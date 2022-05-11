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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты сосредоточивают основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного, Лимана и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

рф

Захватчики блокируют украинских военных в районе Азовстали и сосредоточились на взятии под контроль Рубежного, Лимана и Северодонецка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в оперативной сводке по состоянию на 6:00 11 мая по поводу российского вторжения сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Начались семьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской областей и удержания сухопутного корридора между этими областями и оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивают основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям в обозначенном районе.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты под Харьков свозят мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР", - Генштаб

Противник не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В городе Мариуполь враг блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиций защитников и защитниц Украины.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии.

В целях закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности Украины, чтобы обвинить ВСУ, - строительство Генштаба

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной.

Подразделения оперативной группы российских войск продолжают пребывать в боевой готовности "Полная".

Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Постоянные обстрелы российскими войсками не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четыре БПЛА типа "Орлан-10". Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены двенадцать танков, четыре артиллерийские системы, девятнадцать единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей и две единицы специальной инженерной техники противника", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19725) Генштаб ВС (6497)


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Топ комментарии
+16
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11.05.2022 08:07 Ответить
+12
Гівнокомандуючого, а Гайдай вже похідне від цього.
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11.05.2022 07:39 Ответить
+9
Тобі з "Франції" "видніше" - навіть нема сумніву!
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11.05.2022 07:51 Ответить
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Мені здається, що мутний Гайдай докладає руку до невдач українського спротиву на Сході.
Млява мутна істатота. НЕ здивуюся. коли він є кротом.
Щось там треба міняти, і Гайдая- насамперед.
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11.05.2022 07:34 Ответить
Гівнокомандуючого, а Гайдай вже похідне від цього.
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11.05.2022 07:39 Ответить
Гайдай там сидить дуже довго. Беземоційна мутна істота. Щось типу Москаля. Він кріт. Не може не бути кротом.
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11.05.2022 07:41 Ответить
Тема Ze не розкрита.
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11.05.2022 07:51 Ответить
Та мені посрать, флегматик він чи холерик. ТОбі треба трубочку в ухо вставити. Я продую. Щоб розумів, про що мова.
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11.05.2022 08:05 Ответить
Така " робота " у сексот .. Звинувачувати у всьому наших українців та співати в унісон з касабською нечистю.
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11.05.2022 08:06 Ответить
Так, так, збігай за медалькою. Розкрив сєксота. Тому й здають справжні сєксоти південь рашці, бо основні ударні сили тут, у коментах. Груддю стоять за Гайдая.
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11.05.2022 08:08 Ответить
Злиняй типу .." втікач " , а по суті посібник рашистів
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11.05.2022 08:18 Ответить
Це місцеві шапкозакидавці вважають, що якщо на Донбасі напружена ситуація то винен має бути саме Гайдай, а не туєва хуча заліза рашистів на цих напрямках.
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11.05.2022 08:07 Ответить
Ти нічого не розумієш? Тебе так заспокоїли ніякі реляції Гайдая про те, як все йде? Наприклад, евакуація населення? Тобі все подобається, як і що він робить?
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11.05.2022 08:13 Ответить
Евакуація була. Хто міг вже давно з'їхали. Останні евакуційені рейси були пустими - решта не захотіла виїзджати.
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11.05.2022 08:17 Ответить
Гайдай як геращенко і арестович розповідає, то вони теж кроти?
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11.05.2022 07:45 Ответить
ну не украинцы(в смысле патриоты) уж точно
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11.05.2022 07:59 Ответить
Тобі з "Франції" "видніше" - навіть нема сумніву!
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11.05.2022 07:51 Ответить
Ти знов завів свою шарманку, хлопе, що весь час пише тупуваті коменти? Старічок, крути булками, ти нудний.
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11.05.2022 08:06 Ответить
"Хлопа" (тобто "тупуватого селюка-наймита") шукай в дзеркалі Так зручніше А тут не смерди на людей, до яких тобі - "як до Києва - рачки!" Людина - на своєму місці І не у м"якому французському кріслі з круасаном і чашкою кави в руці а, практично, - на передньому краї! У нього там бої йдуть І головну роль там грає армія! А він забезпечує тилове прикриття і керує областю Так що будь ласка - ЗАТКНИ ПЕЛЬКУ!!!
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11.05.2022 09:06 Ответить
Генштаб, нахера мне информация про "зусилля окупантів", хочу про успехи ЗСУ!
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11.05.2022 07:52 Ответить
да очень странная информационная позиция..
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11.05.2022 08:00 Ответить
Вам про стратегічні плани не доклали !?
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11.05.2022 08:07 Ответить
Нахера мне планы, нужны результаты. Про построение коммунизма тоже были планы, и про миллиард деревьев и что то еще. Достигли только шашлыков в кустах.
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11.05.2022 08:17 Ответить
Тобі по-перше потрібно мову вивчити а не писати " язіком окупанта "
А мо більше , то вперед , до окопів .Там все побачиш.
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11.05.2022 08:25 Ответить
До відома західняків, я мову знаю краще за західняків. Я виріс і прожив в україномовному середовищі, але мій плюс в тому, що я знаю ще й язик.
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11.05.2022 08:46 Ответить
Ну так і пиши українською! Бачиш - тебе "за п"яти кусає" навіть "шавка малюнкова" - якого я "шпетю" за "мутну" позицію вже років вісім! Так навіщо ти так "підставляєшся"?
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11.05.2022 09:32 Ответить
Вже 2026 рік? Блін - я проспав
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11.05.2022 09:58 Ответить
От Харькова постепенно оттесняют рашистов.
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11.05.2022 08:09 Ответить
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11.05.2022 08:07 Ответить
Мммм... палаюча бавовна. Доречі, мені дуже подобається напрямок думок бавовни у останньому абзаці.
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11.05.2022 08:13 Ответить
Та не чіпай ти "бавовни"! Пиши - "вата"... Це - ідіоматичний вислів (що має вже міжнародне значення) - "тупа обмежена істота, яка любить "русский мир" і підсвідомо ненавидить людей, що її оточують та мають погляди, що розходяться з її світоглядом ..."
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11.05.2022 09:47 Ответить
Знаю, в англомовної Вікіпедії є стаття "Vatnik". Мені просто подобається називати їх бавовною.
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11.05.2022 11:02 Ответить
Бавовна-то чим винна? З неї тчуть і шиють прекрасний одяг А "вата" - це безформний клубок, який всотує в себе будь-яку гидоту!
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11.05.2022 11:48 Ответить
Репараций не избежать!...
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11.05.2022 08:21 Ответить
Поменять вопросительнве знаки на восклицательные и с этой программой(дорожной картой) можно ехать на переговоры с Украиной.
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11.05.2022 08:43 Ответить
І вийдете і підпишете і репарації платить будете! І "депутінізацію" почнете проводить - якщо не хочете опуститься до рівня Північної Кореї!!! І на колінах в Бучі з Маріуполем будете прощення в українців просить!
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11.05.2022 09:39 Ответить
рекомендую всім інтерв'ю азербайджанського військового експерта https://youtu.be/*********** https://youtu.be/***********
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11.05.2022 08:07 Ответить
Мене в цьому інтерв'ю напружила заява про те, що не використовуються дрони камікадзе. Їх судячи з заяв має бути декілька сотень. При цьому не має здається жодного відео про враження скажімо якоїсь техніки. Ну і загальний висновок від експерта: армія воює добре, але треба підвищувати вогневу артелирийську потужність, для підвищення втрат у ворога з 300 чоловік на день до хоча б 1000. Постачання йде, але могло б розпочатись раніше.
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11.05.2022 09:13 Ответить
Где???

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11.05.2022 10:20 Ответить
Какой военный талант пропадает на цензоре
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11.05.2022 09:13 Ответить
 
 