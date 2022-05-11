Российские оккупанты заявили, что за сутки 10 мая вывезли из Украины 1106 детей
В России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 – дети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на российские ресурсы.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за последние сутки без участия киевской власти из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в РФ эвакуировано 8787 человек. Из них 1106 – дети.
Также сообщается, что всего с начала войны России в Украину в РФ вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 – несовершеннолетние.
По данным Минобороны РФ, через российскую границу проехал 156 651 автомобиль, из них 1 887 – за прошедшие сутки.
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Тому ті нації і успішні
Ніхто нікому нічого не повинен, самі маєм робити успішну країну
Але ніколи не повірю, що сьогоднішній президент (він же ймовірно і наступний) , зможе зробити якісь кроки, щоб нація стала успішною
Масштаб особистості ідеальний для гарного читання не ним написаних текстів, обіцянок про шашлики ,******* і іншого
кто-то любит девочек, а кому-то для ритуалов или просто на органы.
Під бридке завивання повітряної тривоги та усвідомлення того, що може прилетіти, сьогодні раптово відчув як переповнює мене почуття глибокої і щирої вдячності Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за своєчасне припинення всіх українських ракетних програм та ігнорування протягом трьох років потреб ЗСУ, за систематичний зрив і невиконання оборонного замовлення!
Він тепер у нас герой БОНЕВТІК! БОПРОСРАВ!
Дякую, дуже дякую!
За три роки жодного бронежилета чи кевларового шолома не закупили!
Три місяці воно, **** вперто ігнорувало попередження США і союзників про неминучість повномасштабної війни і нападу росії, а тепер бігає з протягнутою рукою і звинувачує всіх на світі у всіх на світі гріхах!
І воювать з росією НАТО не хоче, бо небо не закрили, і ракет Patriot не дають, і в ЕС та НАТО не приймають! І Байден чому ми не в НАТО!
Нашу армію можуть з великою радістю прийняти в НАТО хоч завтра, але хто ж з таким верховним головнокомандувачем та його кремлівськими єрмаками нас там чекає?
Розумію, що не на часі, розумію, що треба єднатися, але воно ж зелене чмо не дає! Арестович з подоляком та арахамією не дадуть збрехати!
Вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу!
Зеленському не вірю!