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Новости Война
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Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых хватит на годы, - Шмыгаль

зерно

Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия на годы, но без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых нам хватит на годы. Но все больше мировых лидеров отдает себе отчет, что без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод. Поэтому нужно действовать", – сказал Шмыгаль.

По его словам, благодаря слаженной работе аграриев и государства удается успешно проходить самую тяжелую в истории Украины посевную кампанию. По состоянию на 9 мая разными сельхозкультурами уже засеяно 8,6 млн гектаров, что всего на 24% меньше прошлогодних показателей. Аграрии получили более 20 млрд грн льготных кредитов по разным государственным программам.

"Мы помогли с семенами, горючим, удобрениями. Все это для того, чтобы отрасль не останавливалась и работала на восстановление украинской экономики", – добавил глава правительства.

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По его словам, следует понимать, что в нынешних условиях посеять урожай – это половина работы, ведь его нужно собрать и экспортировать. Работа по расширению экспорта идет постоянно в ежедневном режиме.

продукты (1532) продовольствие (262) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+14
если оно о госрезерве то там мыши все съели еще до него
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10.05.2022 21:33 Ответить
+13
Если мыши не съедят как когда-то все зерно из гос резерва
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10.05.2022 21:33 Ответить
+13
Знаєм ми ті "запаси"... Ваші "миші" ненажерливі все зіжруть...олією зап'ють... А потім маски марлеві надінуть і скажуть " це не ми, це папєрєднікі"....
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10.05.2022 21:45 Ответить
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А как насчёт цен на то продовольствие ?
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10.05.2022 21:30 Ответить
При цене на подсолнух в мире 23000 грн, наши трейдеры дают 10000 грн (Николаевская область), а это тупо в минус, но если месяц-два подержать, то вообще все сгниет и того не будет.
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10.05.2022 21:37 Ответить
крутой *издёжь даже для Шморгаля.
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10.05.2022 21:32 Ответить
если оно о госрезерве то там мыши все съели еще до него
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10.05.2022 21:33 Ответить
Если мыши не съедят как когда-то все зерно из гос резерва
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10.05.2022 21:33 Ответить
"запаси храчів на роки"...хоть координаты не публикуйте.
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10.05.2022 21:34 Ответить
Правильно было бы по возможности хранить их не в Украине, по понятно каким причинам
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10.05.2022 21:34 Ответить
Они хранят на бумаге, так правильно?
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10.05.2022 21:45 Ответить
Не забудьте в кремль координати складів надіслати
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10.05.2022 21:34 Ответить
Маючи кремлівську консерву Єлдака в Офісі Пгизедента, все буде передано. Робота в людини така, країну здавати
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10.05.2022 21:37 Ответить
так и будет. через Гетьманцева и его диверсии с обязательной установкой GPS датчиков с топливомерами, кацапы в режиме реального времени знают где чего и сколько на нефтебазах хранится.
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10.05.2022 21:49 Ответить
"На роки" були запаси медичних масок та інших засобів захисту на складах МОЗ. Міністро-ублюдок Стєпаноф продав їх китайцям на початку пандемії коронавірусу. Що потім втридорога закупляти ці ж маски у косооких вилупків, коли пандемія докотилася до нас
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10.05.2022 21:34 Ответить
еще бы с бензином так, тут вы обосрались на года
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10.05.2022 21:36 Ответить
Шмигаль! Ти ахметовська людина! Не треба українцям втулювати бехню! ЗЕ-команда ВСЕ вивезе задля валюти! І ціни у нас будуть захмарні! Виплати людям 6500 і 2000, вже два місяці чекають!
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10.05.2022 21:36 Ответить
Получил 6500 через 2 недели после заявки.
А насчёт вывезти ради валюты, все правильно, излишки надо вывозить, зачем мне продавать тут за 10000 грн, если за границей дают 23000 грн?
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10.05.2022 21:40 Ответить
Люди ждут 6500 уже полтора месяца. От ЗЕ. Наверное, перед избирательной компании выплатит...
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10.05.2022 21:43 Ответить
Я, все знакомые и родственники получили, не знаю ни одного, кто не получил.
Сейчас ждут те, кто не подался в первую волну, программу поддержки продлили, и теперь ждут те, кто во вторую волну подался
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10.05.2022 21:45 Ответить
Вторая волна после выборов???
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10.05.2022 21:47 Ответить
Так выдавайте людям денег, как за границей! Где закон о минимальном доходе для прожить???
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10.05.2022 21:46 Ответить
Порты заблокированны, а бензин по 60 грн уже, поэтому и такая цена(
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10.05.2022 23:40 Ответить
Вистачить на роки... Так само як і бензину... Вже чули
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10.05.2022 21:37 Ответить
Знаєте де можна купити 95 бензин? У Юзіка в 95 кварталі
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10.05.2022 21:43 Ответить
Ну по бензину, нам орки разбомбили нефтехранилища, что может сделать власть? Тут бы и Порох не справился.
Только 2 варианта, либо просить у Луки, это будет дешево и прямо сейчас, либо брать в Европе, это дольше по времени и дороже, но мы не попадаем в зависимость от Луки
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10.05.2022 21:43 Ответить
так ви все вірно кажете! але , для чого постійно владі брехати???
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10.05.2022 22:07 Ответить
что-то мне подсказывает, что при порохе путлер может быть даже и не рискнул бы нападать.
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10.05.2022 22:40 Ответить
При Порохе была бы мобилизация ещё в декабре и даже если бы ***** напало, на него бы ждала полумилионная армия, а не 80000 как в первые дни и не было бы такой катастрофы на юге, и не было бы Мариуполя...
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10.05.2022 23:42 Ответить
Власть могла предположить что парашка будет бомбить топливохранилища и склады с продовольствием. и с оружием и поэтому нужно РАССРЕДОТОЧИТЬ запасы как оружия,так и продовольствия так и нефтепродуктов-но Зеленые ничего не делали,к войне никак не готовились а готовились к шашлыкам. Какие проблемы сделать много временных мелких складов?
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11.05.2022 01:21 Ответить
Надеюсь история с запасами продовольствия не окажется,как с боеприпасами.Как нам рассказывали,у нас боеприпасов на годы боевых действий.А в реальности-и на месяц толком не хватило дефицитных боеприпасов.
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10.05.2022 21:42 Ответить
Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят?
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10.05.2022 21:43 Ответить
Знаєм ми ті "запаси"... Ваші "миші" ненажерливі все зіжруть...олією зап'ють... А потім маски марлеві надінуть і скажуть " це не ми, це папєрєднікі"....
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10.05.2022 21:45 Ответить
А зачем он это заявляет и привлекает внимание, чтобы путин туда ракетами бомбил???
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10.05.2022 21:46 Ответить
ага запаси............. до війни українська олія в Чехії була в два рази дешевшою ніж в Україні...
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10.05.2022 21:54 Ответить
Якщо все так оптимістично то чому тоді так підскочили ціни їжу?
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10.05.2022 21:57 Ответить
Да, стратегични запасы зебобики сдали вместе с Херсонской областью.
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10.05.2022 22:00 Ответить
значить завтра треба бігти в магазин!!!
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10.05.2022 22:06 Ответить
Відмінно. Тепер терміново потрібно помітити на карті де вони (склади з зерном) знаходяться з точними координатами.
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10.05.2022 22:10 Ответить
шьорт, а можно не ХРАЧИ, а харчи все таки запасать, ну как то хочется кушать шо то нормальное))) ну а так да, и храчи на голодуху попрут(((((
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10.05.2022 22:10 Ответить
Понятно. Значит, пора скупать макароны.
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10.05.2022 22:38 Ответить
кто-то верит зеленым брехунам?
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10.05.2022 22:54 Ответить
усе в Божих руках
спочатку епідемія, потім війна, далі голод... класика
після перемоги 45-го був голод в 47-му, зокрема, це логічно та не залежить від шмигаля
каяться в гріхах треба, творить суд і правду, крадії мусять сидіть в буцегарнях, нецензурщина стала нормою...
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10.05.2022 23:43 Ответить
Ну так вали на форум віруючих ідіотів і там розказуй про свого бога
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11.05.2022 10:15 Ответить
PZDун
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10.05.2022 23:52 Ответить
Так само як палива вистачить?
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11.05.2022 10:14 Ответить
 
 