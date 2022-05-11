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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты заявили, что за сутки 10 мая вывезли из Украины 1106 детей

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

В России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 – дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на российские ресурсы.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за последние сутки без участия киевской власти из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в РФ эвакуировано 8787 человек. Из них 1106 – дети.

Также сообщается, что всего с начала войны России в Украину в РФ вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 – несовершеннолетние.

По данным Минобороны РФ, через российскую границу проехал 156 651 автомобиль, из них 1 887 – за прошедшие сутки.

Также читайте: Более 1 млн украинцев оккупанты вывезли на территорию РФ, - Денисова

Автор: 

депортация (689) россия (96246)


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Топ комментарии
+16
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11.05.2022 01:37 Ответить
+14
Преступники хвастаются похищениями людей....
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11.05.2022 02:11 Ответить
+13
Все так, тільки природній відбір ніхто не відміняв.
Тому ті нації і успішні
Ніхто нікому нічого не повинен, самі маєм робити успішну країну

Але ніколи не повірю, що сьогоднішній президент (він же ймовірно і наступний) , зможе зробити якісь кроки, щоб нація стала успішною

Масштаб особистості ідеальний для гарного читання не ним написаних текстів, обіцянок про шашлики ,******* і іншого
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11.05.2022 01:46 Ответить
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11.05.2022 01:37 Ответить
Все так, тільки природній відбір ніхто не відміняв.
Тому ті нації і успішні
Ніхто нікому нічого не повинен, самі маєм робити успішну країну

Але ніколи не повірю, що сьогоднішній президент (він же ймовірно і наступний) , зможе зробити якісь кроки, щоб нація стала успішною

Масштаб особистості ідеальний для гарного читання не ним написаних текстів, обіцянок про шашлики ,******* і іншого
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11.05.2022 01:46 Ответить
Тільки , свят , свят не наступний прЗедент Зе , - це вже занадто !!
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11.05.2022 02:15 Ответить
Стане вдруге. У нас уже культ особистості.
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11.05.2022 06:52 Ответить
Культ "боневтіка", як це не печально, природньо поширився на наше, досі ще хворе, суспільство...
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11.05.2022 07:13 Ответить
Ну що ж....Таке суспільство приречене топтатися на місці,поки не навчиться обирати на керівні посади достойних людей,а не голобородьків з беніного телевізора.
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11.05.2022 08:55 Ответить
це ще можна було би перенести, але...його оточення, його команда місцями це просто капець. У нас що в Україні не вистачає розумних людей, що треба витягувати часів януковича усіляку шоблу? І цей грішок не тільки за Зеленським. Потребуємо Президента, який побачить нарешті в українцях самодостатніх і розумних людей, які можуть і хочуть працювати на Україну.
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17.05.2022 03:58 Ответить
Уви...кожен народ заслуговує свого керманича.. Ось і з'являлася всяка шваль кучми кравчуки... Та і це чудо нє виняток..якось так..
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11.05.2022 05:12 Ответить
допишите к общему списку военных преступлений с отметкой "чистосердечное признание".....
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11.05.2022 01:43 Ответить
Цензор , треба цей текст обовязково брати в лапки : "Начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев розповів, що за останню добу без участі київської влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік та України в РФ евакуйовано 8787 осіб. З них 1106 - діти." Джерело:
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11.05.2022 01:49 Ответить
Оккупировали территорию и депортировали людей в Сибирь. Насильно вывезли миллион !
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11.05.2022 01:52 Ответить
Йде повним ходом знищення української нації .
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11.05.2022 02:10 Ответить
нации не нужно быть тупой - чего сидят второй месяц ? с детьми! и не едут в Европу? сами себя подписали на депортацию и рабство
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11.05.2022 05:20 Ответить
Преступники хвастаются похищениями людей....
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11.05.2022 02:11 Ответить
Вот как пополняется рынок торговли детьми: путин любит мальчиков,
кто-то любит девочек, а кому-то для ритуалов или просто на органы.
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11.05.2022 02:21 Ответить
Эти страшные цифры вывзенных людей пугают даже больше чем новости об обстрелах
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11.05.2022 04:08 Ответить
эти страшные цифры тупости тех людей которые не выехали с детьми в Европу - ну или хотябы в Киев .Львов
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11.05.2022 05:23 Ответить
А хто їм давав право вибору? Так, більша частина затупила, але меншість не встигла. Країна тотально була не готова до війни.
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11.05.2022 09:06 Ответить
право вибору їм не дав в тому числі і той, хто іржав з прогнозів розвідки США і Британії, хоча і без розвідки вже було стрьомно. як там? " прогноз нападения рф на Україну 10%, ощущаєтся как 140%". арестович. Ввів людей в оману, хотів хайпанути, незадорога ціна за його хайп?
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17.05.2022 04:11 Ответить
так вища ланка влади казали що війни не буде, що то все нагнітання і взагалі до шашличків треба готуватися, а потім ....к, і під вікнами русскіє танкі.
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17.05.2022 04:00 Ответить
Ці люди все своє життя голосували спочатку за комуняк, потім за ригів, потім обирали жоповців. Я знаю, про що кажу! Діти ж, звичайно, невинні жертви... як завжди при подібних обставинах😔
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11.05.2022 09:06 Ответить
а з іншого боку за жодного Президента не розібралися з олігархами, за жодного з ригами, які є і комуняками і жоповцями одночасно, а тепер мизамировцями вже зареєструвалися і бойко засідає вже у вр, бойко якому би в сізо сидіти разом з мертвечуком. Що не заборонено, то легально, то чого не голосувати, якщо нікого не карають, якщо вони віщають з кожного чайніка, їх кличуть на всі грьобані ток-шоу, то чия то вина? не тільки їх, політикою цікавитися, аналітичний склад ума це теж не для кожного, для того держава і існує.
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17.05.2022 04:06 Ответить
Хто небуть з пліснявої влади подав міжнародний позов про кіднепінг, чи не на часі?
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11.05.2022 09:09 Ответить
Фашисти - рашисти. Недолюдки, одним словом.
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11.05.2022 10:36 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014199525695&__cft__[0]=AZWvT3yjqOL_GeTz_aZrtN1aabQHweeuhYl-AHHHOCTSYCKL7wsDsSCMNIKMhyvboaadhzyQoZ1-l5tIl6XKhyr_hS7KlQvGiCp9ltm91D5ah8VesVSvyw-9j3pWB2t7Zb_Uf7SijapiGHxXuFWG0jRvfmK-zwefbP0zOb4mIBWKcA&__tn__=-UC%2CP-y-R Микола Бабенко

Під бридке завивання повітряної тривоги та усвідомлення того, що може прилетіти, сьогодні раптово відчув як переповнює мене почуття глибокої і щирої вдячності Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за своєчасне припинення всіх українських ракетних програм та ігнорування протягом трьох років потреб ЗСУ, за систематичний зрив і невиконання оборонного замовлення!

Він тепер у нас герой БОНЕВТІК! БОПРОСРАВ!

Дякую, дуже дякую!

За три роки жодного бронежилета чи кевларового шолома не закупили!

Три місяці воно, **** вперто ігнорувало попередження США і союзників про неминучість повномасштабної війни і нападу росії, а тепер бігає з протягнутою рукою і звинувачує всіх на світі у всіх на світі гріхах!

І воювать з росією НАТО не хоче, бо небо не закрили, і ракет Patriot не дають, і в ЕС та НАТО не приймають! І Байден чому ми не в НАТО!

Нашу армію можуть з великою радістю прийняти в НАТО хоч завтра, але хто ж з таким верховним головнокомандувачем та його кремлівськими єрмаками нас там чекає?

Розумію, що не на часі, розумію, що треба єднатися, але воно ж зелене чмо не дає! Арестович з подоляком та арахамією не дадуть збрехати!

Вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу!

Зеленському не вірю!
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11.05.2022 13:01 Ответить
 
 