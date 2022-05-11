На Южном направлении 10 мая уничтожены 79 оккупантов и 12 единиц техники, среди которой беспилотники и гаубицы, - ОК "Південь"

Оперативное Командование "Південь" обнародовало оперативную информацию на южном направлении по поводу российского вторжения 10 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток.

Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия. Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

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В Херсонской области оба случая использования вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" завершились попаданием и нейтрализацией лазутчиков.

В целом, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.

Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых, кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

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В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно вероятной блокады региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, по которому вновь была применена ракетная атака. А также из-за нагнетания обстановки из-за приведения вооруженных формирований Приднестровского региона Республики Молдова и подразделений оперативной группы российских войск в боевую готовность "Полная".

Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты.

Сохраняется угроза ракетных ударов из временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации и с моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами".

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