Союзники Украины проведут еще одну встречу на уровне министров обороны до конца мая, - Пентагон

Страны-союзники Украины намерены провести еще одну встречу глав оборонных министерств до конца мая. В ходе переговоров будет обсуждаться военная помощь ВСУ.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будет еще одна такая встреча в этом месяце. Скорее всего, в онлайн-формате. Министр Остин (председатель Пентагона. – Ред.) хочет проводить подобные встречи ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они все будут в онлайн-формате. Пока что окончательно не решено", - рассказал Кирби.

Он добавил, что министр обороны Британии Бен Уоллес намерен обсудить вопросы организации этой встречи со своим американским визави Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Кирби также отметил роль Британии в поставках вооружения Украине.

"Великобритания играет чрезвычайно важную роль в координации поставки оружия из разных стран в ключевые базы, из которых оружие уже передается в руки Вооруженных сил Украины", - отметил пресс-секретарь Пентагона.

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