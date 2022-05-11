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В войне против Украины РФ использовала 10-12 гиперзвуковых ракет, - Пентагон

ракети

Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия во время войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Он уточняет, что США не имеют "идеального подсчета" количества использованного РФ гиперзвукового оружия.

При этом он уточняет, что в США пока нет данных, что для недавних атак в Одессе использовались именно гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как заявляли в Одесской областной военной администрации.

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"Кинджал" - це літак з підвішеним "Іскандером", і ця ракета жодного відношення до загальноприйнятої категорії "гіперзвукових" не має. Тому таке повторення мантри ***** представником Пентагону ********* на певні думки з приводу компетентності та цілей висловлювань.
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11.05.2022 09:27 Ответить
Возьмите за правило читать хотябы Википедию прежде чем писать о ракетах. По Ретровилю когда ударили Кинжалом было явно мощнее чем обычные уже Искандеры, хотя заряд примерно равнозначный. Почему мощнкй несложно догадаться
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11.05.2022 09:49 Ответить
По-перше, якщо ви пишете про "потужність удару", то, певно, бачили відео (до речі, потужність виглядає порівняною з ударом по Харківській ОДА), і, якщо прогледіли, з якою швидкістю та ракета підлітала, проблеми ваші. По-друге, звідки у вас достовірна інформація, що то був саме "Кинджал"? По-третє, йолопу зрозуміло, що ракета може бути модифікована, але суть залишається, а здогадатись, чому і звичайний "Іскандер" в таких умовах запуску може летіти швидше і на більшу відстань, багато розуму не потрібно.
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11.05.2022 11:06 Ответить
"гіперзвукові ракети "Кинджал", як заявляли в Одеській обласній військовій адміністрації "

Якщо послухати, що меле той придурок з одеської адміністрації, то там тиждень треба буде лише на заперечення різної чухні
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11.05.2022 10:26 Ответить
Рогозин еси що заклеит дірки Склотчем...типа на МКСе... кинджал не вибухне над мавзолєєм...
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11.05.2022 10:58 Ответить
 
 