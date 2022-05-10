Плен для бойцов "Азова" будет означать смерть в муках, - бывшие пленники Кремля записали видео в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО

Бывшие пленники Кремля записали видео в поддержку защитников Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на канале "Национального корпуса".

"Бывшие пленники Кремля записали видео, в котором объясняют, почему для военного гарнизона, находящегося на "Азовстали", российский плен будет означать смерть в мучениях. Люди, пережившие плен оккупантов, рассказывают о пытках и насилии, которые применяли россияне к пленным.

Военный медик из "Азовстали" Евгений Чуднецов попал в плен в 2015 году, пробыл там 3 года: "Применяли электрический ток, аппарат "Тапик", пытки водой и плоскогубцами вырвали все зубы. Но мне повезло, что я не попал в концлагерь "Изоляция".

Активист Владислав Овчаренко был арестован т.н. МГБ "ЛНР" в 2016 году, пробыл в плену больше года: "Это ежедневное насилие, пытки, угрозы расправы над близкими. Многие из того подвала так и не вышли".

Журналистка Мария Варфоломеева попала в плен в 2015 году, где находилась больше года: "Я видела, как российские военные издеваются над гражданскими людьми: ломают пальцы, ребра, бьют током. Но то, как они обращаются с украинскими военными, несравненно хуже. Нельзя надеяться на то, что, попав в фильтрационные лагеря или сдавшись в плен, они останутся в живых, кроме того, их жизнь будет ужасной после пыток".

Крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов был задержан ФСБ в оккупированном Крыму в 2018 году, его пытали, заставляя подписать признание, полгода отсидел в СИЗО: "Мы не должны дать шансов врагу взять в плен защитников Мариуполя. Призываем мир: давайте остановим это!"