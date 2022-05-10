Плен для бойцов "Азова" будет означать смерть в муках, - бывшие пленники Кремля записали видео в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО
Бывшие пленники Кремля записали видео в поддержку защитников Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на канале "Национального корпуса".
"Бывшие пленники Кремля записали видео, в котором объясняют, почему для военного гарнизона, находящегося на "Азовстали", российский плен будет означать смерть в мучениях. Люди, пережившие плен оккупантов, рассказывают о пытках и насилии, которые применяли россияне к пленным.
Военный медик из "Азовстали" Евгений Чуднецов попал в плен в 2015 году, пробыл там 3 года: "Применяли электрический ток, аппарат "Тапик", пытки водой и плоскогубцами вырвали все зубы. Но мне повезло, что я не попал в концлагерь "Изоляция".
Активист Владислав Овчаренко был арестован т.н. МГБ "ЛНР" в 2016 году, пробыл в плену больше года: "Это ежедневное насилие, пытки, угрозы расправы над близкими. Многие из того подвала так и не вышли".
Журналистка Мария Варфоломеева попала в плен в 2015 году, где находилась больше года: "Я видела, как российские военные издеваются над гражданскими людьми: ломают пальцы, ребра, бьют током. Но то, как они обращаются с украинскими военными, несравненно хуже. Нельзя надеяться на то, что, попав в фильтрационные лагеря или сдавшись в плен, они останутся в живых, кроме того, их жизнь будет ужасной после пыток".
Крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов был задержан ФСБ в оккупированном Крыму в 2018 году, его пытали, заставляя подписать признание, полгода отсидел в СИЗО: "Мы не должны дать шансов врагу взять в плен защитников Мариуполя. Призываем мир: давайте остановим это!"
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Поки що він тільки здав територію, а от заради чого і в якій кількості...
А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити: заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо потрібно буде, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир.
https://ipress.ua/news/zelenskyy_gotovyy_na_vse_zarady_myru_na_donbasi_291162.html
П.С. до хлопців з тероборони Херсона, які єдині стали на захист свого міста і загинули за нього з одними автоматами проти танків і бтр(коли зечмо виводило війська з півдня) мої слова не відносятся.
всё превращается в говно.
А если за говно берётся,
то просто тратит меньше сил.
То що виходить? Вермахт мав кращі моральні якості, ніж російська армія?
орда це племя шакалів і гієн,їм віри нема ні на одну секунду!
Тому давно зрозумів, що Зе та його вчитель, покровитель та господар громадянин К° - вороги національної ідеї, сутності та духовності українців.
"Чума в нашем доме. Лечить ее мы не умеем. Более того, мы сплошь да рядом не умеем даже поставить правильный диагноз. И тот, кто уже заразился, зачастую не замечает, что он болен и заразен. Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь всем же известно, что фашизм - это черные эсэсовские мундиры, лающая речь, вздернутые в римском приветствии руки, свастика, черно-красные знамена, марширующие колонны, люди-скелеты за колючей проволокой, жирный дым из труб крематориев, бесноватый фюрер с челочкой, толстый Геринг, поблескивающий стеклышками пенсне Гиммлер и еще полдюжины более или менее достоверных фигур из «Семнадцати мгновений весны», из «Подвига разведчика», из «Падения Берлина»... О, мы прекрасно знаем, что такое фашизм - немецкий фашизм, он же гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же страшный, но свой, доморощенный.
И наверное, именно поэтому мы не видим его в упор, когда он на глазах у нас разрастается в теле страны, словно тихая злокачественная опухоль...."
Борис Стругацкий, апрель 1995
Азову і ЗСУ не можна потрапляти до рук кацапських шакалів.
Вова Зе витягуй бійців яких ти покликав на охорону Маріуполя у 20 числах лютого
коли ввів Надзвичайний Стан в Україні (НЕ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН, а Надзвичайний),
полудурок кріворіжський.
Півень, ти чого на псячій мові тут хрюкаєш?
Так кто же настоящие нацисты?? Ответ очевиден!
Только полное, тотальное уничтожение путинского нацизма!
Полная демилитаризация рашки.
И полная изоляция от цивилизации!