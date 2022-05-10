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Союзники Украины проведут еще одну встречу на уровне министров обороны до конца мая, - Пентагон

пентагон,кірбі

Страны-союзники Украины намерены провести еще одну встречу глав оборонных министерств до конца мая. В ходе переговоров будет обсуждаться военная помощь ВСУ.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будет еще одна такая встреча в этом месяце. Скорее всего, в онлайн-формате. Министр Остин (председатель Пентагона. – Ред.) хочет проводить подобные встречи ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они все будут в онлайн-формате. Пока что окончательно не решено", - рассказал Кирби.

Он добавил, что министр обороны Британии Бен Уоллес намерен обсудить вопросы организации этой встречи со своим американским визави Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Кирби также отметил роль Британии в поставках вооружения Украине.

"Великобритания играет чрезвычайно важную роль в координации поставки оружия из разных стран в ключевые базы, из которых оружие уже передается в руки Вооруженных сил Украины", - отметил пресс-секретарь Пентагона.

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Автор: 

Пентагон (1470) США (27182)


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крим виє. сезону нема. грошей нема. путин памаги.
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10.05.2022 23:33 Ответить
Зате найвеличніший дав воду і можливість везти туди вкрадене зерно та олію.
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10.05.2022 23:44 Ответить
А с какой страной у Украины есть союзный договор ?
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11.05.2022 01:04 Ответить
 
 