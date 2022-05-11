В войне против Украины РФ использовала 10-12 гиперзвуковых ракет, - Пентагон
Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия во время войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Он уточняет, что США не имеют "идеального подсчета" количества использованного РФ гиперзвукового оружия.
При этом он уточняет, что в США пока нет данных, что для недавних атак в Одессе использовались именно гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как заявляли в Одесской областной военной администрации.
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Якщо послухати, що меле той придурок з одеської адміністрації, то там тиждень треба буде лише на заперечення різної чухні