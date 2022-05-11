Палата представителей США поддержала рекордный пакет помощи для Украины на $40 млрд
В США одобрили масштабный пакет помощи Украине на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Документ включает увеличение финансирования полномочий президента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания Палаты представителей США.
По словам американского политика Чака Шумера, пакет помощи Украине одобрила Палата представителей, теперь Сенат "должен принять быстрые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись президенту США Джо Байдену.
Документ предусматривает увеличение финансирования полномочий президента до 11 миллиардов долларов. Такое решение позволит администрации Байдена отправлять военную технику и оружие из запасов США, что является одним из основных способов оперативного снабжения Украины военной техникой.
На эти цели Байден просил у Конгресса 33 миллиарда долларов, но законодатели решили выделить еще 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и столько же для решения гуманитарных вопросов.
Сначала 33 миллиарда долларов должны были распределиться следующим образом:
- 20,4 миллиарда долларов военной помощи;
- 8,5 миллиарда долларов экономической помощи:
- 3 миллиарда долларов для решения гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но помните - в зеленые руки ни цента не давать. Иначе все......
Разом до перемоги...над ****** та мордором.
....
Слава нації
Смерть москалям