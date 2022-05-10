Германия поставит Украине зенитные САУ "Гепард" после того, как договорится о поставках боеприпасов к ним, - Бербок
Германия поставит Украине зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" после того, как договорится с другими странами по поставке боеприпасов к ним.
Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы уже поставили 16 млн снарядов, тысячи патронов, "Стингеры" и "Стрелу". А также другие средства, медицинские препараты. Мы говорили о бронированных машинах. Но, например, касательно "Гепардов". Мы можем их поставлять, но мы не имеем для них снарядов... Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые могут их поставлять для "Гепардов". Следующим шагом будут танки, гаубицы", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.
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В принципі можна використовувати замість БМД для підтримки піхоти. І мабуть це його основна функція.
Будуть лише брехати і тягнути час!
Сейчас Шольц и компания попытаются это исправить ,но это будет не быстро,да и немцы не привыкли принимать необдуманные спонтанные решения
Не даремно перед початком війни, британськи літаки оминали територію німеччини!
Ви лицемірні брехуни і нікчеми, а ваші політики, це шавки ***** і ніщо більше.