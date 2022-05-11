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Новости Агрессия России против Украины Война
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Армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина по захвату территорий на Донбассе и юге Украины, - Пентагон

путин,путін

С начала вторжения России в Украину президенту РФ Владимиру Путину не удалось достичь ни одной из основных целей, а его войско отстает на две недели от планов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 10 мая.

"Он (Путин. – Ред.) продолжает наращивать силы и нести потери. Он продолжает видеть, что некоторые из его возможностей уменьшаются.

Преимущественно речь идет об артиллерийском бое. Путин не добился ни одной из основных целей. Мариуполь до сих пор не захвачен. Сопротивление "Азовстали" продолжается", - говорится в сообщении.

"Мы сейчас оценили, что он отстает на две недели от того, на каких позициях он хотел бы быть на Донбассе и на юге, и непонятно, как ситуация будет развиваться.

Будьте уверены, что украинцы могут продолжать защищать свою территорию", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Украины проведут еще одну встречу на уровне министров обороны до конца мая, - Пентагон

"Нам непонятно, насколько изменились какие-либо стратегические цели Путина.

Мы не знаем, хочет ли он просто контролировать Донбасс и объявить победу, или он хочет использовать этот контроль для дальнейших атак.

У нас нет абсолютной уверенности в планах Путина", - подытожили в ведомстве.

Автор: 

армия РФ (19725) Пентагон (1470) путин владимир (31569)


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Топ комментарии
+46
Юг Украины был сдан Зеленским и его компанией,Мариуполь тоже следствие предательства власти.В военном плане раха ничего не добилась,Полтавская,Киевская,Сумская освобождены полностью
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11.05.2022 07:27 Ответить
+43
А за "графіком" ТРИ ДНІ було! Шваль зелена все зробила для цього: І оборонні програми спинила! І гроші на "Велике крадівництво" розхвиськала! І дороги вибудувала по яких орки переможним маршем іти повинні були! І армію деморалізувала! От тільки ці потвори забули спитать народ - чи хоче він цього?! В Білорусі-б це "прокотило" - бо там не НАРОД а "населення" А тут - не вийшло!
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11.05.2022 07:40 Ответить
+42
Не захвачен,а сдан нашей властью.Разница в понятиях огромная и говорить нужно,как есть.Уже Зеля и его компания начали компанию по отбеливанию своих рож,замазанных в договорняках с рахой
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11.05.2022 07:33 Ответить
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Путин от планов Украины лечь у гробик отстал надолго.....
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11.05.2022 10:03 Ответить
Цьому уйобку в пеклі чорти прогули ставлять
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11.05.2022 12:59 Ответить
Відстає назавжди.
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11.05.2022 07:19 Ответить
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 07:19 Ответить
У тебе один коментар на всі теми.
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11.05.2022 07:29 Ответить
А в тебе зрадна зрада в будь-якій гілці .
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11.05.2022 07:49 Ответить
№37
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11.05.2022 07:52 Ответить
зеле-боты друг друга нахваливают как петухи и кукушки -вы по сути что нибудь напишите факты в защито своего боневтiка - а не тупые лозунги для олигофренов
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11.05.2022 08:03 Ответить
А кого можна конкретно захищати коли ОПа визнали що Південь вони проїбали а на Півночі з бульбашії напад не чекали.
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11.05.2022 09:15 Ответить
Давай вже не коротко, бо в тебе уже 2 місяці все коротко і коротко
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11.05.2022 07:50 Ответить
а то мы тут не знаем кто ворог - а вот кое-кто из зеленого носатого офиса все про "перемови" мечтает и про какой-то "мiр" с ворогом
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11.05.2022 08:05 Ответить
Свіженький..!?
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11.05.2022 08:13 Ответить
ты уже зелёное протухшее дымытрык...
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11.05.2022 08:16 Ответить
І це все що можеш вичавити !?
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11.05.2022 08:29 Ответить
Митнику, ти іуда. Дурний і слабкохарактерний

Люди гинуть, міста окуповані, а ти вигороджуєш зрадників.
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11.05.2022 08:42 Ответить
в спам, картиночник
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11.05.2022 08:26 Ответить
Ха.." шісткою" працюєш
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11.05.2022 08:31 Ответить
Ти ж за Іловайськ верещав , а за Марік мовчиш.
Чому? Бо мосійчучка тобі нічого в голову не вклала?
Ніяк туди Пороха вписати?
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11.05.2022 08:41 Ответить
краще не треба - він такого понаписує
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11.05.2022 11:47 Ответить
Захоплене Азовське узберіжжя-це "не досяг жодної з основних цілей"?І два тижні "відставання"за майже три місяці-це як?А що було "за графіком"?
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11.05.2022 07:21 Ответить
Юг Украины был сдан Зеленским и его компанией,Мариуполь тоже следствие предательства власти.В военном плане раха ничего не добилась,Полтавская,Киевская,Сумская освобождены полностью
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11.05.2022 07:27 Ответить
Фух,заспокоїв.Все по поличках розклав.Дійсно,і що вони там досягли "в воєнном планє"?
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11.05.2022 07:34 Ответить
В Оманських планах ще здача Миколаїва та Одеси.
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11.05.2022 07:37 Ответить
Забув Житомирську і Чернігівську! Чи ми "просто так" три тижні у блокаді відбивалися - "кісткою в горлі стирчали " у кацапів на Десні?!!! У нас вовки вже м"ясом орків об"їлися - великі виводки цього року у них будуть!
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11.05.2022 07:43 Ответить
Так,Житомирська обл. та Чернiговщина прийняли перший удар оркiв. Полтавщина не була окупована завсiм, бо вона не знаходиться на кордонi з рашкою...Ii "прикрили" Сумщiна
та Харкiвщина!
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11.05.2022 12:46 Ответить
пока порты как минимум не отобьем в военном плане рашка добивается многого ..
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11.05.2022 08:06 Ответить
Якось дивно виходить: в 14-му при небоєготовної армії Крим і лугандон був захоплений, а в 22-му при боєготовної армії південь був здан.
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11.05.2022 08:12 Ответить
Цікаво, звідки така інформація? Чи то шоколадний пронос !?
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11.05.2022 08:52 Ответить
Сумская обл. первой встретила врага без оружия, ВСУ (было переброшено на Донбасс),
Боролись студенты, терроборона, полиция, партизаны...
"В момент масштабного вторжения российских войск в Украину на территории Сумской области почти не было Вооруженных сил Украины. Об этом председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 16 апреля.

"На тот момент на территории Сумской области почти не было регулярных войск ВСУ. Немного было в Ахтырке, в других городах, но их было очень мало. Все ожидали наступления в Донецкой, Луганской областях, поэтому даже те части, которые постоянно дислоцировались в Сумской области, отбыли в восточном направлении", - сказал он.

Он подчеркнул, что сражаться с захватчиками только "на Курском проспекте вышли сотни местных жителей".
"У кого-то были автоматы, кто-то успел получить стрелковое оружие как тероборона. Тогда еще были первые пленные россияне. Сумщина во многом была первой: мы первыми встретили врага, первыми взяли в плен российских военных, первыми захватили их технику, автомобили", - сообщил Живицкий.

Полтавская обл. не была оккупирована! Так что и освобождать ее не было нужды!
Эвакуировали людей по "зеленому коридору" в Полтаву, а там ехали поездом во Львов.
Первый удар пришелся на Черниговщину,Сумщину и Харьковщину!
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11.05.2022 12:40 Ответить
В Полтавскую область пытались зайти две БТГ,но были на границе области разбиты.Правда потом полтавская полиция отобрала у населения 11 танков и 2 БТР,народ у нас тут хозяйственный и запасливый.
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11.05.2022 12:56 Ответить
Так в Сумской области тоже были разминированы территории.
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11.05.2022 13:45 Ответить
А за "графіком" ТРИ ДНІ було! Шваль зелена все зробила для цього: І оборонні програми спинила! І гроші на "Велике крадівництво" розхвиськала! І дороги вибудувала по яких орки переможним маршем іти повинні були! І армію деморалізувала! От тільки ці потвори забули спитать народ - чи хоче він цього?! В Білорусі-б це "прокотило" - бо там не НАРОД а "населення" А тут - не вийшло!
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11.05.2022 07:40 Ответить
Не лише московіти,але і зелена пліснява нежооцінили спроможність украінців до єднання та спротиву агресору!!!!
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11.05.2022 07:56 Ответить
Так, воювали и воюе армiя, но не треба принижувати роль ТРО, простих людей,
партизан тощо!
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11.05.2022 12:51 Ответить
З логіки зрадницьких дій випадає одна суттєва ланка - Залужний. Хто нашептав найвеличнішому призначити саме його, прибравши Хомчака? Чи знову божий промисел, тимчасове потьмарення Зе?
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11.05.2022 14:44 Ответить
Незрозуміло про яке відставання йде мова. В орків є невеликі тактичні успіхи на деяких ділянках фронту ціною великих втрат
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11.05.2022 07:23 Ответить
ну вообще то порты зерно агротехника захвачены разграблены и нанесен большой ущерб - а мы порка ихние обьекты мало поковыряли
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11.05.2022 08:08 Ответить
«Отстаёт на 2 недели» вполне конкретно означает, что все по плану и через две недели они достигнут своих целей. Получается мы проигрываем или как?
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11.05.2022 07:24 Ответить
Согласен, какое-то неоднозначное заявление от амеров. Что-то похожее вчера и глава разведсообщества заявила
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11.05.2022 08:21 Ответить
а ти не помітив вже море програли та 1/4 території. ну хоч Київ не за 3-дні...
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11.05.2022 08:47 Ответить
Увесь південь захоплений. Вода в Крим є. Луганська область захоплена на 96 %. Донецька трохи менше. Може досить розказувати один одному, що Путін "не досяг жодної мети"?
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11.05.2022 07:26 Ответить
Не захвачен,а сдан нашей властью.Разница в понятиях огромная и говорить нужно,как есть.Уже Зеля и его компания начали компанию по отбеливанию своих рож,замазанных в договорняках с рахой
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11.05.2022 07:33 Ответить
Сдан а значить кимось захвачен, факт залишається фактом, територія окупована, інфраструктура знищена, майно розкрадено, а наших людей там вбивають катують і гвалтують!
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11.05.2022 08:48 Ответить
И ты отэто сегодня зарегистрировался чтобы нам открыть глаза?
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11.05.2022 11:18 Ответить
І як це розуміти? Що ху@ло таки досягне своїх бажань,але трохи пізніше??? Що у вас в голові там?
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11.05.2022 07:27 Ответить
это означает что этот анализ делают люди которым все равно про чувства украинцев
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11.05.2022 08:10 Ответить
Путин гробит в атаках последние резервы надеясь на новый Минск-3,но если его не будет то орки под натовскими гаубицами героически подыхать не будут,начнут откатываться.
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11.05.2022 07:28 Ответить
У 140 миллионой страны резервы есть
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11.05.2022 07:32 Ответить
Там 90-95 млн всього населення
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11.05.2022 07:39 Ответить
Менше 89-ти!!!
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11.05.2022 07:45 Ответить
может и меньше даже - соvid + вымирание +левая статсистика
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11.05.2022 08:12 Ответить
Навіть якщо й так, то гарматного мяса з сибірських "дєрєвушек" іще набрати - для кремля не проблема. І зброї радянської там ще повно...
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11.05.2022 08:41 Ответить
Там і 100 млн наврядчи набереться. Була стаття, що їхній реєстр виборців (тобто особи 18+) це всього лише 77 млн осіб...
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11.05.2022 07:41 Ответить
нету в рашке никаких 140 миллионов хватит эту брехню писать - но ресурса живой силы понятно больше чем у нас
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11.05.2022 08:11 Ответить
він чверть території взяв ціною ~15000тис. , на всю Україну не так багато виходить. Шось ленд-ліз недопомогає
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11.05.2022 08:51 Ответить
Міноборони США не бачить скільки територій здав найвеличніший. Для них він герой.
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11.05.2022 07:33 Ответить
Они прекрасно все видят, и знают.Перевыборы совсем не кстати.Плохо,что для многих украинцев он выглядит героем
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11.05.2022 07:47 Ответить
Хе...вам а не " солодкого "
Все...проїхали . На пенсію, якщо не приведуть до мертвячука.
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11.05.2022 08:10 Ответить
хрен вам Оманским иудам - уже наелись его шашлыков с кровью
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11.05.2022 08:14 Ответить
Особливо " свіжеспечений"
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11.05.2022 08:32 Ответить
Митнику, а ти все в зелохах тиняєшся.
От скажи, тобі пороблено чи що?
Чому ти не можеш визнати своїх помилок???
Це принципова поза?
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11.05.2022 08:40 Ответить
Митрику*
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11.05.2022 08:44 Ответить
митник, митник! Досі ще незаспамлений (вірніше - його побрехеньки)
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11.05.2022 09:28 Ответить
********** а ти все гівно жереш,ну що скажешь чим не москаль який вічно жере гівно,на зло НАТі)))
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12.05.2022 00:22 Ответить
Пєнтагон такий пєнта гон
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11.05.2022 07:35 Ответить
Їм не зрозумілі його плани...
Слухайте про що ця мразь говорить та пише;
-ціль фуйла знищення України та Українців
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11.05.2022 07:37 Ответить
потрібно терміново в ОМАН.
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11.05.2022 07:50 Ответить
Всьо ідьот по плану..многоходовочка...нова арабо-ізраїльська війна..щоб відволікти увагу від України.
ЖДАНОВ⚡Путін усвідомив, що може програти, і розпалює нову війнуhttps://www.youtube.com/watch?v=EkVKdIAlJX8
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11.05.2022 07:55 Ответить
кацап не пались бидон у тебя вместо головы
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11.05.2022 08:15 Ответить
і в цьому треді порекомендую інтерв'ю з азербайджанським військоим експертом. для путлера вихід один - мінськ-з чи стамбул-1 https://youtu.be/*********** https://youtu.be/***********

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11.05.2022 08:16 Ответить
""Путіну не вдалося досягнути жодної з основних цілей, а його військо відстає на 2 тижні від планів. ""

Які два тижні? Якийсь підрахуй врахував не вірно. Вірно-2 МІСЯЦІ І ТИЖДЕНІ.....І від цього путлер волосся на жапі рве.

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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11.05.2022 08:35 Ответить
Ми не маємо абсолютної впевненості щодо планів Путіна"

Вот тут я не согласен с МО США. "План Путина" ясен и понятен - уничтожение Украины. Как, когда и каким образом он это собирается осуществлять - это уже детали, не меняющие картину в целом.
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11.05.2022 08:37 Ответить
Тобто, через два тижні очікується досягнення цих планів? В Пентагоні деколи як скажуть...
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11.05.2022 08:38 Ответить
Ні, йдеться про графік виходу на певні рубежі. І ось Цей графік йде із затриманням у два тижня.
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11.05.2022 09:47 Ответить
ні, так перекладають.
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11.05.2022 11:30 Ответить
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11.05.2022 08:46 Ответить
Що це за чудовисько?
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11.05.2022 10:03 Ответить
Зліва?
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11.05.2022 10:19 Ответить
честно говоря какой то тупой высер!
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11.05.2022 09:14 Ответить
Може ДОВІЧНО???
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11.05.2022 09:32 Ответить
Які два тижні?!
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11.05.2022 09:41 Ответить
Як це спізняється, плани ж знищити українців і Україну, як поняття
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11.05.2022 09:51 Ответить
Може я й неправий, та думаю що захват півдня сплачен жорстким опором півночі, плюс великий резерв був на одеському напрямку. Вже якось подзабулось, як ворога було зупинено біля Харківа. Як його вдалося втримати - це просто диво. (Тільки не кажіть, що лише силами тероборони).
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11.05.2022 09:56 Ответить
Вот будет смешно, когда юг и восток будут сданы полностью, а президентом снова выберут Zеленого, "который ни в чем не виноват, а хотел только меньше жертв и мира". Вчера на ютуб прочел коммент, в строках которого было "Зеленский - президент от Бога", меня чуть не стошнило...
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11.05.2022 10:05 Ответить
"Зеленский - президент от Бога". И что тут неправда? В телевизоре ведь так сказали! А телевизору, особенно если в нем мосийчучка, нужно верить!
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11.05.2022 12:39 Ответить
CNN https://edition.cnn.com/ пише , що директорка національної розвідки Авріл Хейнс заявила у вівторок у профільному комітеті Конгресу США, що, ймовірно, найближчими місяцями повномасштабна війна Росії з Україною стане непередбачуванішою та ескалаційнішою; і одночасно окреслила похмуру та невизначену картину наступного етапу російського вторгнення.

"Наступний крок Путіна буде важко передбачити частково тому, що російський диктатор стикається з невідповідністю між своїми амбіціями та поточним потенціалом військових РФ", - сказала вона. Хейнс зауважила, що ситуація в Україні може "підвищити ймовірність" того, що президент Путін почне діяти рішучіше: "Включаючи зокрема запровадження воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва чи потенційну ескалацію воєнних дій", - додала вона.

Розвідка США не вірить, що Путін застосує ядерну зброю, але цілі його сягають далеко за межі Донбасу. У найближчій перспективі Путін планує захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль місто Херсон та потенційно розширити сухопутний шлях у невизнане Придністров'я. Водночас розвідувальна спільнота вважає, що для досягнення Придністров'я Путіну потрібно буде провести повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

"Навіть якщо росіяни досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край цій війні", - йдеться у повідомленні CNN про доповідь розвідки США.
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11.05.2022 11:28 Ответить
Кремль переглядає плани війни в Україні - від "бліцкригу", що провалився, він переходить до затяжної війни на виснаження. Про це сказала голова національної розвідки США Авріл Хейнс під час слухань комітету Сенату США, повідомляє The Guardian.

Путін досі має намір досягти своєї мети не лише на Донбасі, вважає Хейнс.

"Ми вважаємо, що стратегічні цілі Путіна, ймовірно, не змінилися... Він вважає рішення спрямувати російські сили на Донбас лише тимчасовим заходом, спрямованим на повернення ініціативи".

На думку американських розвідслужб, у короткострокових цілях Путіна - захоплення Донеччини та Луганщини та буферної зони навколо них, оточення сил ЗСУ на сході, щоби закріпити контроль над коридором у Крим та утримати Херсонщину, звідки до Криму надходить вода.

Розвідка також бачить ознаки того, що Путін має намір довести коридор до Придністров'я та відрізати Україну від Чорноморського узбережжя.

Хейнс стверджує, що Росія не зможе розв'язати ці стратегічні завдання без тієї чи іншої форми мобілізації, і здатність Кремля встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною найближчими тижнями викликає серйозні сумніви.

"Путін, найімовірніше, вважає, що Росія має більшу здатність і готовність протистояти викликам, ніж його супротивники, і він, ймовірно, розраховує, що рішучість США та ЄС ослабне за умов посилення проблем із продовольством, зростання інфляції та цін на енергоносії", - сказала Хейнс.

Вона також не бачить перспективи для переговорів (принаймні у короткостроковій перспективі), "оскільки і Росія, і Україна вважають, що вони можуть продовжувати досягати воєнного успіху".

Оскільки Путін закономірно стикається з невідповідністю між його амбіціями та реальними військовими можливостями Росії, це може призвести найближчими місяцями до більшої непередбачуваності та ще більшої ескалації, вказує Хейнс.

"Сформовані тенденції посилюють ймовірність того, що Путін вдасться до радикальніших засобів, включно з введенням воєнного стану, переорієнтацією промислового виробництва або потенційної ескалації воєнних дій, щоби вивільнити ресурси, необхідні для досягнення його цілей", - сказала вона.

Глава розвідслужби також вважає, що сфери найімовірніших загострень найближчими тижнями пов'язані зі спробами Росії знизити західну допомогу Україні, контрзаходами Кремля проти економічних санкцій та загрозами режиму Путіна, які можуть виявитися всередині країни.
https://news.liga.net/ua/politics/news/putin-menyaet-plany-i-gotovitsya-k-zatyajnoy-voyne-glava-natsionalnoy-razvedki-ssha
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11.05.2022 12:12 Ответить
Как всего на две недели? Запад давал Украине 4 дня, не
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11.05.2022 11:41 Ответить
Кстати а почему не один бот не пошел на фронт,все спустя месяц получили зарплаты на ботоферме и опять нарисовались.
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11.05.2022 12:53 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVLVbQcKkHWq1RXO5SPREkUXgcDV7wPzU63K7KyfrnYVIItjRhmRf9MbljzZOH2nNlYpfV_CXVCKp8wMRFuo6Hw3qB_eCItZ1x845Zz_m4pzuBfibcNbfXhhIRP_yMvW1k&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.

===Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.







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11.05.2022 13:16 Ответить
 
 