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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 10 мая уничтожен 1 вертолет и 4 беспилотника оккупантов, - Воздушные силы

орлан

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало результаты войны в воздухе 10 мая 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200 самолета российских оккупантов.

Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на победобесии. Берегут московиты технику!

Сегодня, 10 мая, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил поражены четыре БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов. А бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24. В общем – пять воздушных целей.

Авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск".

Читайте также: За сутки 6 мая уничтожены 14 российских беспилотников, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2857) беспилотник (3788) вертолёт (1110) Воздушные силы (2435)


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Топ комментарии
+5
19 травня.. Ви писаки точно з бюдющого
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10.05.2022 23:59 Ответить
+3
ого, 19 травня, авансом значить)) молодці!)
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11.05.2022 00:01 Ответить
+3
Ачіпятка.
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11.05.2022 00:03 Ответить
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19 травня.. Ви писаки точно з бюдющого
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10.05.2022 23:59 Ответить
Ачіпятка.
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11.05.2022 00:03 Ответить
Просто так ничего не случается и не происходит.
Есть основания предполагать, что 19 мая будет не обычной, а значимой датой в истории этой войны (за независимость со стороны Украины и ЫМПЕРСКОЙ со стороны москальских орков)!
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11.05.2022 08:06 Ответить
Коли задухсотим 200-го. Вони сцуки перестали літати..
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11.05.2022 00:00 Ответить
ого, 19 травня, авансом значить)) молодці!)
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11.05.2022 00:01 Ответить
США знову попереджає. Путін збирається нарощувати війну. Одеса і Придністров'я залишаються в цілях війни. Херсон буде закріплюватись. І східний фронт буде йти на виснаження наших військових
https://www.axios.com/2022/05/10/us-intelligence-russia-ukraine-war-putin-goals U.S. intel: Putin preparing for "prolonged conflict" beyond eastern Ukraine (axios.com)
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11.05.2022 00:02 Ответить
Хер вони отримають , а не Херсон !

Роздавимо кацапських щурів і в Херсоні і Криму ! 😡
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11.05.2022 00:30 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 03:01 Ответить
Российские солдаты Цензор не читають. Не туди пишете
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11.05.2022 06:00 Ответить
Однак його читають люди, які мають можливість говорити в ефірі.
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12.05.2022 02:38 Ответить
Можно "возвание" еще на заборе написать во Львове. Примерно такой же эффект будет как и "возвание" к кацапне на Цензоре
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11.05.2022 09:57 Ответить
 
 