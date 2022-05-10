Шестой пакет санкций против РФ будет рассмотрен в следующий понедельник на уровне министров ЕС, – Боррель

Евросоюз пока не может завершить на уровне постоянных представителей (послов стран ЕС. – Ред.) согласование шестого пакета санкций против РФ в связи с ее войной против Украины, поэтому этот вопрос может быть рассмотрен в следующий понедельник.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем обсуждать (шестой пакет санкций. – Ред.) на уровне постоянных представителей стран-членов с целью достижения согласия, которое может быть принято Советом ЕС по иностранным делам, который и является органом, имеющим полномочия принимать решения по санкциям. Мы продолжаем работать над этим, хотя сохраняются определенные затруднения.

Я надеюсь, что до следующей встречи министров, которая состоится в следующий понедельник, эти трудности удастся преодолеть. Если этого не произойдет, мы повысим уровень обсуждения до министров иностранных дел во время Совета ЕС", - отметил Боррель.

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