Российские оккупанты заявили, что за сутки 10 мая вывезли из Украины 1106 детей

В России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 – дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на российские ресурсы.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за последние сутки без участия киевской власти из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в РФ эвакуировано 8787 человек. Из них 1106 – дети.

Также сообщается, что всего с начала войны России в Украину в РФ вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 – несовершеннолетние.

По данным Минобороны РФ, через российскую границу проехал 156 651 автомобиль, из них 1 887 – за прошедшие сутки.

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