно з арістфічєм, там була, просто, значна перевага коцапів, і.....ніякої зради. Ну, карта так лягла, видно, топографічна.
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10.05.2022 23:09 Ответить
Люся, широка глотка, що "заробляє" гландами... Щоб воно хоч на четвертину так працювало як імітує в хвалебних одах... Якщо б не жорстОПа конкуренція то б відосики пиляв та з дЄрьмаком у палаті з короною лизав.
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11.05.2022 00:31 Ответить
Читаю новини щогодини.Є багато про втрати ворога але нема про маріупольських спартанців.Невже не розуміють в Києві,що ніяких домовленостей з москалями щодо азовців виконано не буде.Припустим що домовляться про ту... слово забув,й що ?їх впритул розстріляють,а скажуть всім якусь ідіотську версію.Не їх треба звільняти,а проривати фронт в їх напрямку,й бажано зі обох боків від Маріуполя,щоб зробити широкий коридор і більше ніколи не дати ворогові зійтися.Одних гнати до Криму ,а інших до ростова.Це лиш теорія диванного вояки,але так би мало думати командування.Можливо й думають,й щось роблять,але ми про це не можемо знати аж до перемоги українців.Пане Залужний,зробіть неможливе.
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10.05.2022 21:36 Ответить
Можливо зараз Україні час використати мову ультиматуму. Якщо кацапи не відкриють коридор для виходу тоді ми починаємо якісь дуже жахливі дії, наприклад в Криму або будь якому кацапському місті. Міжнародне право не працює, Гуманізм це не про них. А от страх це саме для кацапів. Це їх природне середовище.
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10.05.2022 21:37 Ответить
я думал ты скажешь, что если они не выпустят Украинцев с Мариуполя, то Украина начинает убивать пленных русских.
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10.05.2022 21:49 Ответить
офис пройоба - это мем для общего употребления. Лучше и точнее не скажешь..Тем более, что это они самси о себе сказали...
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10.05.2022 22:42 Ответить
Вован за всё берётся смело,
всё превращается в говно.
А если за говно берётся,
то просто тратит меньше сил.
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10.05.2022 23:08 Ответить
Їм начхати на своїх полонених, але як бути, що через "про*оби" в Мордор депортували 1млн. наших громадян.
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10.05.2022 23:10 Ответить
Україна досі не поводила себе як держава незалежна. Наприклад, ми не вишукували "больові точки" у наших сусідів з метою тиску або шантажу як це роблять спецслужби всіх країн. Погодьтесь, добре тримати злого сусіда "за феберже"! Впевнений що такі "чутливі місця" при розхлябаності і пофігізмі кацапів у них є. І навіть багато. Тут головне політична воля і правильний вибір "точки". І це має бути щось таке що кацапи відчують негайно до больового шоку!
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10.05.2022 23:59 Ответить
Например запретить показ на рос тв "Сватов" и "Папика".Ото они взвоют от боли,правда, зеленомордый клоун?
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11.05.2022 09:47 Ответить
Это не сработает. Путину похрен. Ему даже лучше - не надо будет платить родственникам пленных.
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11.05.2022 00:24 Ответить
то тільки на руку їм зіграє, на своїх їм начхати, а нас виставлять злочинцями перед світовим товариством. Якщо би щось і правда жахливе, то може якийсь з палаців путіна, і люди не постраждають.
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11.05.2022 00:29 Ответить
Наскільки я пам'ятаю з уроків історії минулої війни, яку ми вивчали в радянській школі, то там побутували патріотичні розповіді про неймовірну мужність радянських бійців, які по 1,5-2 місяці, вже перебуваючи в глибокому тилу німців, обороняли якісь об'єкти і настільки вразили німецьку армію, що до них відносилися з належною повагою і обіцяли життя.
То що виходить? Вермахт мав кращі моральні якості, ніж російська армія?
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10.05.2022 21:42 Ответить
Звичайно
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10.05.2022 22:29 Ответить
Згадайте Іловайск,дали коридор і розстріляли всю колону!
орда це племя шакалів і гієн,їм віри нема ні на одну секунду!
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10.05.2022 22:41 Ответить
некрасиво подозревать, когда точно знаешь
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11.05.2022 06:58 Ответить
Люди, якi пережили окупацiю в 2 Свiтову, кажуть,що при нiмцях такого не було, що творят рашисти.... Такоi жорстокостi, цинiзму,гвалтувань, мародерства, нiмци не допускали! Рашисти нелюди, дика орда 12 сторiчя...😠
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11.05.2022 11:26 Ответить
bljaaaat - vozmite etovo -rynochnovo torgovca - arhamiju - daite jemu meshok s dengami - pustj edit v Marik i podkupae tih 2000 kacapov koi tam mae - pustj oni same zrobjat koridor....a potom pust raportue na maskvu shto "vzjali Azovstalj".....
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10.05.2022 21:46 Ответить
Пусть пригоняет им цистерну с спиртом.
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11.05.2022 00:23 Ответить
вот! не могут не взять, если сумма правильная!
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11.05.2022 06:59 Ответить
в Чечне же брали! везде берут, может возьмут и здесь?
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11.05.2022 07:04 Ответить
Робіть вже щось!
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10.05.2022 21:47 Ответить
все тебя ждут, - начинай.
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11.05.2022 00:20 Ответить
Для любого украинца плен у русских - это будут смерть в мучениях и издевательстве страшном! Это война за выживание!
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10.05.2022 21:48 Ответить
Так, у полон їм не можна.
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10.05.2022 21:49 Ответить
Паде Марік - не встоїть Україна
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10.05.2022 21:55 Ответить
Нажаль Марік вже пав. Але Укаїна не впаде.
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10.05.2022 22:45 Ответить
Ще не пав, бо там є "Азов"
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10.05.2022 22:53 Ответить
Тому УкРаїна ще тримається
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10.05.2022 22:54 Ответить
в мене переконання що то договорняк зє!льоної шмарклі та *****. Віддаємо на растєрзаніє "Азов", а ви не бомбите ОП
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10.05.2022 21:57 Ответить
офіс пройоба
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10.05.2022 21:58 Ответить
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10.05.2022 22:01 Ответить
Я не вірю словам, я вірю справам.
Тому давно зрозумів, що Зе та його вчитель, покровитель та господар громадянин К° - вороги національної ідеї, сутності та духовності українців.
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10.05.2022 22:23 Ответить
Это все началось в Раше еще до *****. Это народец ******** такой.

"Чума в нашем доме. Лечить ее мы не умеем. Более того, мы сплошь да рядом не умеем даже поставить правильный диагноз. И тот, кто уже заразился, зачастую не замечает, что он болен и заразен. Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь всем же известно, что фашизм - это черные эсэсовские мундиры, лающая речь, вздернутые в римском приветствии руки, свастика, черно-красные знамена, марширующие колонны, люди-скелеты за колючей проволокой, жирный дым из труб крематориев, бесноватый фюрер с челочкой, толстый Геринг, поблескивающий стеклышками пенсне Гиммлер и еще полдюжины более или менее достоверных фигур из «Семнадцати мгновений весны», из «Подвига разведчика», из «Падения Берлина»... О, мы прекрасно знаем, что такое фашизм - немецкий фашизм, он же гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же страшный, но свой, доморощенный.

И наверное, именно поэтому мы не видим его в упор, когда он на глазах у нас разрастается в теле страны, словно тихая злокачественная опухоль...."

Борис Стругацкий, апрель 1995
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10.05.2022 22:35 Ответить
Царство Небесне! 🙏🙏🙏 😢
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11.05.2022 11:29 Ответить
мене за Марік БуткєвічЪ забанив на стрімі. Чотири аккаунта поклав там. Тільки за одне запитання про Марік. Коли деблокада? Вже і пушки дали
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10.05.2022 22:52 Ответить
а ви з якою метою цікавитеся? це жарт, а якщо серйозно, то як тільки так одразу. Це не те запитання, на яке можна зараз отримати відповідь, ну крім такої яку пан отримав від пана Буткевіча.
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11.05.2022 00:36 Ответить
Це правда -
Азову і ЗСУ не можна потрапляти до рук кацапських шакалів.
Вова Зе витягуй бійців яких ти покликав на охорону Маріуполя у 20 числах лютого
коли ввів Надзвичайний Стан в Україні (НЕ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН, а Надзвичайний),
полудурок кріворіжський.
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10.05.2022 23:31 Ответить
Серце обливається кров'ю. Здали Південь? Здали. Суд, і кримінальний і політичний, має відбутися після війни, яка невідомо коли і з якими жертвами закінчиться, на жаль. Але деяким персонам із оточення головного краще б не вилазити на камери. Слава Україні! Героям Слава!
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11.05.2022 00:00 Ответить
А что если взять асфальт с великого крадничества и им закидать? Хотя, щя сезон шашлыков пошел.
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11.05.2022 00:18 Ответить


Півень, ти чого на псячій мові тут хрюкаєш?
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11.05.2022 00:37 Ответить
Нужно скидывать вертолетами и самолетами десант на Мариуполь беспрерывно на подмогу и с техникой и припасами и вооружением. Кругом должны по улицам быть ВСУ с джавелинами и NLAW и должны из за каждого угла палить русские танки и орков!
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11.05.2022 01:19 Ответить
Та ти прямо генералісімус .
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11.05.2022 07:56 Ответить
Президент не захищає українських людей! Бо це єврейський президент!Тільки їздить по закордонам
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11.05.2022 01:48 Ответить
Так переживає, що Крачук помер, гідота, так йому пора вже , а дітки наші , йому не шкода , своїх сховав
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11.05.2022 01:53 Ответить
А хто це в 2019 р. на славнозвісному стадіоні звинувачував Порошенка в Іловайському котлі?Власне саме на цьому звинуваченні Зе прийшов до влади.Так Іловайськ в порівнянні з Азовсталлю це комариний укус. Думаю що слідуючий претендент в президенти на стадіоні може цілком справедливо звинуватити діючого президента в Азовсталі
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11.05.2022 08:06 Ответить
Путинские фашисты пытают азовцев хуже чем эссесовцы.
Так кто же настоящие нацисты?? Ответ очевиден!
Только полное, тотальное уничтожение путинского нацизма!
Полная демилитаризация рашки.
И полная изоляция от цивилизации!
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11.05.2022 08:34 Ответить
 
 