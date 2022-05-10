Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых хватит на годы, - Шмыгаль
Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия на годы, но без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых нам хватит на годы. Но все больше мировых лидеров отдает себе отчет, что без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод. Поэтому нужно действовать", – сказал Шмыгаль.
По его словам, благодаря слаженной работе аграриев и государства удается успешно проходить самую тяжелую в истории Украины посевную кампанию. По состоянию на 9 мая разными сельхозкультурами уже засеяно 8,6 млн гектаров, что всего на 24% меньше прошлогодних показателей. Аграрии получили более 20 млрд грн льготных кредитов по разным государственным программам.
"Мы помогли с семенами, горючим, удобрениями. Все это для того, чтобы отрасль не останавливалась и работала на восстановление украинской экономики", – добавил глава правительства.
По его словам, следует понимать, что в нынешних условиях посеять урожай – это половина работы, ведь его нужно собрать и экспортировать. Работа по расширению экспорта идет постоянно в ежедневном режиме.
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А насчёт вывезти ради валюты, все правильно, излишки надо вывозить, зачем мне продавать тут за 10000 грн, если за границей дают 23000 грн?
Сейчас ждут те, кто не подался в первую волну, программу поддержки продлили, и теперь ждут те, кто во вторую волну подался
Только 2 варианта, либо просить у Луки, это будет дешево и прямо сейчас, либо брать в Европе, это дольше по времени и дороже, но мы не попадаем в зависимость от Луки
спочатку епідемія, потім війна, далі голод... класика
після перемоги 45-го був голод в 47-му, зокрема, це логічно та не залежить від шмигаля
каяться в гріхах треба, творить суд і правду, крадії мусять сидіть в буцегарнях, нецензурщина стала нормою...