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Новости Агрессия России против Украины Война
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Эвакуация военных из Азовстали возможна при внешнем давлении на Путина, - заместитель командира полка "Азов" Паламар

калина,паламар

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь считает, что для спасения военных Мариуполя нужна поддержка "третьей стороны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

"Здесь не столько власти сами что-то могут сделать, здесь нужна поддержка третьей стороны. Гарантии от международных партнеров, давления на Путина. Если он прибег к тому, что удалось эвакуировать гражданских и он пошел на это, значит возможность такая априори существует. Это все зависит от внешнего давления, от тех стран, которые могут влиять на него", – сказал заместитель командира.

Пономарь не верит, в гуманизм россиян.

"Я думаю, этим могли бы воспользоваться сильные люди этого мира. Это нужно делать уже. Ситуация - критическая. Ребята умирают, лекарств у нас недостаточно. Приходится делать операции без анестезии. Если за военных никто не вступится, это будет катастрофа", - предупредил он. .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты под Харьков свозят мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР", - Генштаб

Мариуполь (5726) Азов (802) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+8
tak pustj dermak poede tudi
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10.05.2022 22:44 Ответить
+6
nado kupitj vseh teh kacapov v Marike - pustj vypustjat rebjat ot tuda
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10.05.2022 22:33 Ответить
+6
З Китаєм треба говорити -тільки він може вплинути на *****. можливо не на пряму а через Байдена. Ну хібашо не на часі бо в спортзал треба і книжки писати
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10.05.2022 22:37 Ответить
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nado kupitj vseh teh kacapov v Marike - pustj vypustjat rebjat ot tuda
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10.05.2022 22:33 Ответить
хорошая идея, только тут надо иметь своих людей в российской власти
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10.05.2022 22:41 Ответить
tak pustj dermak poede tudi
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10.05.2022 22:44 Ответить
Я написала вашу ідею Залужному. За них ніяких грошей не жалко тим паче весь світ допомагає
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10.05.2022 23:27 Ответить
Жах. Марік оркам ніколи не пробачать.
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10.05.2022 22:34 Ответить


Мысли Перзидента

@VVP2_0

·
https://twitter.com/VVP2_0/status/1524090672571113472 1 ч

Путин отстранил от руководства военной операцией Герасимова

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10.05.2022 22:35 Ответить
З Китаєм треба говорити -тільки він може вплинути на *****. можливо не на пряму а через Байдена. Ну хібашо не на часі бо в спортзал треба і книжки писати
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10.05.2022 22:37 Ответить
Так. Але з кітайцями треба американцям домовлятися по дуже широкому колу питань. Питання миру та світової безпеки цє должни вирішувати впливови держави.
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10.05.2022 22:42 Ответить
Важко поранений військовослужбовець із Шостки. Родина просить допомоги + Фото, відео

https://shostka.info/wp-content/uploads/2022/05/photo_2022-05-10_09-51-04-e1652166924240.jpg


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10.05.2022 22:42 Ответить
+
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11.05.2022 00:08 Ответить
Бідні,бідні люди.Боже,збережи їх.
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10.05.2022 22:43 Ответить
москали то хвори люды ******* воювати а ми будемо на них из говерли срати
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10.05.2022 22:46 Ответить
Срочно звонить в Пекин
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10.05.2022 22:53 Ответить
Люди,якщо ви всі почнете писати наприклад В Ютуб канал Арестовича Люськи АРОхамии фейс бук та іньшим з ОП та вимагати щоб ВОНИ ДІЙСнО тиснули на керівників держав щоб вони допомогли визволити військових та щоб ООН ЧЕРВОНИЙ хрест та іньши ортнанізаціі подбали про поранених та хоч для початку передали ліки та вивезли померлих!!!! Та звичайно намагатися щоб світове суспільство тиснуло на Путіна!!!! Бо він Зеленського слухати не буде!!!! Зеленський не вимагає та не бореться!!!!!Треба зробити так щоб він почув!!!
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10.05.2022 23:06 Ответить
Любые варианты сухопутной эвакуации не подходят. Сухопутная эвакуация - это проезды через многочисленные блокпосты рашистов и присутствие ООН не поможет. Единственный реальный вариант, который я вижу - это Турция и эвакуация морем на турецком военном корабле, которому дают свободный проход рашисты под гарантии Путина лично Эрдогану.
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10.05.2022 23:18 Ответить
Давление 20-тонным прессом годится?
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11.05.2022 00:32 Ответить
Нажаль, ніякий тиск на путіна нічого не дасть, хіба що послаблення або, навіть. відміна санкцій. Тільки Україні це не потрібно. Згадайте "Норд-Ост", Беслан, йому кацапів не жалко. Варіант з підкупом військових РФ в Маріуполі цікавий. Їх там, здається, близько 2000. По мільйону кожному - близько 2 млрд.
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11.05.2022 00:41 Ответить
Думаю, що дипломатичні варіанти тут марні - тільки фізичні варіанти потрібні, щоб мати бажаний результат.
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11.05.2022 01:25 Ответить
Щоб доставити оборонцям на Азовсталь необхідні їм для продовження оборони вантажі, може, розглянути якийсь швидкий і несподіваний для ворога рейс "в один кінець"?
(Надто гучні і повільні равлики типу АН-26 не дотягнуть, думаю.)
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11.05.2022 01:42 Ответить
(... хіба що їм замість пропелерів турбореактивні або ракетні двигуни поставити.)
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11.05.2022 01:43 Ответить
Найкращий вихід - оточення кількатисячного угрупування рашні, з 100% варіантом його знищення. І потім пропонувати обмін диспозиціями. Але при величних, йермаках і прочіх пєрєговорщіках, оточень ніколи не буде, - вже було... Випустили пєтушар з півночі Київщини - по договорняках в Туреччині, щоб вони потім на Харківщині опинилися...
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11.05.2022 08:42 Ответить
 
 