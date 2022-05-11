В течение 10 мая уничтожен 1 вертолет и 4 беспилотника оккупантов, - Воздушные силы

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало результаты войны в воздухе 10 мая 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200 самолета российских оккупантов.

Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на победобесии. Берегут московиты технику!

Сегодня, 10 мая, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил поражены четыре БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов. А бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24. В общем – пять воздушных целей.

Авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск".

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