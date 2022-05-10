Эвакуация военных из Азовстали возможна при внешнем давлении на Путина, - заместитель командира полка "Азов" Паламар
Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь считает, что для спасения военных Мариуполя нужна поддержка "третьей стороны".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радио Свобода.
"Здесь не столько власти сами что-то могут сделать, здесь нужна поддержка третьей стороны. Гарантии от международных партнеров, давления на Путина. Если он прибег к тому, что удалось эвакуировать гражданских и он пошел на это, значит возможность такая априори существует. Это все зависит от внешнего давления, от тех стран, которые могут влиять на него", – сказал заместитель командира.
Пономарь не верит, в гуманизм россиян.
"Я думаю, этим могли бы воспользоваться сильные люди этого мира. Это нужно делать уже. Ситуация - критическая. Ребята умирают, лекарств у нас недостаточно. Приходится делать операции без анестезии. Если за военных никто не вступится, это будет катастрофа", - предупредил он. .
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Мысли Перзидента
@VVP2_0
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Путин отстранил от руководства военной операцией Герасимова
https://shostka.info/wp-content/uploads/2022/05/photo_2022-05-10_09-51-04-e1652166924240.jpg
(Надто гучні і повільні равлики типу АН-26 не дотягнуть, думаю.)