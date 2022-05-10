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Новости Санкции против России
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Шестой пакет санкций против РФ будет рассмотрен в следующий понедельник на уровне министров ЕС, – Боррель

боррель

Евросоюз пока не может завершить на уровне постоянных представителей (послов стран ЕС. – Ред.) согласование шестого пакета санкций против РФ в связи с ее войной против Украины, поэтому этот вопрос может быть рассмотрен в следующий понедельник.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем обсуждать (шестой пакет санкций. – Ред.) на уровне постоянных представителей стран-членов с целью достижения согласия, которое может быть принято Советом ЕС по иностранным делам, который и является органом, имеющим полномочия принимать решения по санкциям. Мы продолжаем работать над этим, хотя сохраняются определенные затруднения.

Я надеюсь, что до следующей встречи министров, которая состоится в следующий понедельник, эти трудности удастся преодолеть. Если этого не произойдет, мы повысим уровень обсуждения до министров иностранных дел во время Совета ЕС", - отметил Боррель.

Читайте также: Страны ЕС должны рассмотреть изъятие замороженных валютных резервов РФ в пользу Украины, - Боррель

Автор: 

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Топ комментарии
+6
про всі напрямки було відомо завчасно ,США надавали українському керівництву розвідданні,а як ними скористалися то вже інше питання.
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11.05.2022 00:03 Ответить
+5
Чому ми говоримо тільки про Крим та перешийок? Зрада була і на Київському напрямку з боку Припʼять/Іванків. Міст через Тетерів у Іванкові не був підірваний і орки вже ввечері 24 лютого були в Козаровичах. А це 50 км від Борщагівки. Повторюю-ввечері 24 лютого!
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10.05.2022 23:57 Ответить
+5
До сих пір важко прийняти те,якої страшної біди натворила ця актьорішка,яка пів каденції прозавісала на лижах і фітнесах.Він так і не збирається каятись і брати відповідальність.А пітушиний угол продовжує стояти горою за сексоту,бо ж гівноїди зробили це разом
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10.05.2022 23:59 Ответить
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Насипай!
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10.05.2022 23:48 Ответить
перекрити нафтогін дружба і буде ******** повне ембарго!!!!!
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10.05.2022 23:50 Ответить
вже четвертий тиждень обіцяють 6-й пакет санкцій. Мадяри, звичано, кончені ******, але ж можна було й без них ввести вже?
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10.05.2022 23:51 Ответить
Це ж було вже! (с)
На тому тижні обіцяли-клялись до 9 травня. А кожний день відстрочки - це близько лярда євро *****. Ту Угорщину гнати треба сраною мітлою.
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10.05.2022 23:55 Ответить
https://twitter.com/i/status/1524095269486436357 https://twitter.com/i/status/1524095269486436357

Кацапы пытают током мирных
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10.05.2022 23:56 Ответить
I де ж каЦАПАМ скiльки набратися вазелi-НУ???
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10.05.2022 23:56 Ответить
Чому ми говоримо тільки про Крим та перешийок? Зрада була і на Київському напрямку з боку Припʼять/Іванків. Міст через Тетерів у Іванкові не був підірваний і орки вже ввечері 24 лютого були в Козаровичах. А це 50 км від Борщагівки. Повторюю-ввечері 24 лютого!
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10.05.2022 23:57 Ответить
До сих пір важко прийняти те,якої страшної біди натворила ця актьорішка,яка пів каденції прозавісала на лижах і фітнесах.Він так і не збирається каятись і брати відповідальність.А пітушиний угол продовжує стояти горою за сексоту,бо ж гівноїди зробили це разом
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10.05.2022 23:59 Ответить
про всі напрямки було відомо завчасно ,США надавали українському керівництву розвідданні,а як ними скористалися то вже інше питання.
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11.05.2022 00:03 Ответить
Санкции. Всьо только начинаеца...
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11.05.2022 00:08 Ответить
 
 