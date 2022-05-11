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Новости Агрессия России против Украины Война
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Палата представителей США поддержала рекордный пакет помощи для Украины на $40 млрд

сша,конгрес

В США одобрили масштабный пакет помощи Украине на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Документ включает увеличение финансирования полномочий президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания Палаты представителей США.

По словам американского политика Чака Шумера, пакет помощи Украине одобрила Палата представителей, теперь Сенат "должен принять быстрые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись президенту США Джо Байдену.

Документ предусматривает увеличение финансирования полномочий президента до 11 миллиардов долларов. Такое решение позволит администрации Байдена отправлять военную технику и оружие из запасов США, что является одним из основных способов оперативного снабжения Украины военной техникой.

На эти цели Байден просил у Конгресса 33 миллиарда долларов, но законодатели решили выделить еще 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и столько же для решения гуманитарных вопросов.

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Сначала 33 миллиарда долларов должны были распределиться следующим образом:

  • 20,4 миллиарда долларов военной помощи;
  • 8,5 миллиарда долларов экономической помощи:
  • 3 миллиарда долларов для решения гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Автор: 

помощь (7884) США (27195)


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Топ комментарии
+42
Спасибо, друзья.
Но помните - в зеленые руки ни цента не давать. Иначе все......
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11.05.2022 07:03 Ответить
+29
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11.05.2022 07:12 Ответить
+14
Головне шоб ці кошти не осіли в кишенях "бородатих бабусь".
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11.05.2022 07:27 Ответить
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Спасибо, друзья.
Но помните - в зеленые руки ни цента не давать. Иначе все......
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11.05.2022 07:03 Ответить
Именно вас забыли спросить в чьи руки давать. Шайка зрадофилов кроме тявканья больше ни на что не способна.
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11.05.2022 11:29 Ответить
сцикуни ви по жизні і мародери...думаеш вечна власть? неа ...вечна грязь...пока що тявкаеш ти з пердостовищом...ну і напевне як ти сказав -шайка зрадофілів
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11.05.2022 12:21 Ответить
Закатає в асфальт
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11.05.2022 18:49 Ответить
Наша влада не спить ночами... аби допомога грошима - скільки б можна було наваровать... скільки дорог збудувати....)))
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11.05.2022 07:10 Ответить
Встань з дивану і йди на війну
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11.05.2022 19:32 Ответить
Заспокойся.... Я на війні...
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16.05.2022 13:38 Ответить
Новая тема для пиара языками Люси и Агрохимии....
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11.05.2022 07:10 Ответить
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11.05.2022 07:12 Ответить
Запаребрік аж скрегоче зубами від цього.
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11.05.2022 07:13 Ответить
Велика подяка Америка!
Разом до перемоги...над ****** та мордором.
....
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 07:23 Ответить
тепер їм потрібно призначити своїх людей-розпорядників коштами, які будуть відслідковувати витрати до останього центу, тому що деякі наші керівники уже руки потирають з метою наживи, хто це ви і самі здгадуєтеся
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11.05.2022 07:23 Ответить
слава богу американцы контролируют SWIFT - так что никакая зеленая падла не сможет украсть ни одной зеленой бумажки с американскими президентами
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11.05.2022 08:20 Ответить
Головне шоб ці кошти не осіли в кишенях "бородатих бабусь".
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11.05.2022 07:27 Ответить
До 20 травня буде готово.
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11.05.2022 07:31 Ответить
Рекордна була для Афганістану 1 трильйон.
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11.05.2022 07:45 Ответить
ну не знаю что им там дали понюхать - но техник военной и новой там оставили очень много - на многие миллиарды $
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11.05.2022 08:21 Ответить
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11.05.2022 08:16 Ответить
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11.05.2022 08:43 Ответить
$40млрд - практично річний бюджет України після 2016-го року (коли пішло зростання нашої економіки)
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11.05.2022 09:23 Ответить
Не повірив....Вважав що мільярдів 180...Перевірив－так і є...Да, хазяйнуємо не дуже...Сумно.
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12.05.2022 08:56 Ответить
Побудуємо новi дороги...
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11.05.2022 15:49 Ответить
Думаю все це піде собаці під хвіст.
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11.05.2022 19:55 Ответить
Це класно! Але це є всього лише місячно зарплата путлера за торгівлю енергоносіями...
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12.05.2022 08:48 Ответить
 
 