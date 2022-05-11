За минувшие сутки в результате обстрелов в Запорожской области погиб человек, еще 8 - в больнице, - ОВА

В Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, один человек погиб, 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб.

В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей громады в Орехове, временно приостановлена ​​работа пункта предоставления гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут, - Гайдай