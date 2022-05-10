Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых хватит на годы, - Шмыгаль

Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия на годы, но без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых нам хватит на годы. Но все больше мировых лидеров отдает себе отчет, что без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод. Поэтому нужно действовать", – сказал Шмыгаль.

По его словам, благодаря слаженной работе аграриев и государства удается успешно проходить самую тяжелую в истории Украины посевную кампанию. По состоянию на 9 мая разными сельхозкультурами уже засеяно 8,6 млн гектаров, что всего на 24% меньше прошлогодних показателей. Аграрии получили более 20 млрд грн льготных кредитов по разным государственным программам.

"Мы помогли с семенами, горючим, удобрениями. Все это для того, чтобы отрасль не останавливалась и работала на восстановление украинской экономики", – добавил глава правительства.

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По его словам, следует понимать, что в нынешних условиях посеять урожай – это половина работы, ведь его нужно собрать и экспортировать. Работа по расширению экспорта идет постоянно в ежедневном режиме.